Kölner Weihnachtsmarkt: Das Nikolausdorf auf dem Rudolfplatz

Nachdem das Nikolausdorf im Jahr 2020 coronabedingt ausfallen musste, öffnen sich im Jahr 2021 die Tore wieder. Vom 22. November bis zum 23. Dezember 2021 verwandelt sich der Kölner Rudolfplatz wieder in ein prächtiges Nikolausdorf. Im Schatten der Hahnentorburg laden urgemütliche, festlich dekorierte und in warmes Licht getauchte Fachwerkhäuser Besucher zum Bummeln und Staunen ein. Im scheinbar historisch gewachsenen Dorf lassen sich besonders Familien von dem großen Angebot locken.

Der sicher familienfreundlichste der Kölner Weihnachtsmärkte besticht durch seine liebevoll im Fachwerkstil gestalteten Häuser. Der gewachsene Dorfcharakter wird noch durch die über den Platz verteilten gusseisernen Sitzbänke, die zum Ausruhen einladen, verstärkt. Zudem wird die festliche Atomsphäre in diesem Jahr durch einen spektakulären Lichterhimmel noch mehr hervorgehoben als schon in den Vorjahren.

Der Nikolaus wandelt durch die festlich geschmückten Gassen

Und auch Publikumsliebling Rudi mit seinem FC-Schal ist natürlich wieder dabei. Besucher reiben sich verwundert die Augen, wenn er sie, aus dem Tiefschlaf erwacht, anspricht. Irgendwann dann fängt der Weihnachtselch an, selbstgedichtete Weihnachtslieder auf Kölsch zu singen. Da kullern vor Lachen sicher ein paar Tränen.

Besonderes Highlight ist natürlich der Nikolaus, der in der Dämmerung durch die Gassen wandelt. Täglich zwischen 16:30 und 17:30 Uhr zieht er über den Rudolfplatz und erfreut sich an der festlich geschmückten einzigartigen Fachwerkidylle. Zwischendurch wartet er in seinem großen Sessel in seiner Stube auf Besucher. Am 6. Dezember 2021 lässt er zudem Kinder auf die Festbühne und verteilt Geschenke.

Aber nicht nur der heilige Mann zaubert den Kindern ein Lächeln ins Gesicht. Auf die Kleinen wartet zudem das beliebte Karussell, auf dem sie für ganz kleines Geld ganz großen Spaß haben können. Und auf der Bühne wird es während der ganzen Adventszeit ein kölsches Programm mit bekannten Künstlern für Groß und Klein geben.

Kulinarische Leckereien auf dem Nikolausdorf auf dem Rudolfplatz

Ein Weihnachtsmarkt ohne köstliche Leckereien ist nicht denkbar. Und so gibt es natürlich auch auf dem Rudolfplatz von Glühwein bis Bratwurst nur Top-Produkte in Top-Qualität mit Top-Geschmack. Dies gewährleisten die strengen Vorschriften im Hinblick auf die Sicherheit der angebotenen Produkte. Dies gilt auch für die vielen Angebote an Kunsthandwerk. Auch hier werden nur erstklassige Produkte in ebensolcher Qualität angeboten. Dies jedoch trotzdem zu Preisen, die das Familienbudget nicht sprengen. Hier sollte sich für jede Person sowie für jeden Geldbeutel ein passendes Geschenk finden.

Nikolausdorf Rudolfplatz

50674 Köln

Öffnungszeiten Vom 22.11. bis 23.12.2021 jeweils Sonntag bis Donnerstag: Von 11:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Freitag: Von 11:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Samstag: Von 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr