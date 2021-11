Christmas Garden Köln: Weihnachtliches Highlight im Kölner Zoo

Eigentlich sollte das winterliche Lichtermeer bereits letztes Jahr die Besucher erfreuen. Doch aufgrund der Corona-Beschränkungen war dies leider nicht möglich. Umso mehr freuen sich die Veranstalter, ihre Besucher in diesem Jahr in Begeisterung versetzen zu können. Unter Einhaltung der nun geltenden Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie konnte der Christmas Garden Köln am 17. November 2021 seine Pforten öffnen.

Bis zum 16. Januar 2022 können sich die Besucher des Kölner Zoos täglich auf einem gut zwei Kilometer langen Rundweg an leuchtenden interaktiven Lichtinstallationen erfreuen. Das Event entführt Erwachsene sowie Kinder in eine unbeschwerte märchenhafte und besinnliche Welt. Mehr als 20 aufwendig und liebevoll inszenierte Illuminationen erwartet die Gäste, wie z. B. ein Glockenspiel, ein Feuerwerk, ein Lichtermeer oder das Wassermärchen. Musikalisch untermalt wird die gesamte Szenerie von Sounds und extra komponierten Stücken des Komponisten und Sound-Designers Burkhard Fincke.

Winterliche, weihnachtliche Illuminationen verzaubern die Besucher

Das Konzept des Christmas Garden Köln verwandelt den Kölner Zoo, der im Jahr 2020 sein 160-jähriges Bestehen feierte, in eine leuchtende winterliche Oase, die die Besucher verzaubert. Hier sollen sich nicht nur Familien in eine weihnachtliche und besinnliche Stimmung versetzen können. Auch soll die feierliche Atmosphäre die Gäste dazu einladen, zur Ruhe zu kommen, tief durchzuatmen und trotz aller derzeitigen Probleme die weihnachtliche Vorfreude zu genießen. Das Zoogelände bietet sich dazu mit seiner Weitläufigkeit regelrecht an.

Ein besonderes Highlight auf dem Rundweg ist der Wishing Tree. Hier können Besucher ihre ganz persönlichen Weihnachtswünsche digital per QR-Code abgeben. Einige dieser Wünsche werden dann per Los gezogen und erfüllt.

Adventliche Leckereien in exotischem Ambiente

Für das leibliche Wohl ist natürlich ebenfalls gesorgt, denn entlang des Weges finden sich abwechslungsreiche kulinarische Überraschungen. So bieten z. B. die Hacienda Bar, das Café Almira oder der Tiger-Hütten-Imbiss adventliche Leckereien in exotischem Ambiente. Neben herzhaften Speisen wie Brat- und Currywurst sowie Pommes Frites finden sich auch süße Schlemmereien wie Crêpes oder heiße gebrannte Mandeln. Zudem gibt es leckeren Glühwein, alkoholfreien (Kinder-)Punsch sowie Tee- und Kaffeespezialitäten.

Ein weiteres Angebot des Kölner Zoos ist die Möglichkeit, in der einzigartigen Atmosphäre des Christmas Garden eine Weihnachtsfeier, sofern Corona dies zulässt, zu veranstalten. Die ZOO Event Gastronomie organisiert diese Events ab 20 Personen. Anfragen dazu können entweder telefonisch oder per Kontaktformular auf der Webseite erfolgen.

Umfangreiches Hygienekonzept sorgt für hohe Sicherheit

Für die gesamte Veranstaltung gilt höchste Sicherheit im Rahmen eines umfangreichen Hygienekonzeptes. So dürfen nur vollständig geimpfte bzw. genesene Personen daran teilnehmen. Kinder bis 6 Jahren benötigen keinerlei Nachweis. Kinder ab 6 Jahrn und Jugendliche benötigen einen Schülerausweis (ausgenommen in den Ferien, in denen ein negativer PCR-Test benötigt wird) oder alternativ einen negativen tagesaktuellen Antigen- oder PCR-Test. Änderungen sind wegen der dynamischen Corona-Lage möglich.

Im Rahmen der Sicherheit ist der Zutritt nur mit personalisiertem Ticket möglich. Die Veranstalter bitten, diese vorab online zu erwerben. Einlasskontrollen, reduzierte Kapazitäten, ein Einbahnstraßenverfahren sowie der Einlass in 30-minütigem Takt sorgen für zusätzliche Sicherheit. Ansonsten gelten auch hier die allgemeinen Sicherheitsregeln wie Mindestabstand und Co.

Christmas Garden Köln Kölner Zoo

Riehler Straße 173

50735 Köln

Öffnungszeiten Vom 17. November 2021 bis 16. Januar 2022 jeweils Montag bis Sonntag von 17:30 bis 22:00 Uhr (letzter Einlass 21:00 Uhr).

Preise Online-Ticket: Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahre: 17,00 Euro

Kinder von 4 bis 14 Jahre: 14,50 Euro

Kinder bis 3 Jahre: freier Eintritt mit personellem Gratis-Ticket Abendkasse: siehe oben plus 2,00 Euro Zuschlag