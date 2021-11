Einstimmung auf die Festtage: Weihnachtsmarkt auf Gut Clarenhof

Ab Samstag, den 20.11.2021 lädt Gut Clarenhof in Frechen bei Köln täglich von 10 bis 20 Uhr wieder zu einem Besuch auf dem hofeigenen gemütlichen Weihnachtsmarkt ein. Auf dem festlich geschmückten Areal bieten regionale Aussteller auf liebevoll gestalteten Auslagen Produkte rund um die Themen Winter und Weihnachten an. Eine wunderschöne traditionelle Krippe, umrahmt von echten Schafen sowie ein historisches Kinderkarussell bringen besonders kleine Kinderaugen zum Strahlen. Und auch der riesige Weihnachtsbaum sowie ein großes Lagerfeuer sorgen für festliche und gemütliche Stimmung bei kleinen und großen Besuchern und erhöhen die Vorfreude auf die Festtage. Und Highlights wie z. B. der Besuch des Nikolaus sorgen auf Gut Clarenhof für Spannung und Abwechslung.

Tannenbaum für die Festtage selbst aussuchen und schlagen

Und bei einem weiteren Highlight kommt endgültig Weihnachtsstimmung auf. Wie in jedem Jahr können sich interessierte Familien täglich zwischen 10 und 17 Uhr in der eigenen Schonung ihren eigenen Weihnachtsbaum aussuchen sowie selbst schlagen.

Zur Belohnung für die geleistete Arbeit und zur Stärkung können sich die hungrigen Gäste dann an leckeren Köstlichkeiten gütlich tun. Ob Bratwurst, hausgemachte Reibekuchen, deftige Flammkuchen oder süße Naschereien wie Crêpes, hier findet sicher jeder etwas nach seinem Geschmack. Und natürlich laden auch fruchtiger Kinderpunsch für die Kleinen sowie heißer und fein gewürzter Glühwein zum Verweilen auf Gut Clarenhof ein.

Im Anschluss können die Besucher dann völlig entspannt ihren wöchentlichen Einkauf erledigen. Dazu finden sich im gut sortierten Hofladen neben frischem Obst und Gemüse, leckerem Brot und Brötchen auch Wurst und Käse von ausgewählten Betrieben. Natürlich findet man hier auch Eier in Bio-Qualität aus eigener Legehennen-Haltung. Und eine große Auswahl an Feinkostprodukten höchster Qualität sowie ein umfangreiches Weinsortiment runden das Angebot ab. Auch Vorbestellungen von Wild und Geflügel für die Festtage nehmen die Mitarbeiter vom Gut Clarenhof gerne entgegen. Und auch die passende Deko zum Fest, wie winterliche und festliche Gestecke, findet sich in der Floristik vor Ort.

Firmen-Events und private Feiern auf Gut Clarenhof

Ein weiteres Angebot ist die Ausrichtung von Weihnachtsfeiern auf dem eigenen Weihnachtsmarkt. Egal ob Firmen-Event oder private Feier, Gut Clarenhof bietet sowohl den Platz als auch den Rahmen dazu, abhängig von der Personenzahl auf dem Markt, im Clubhaus oder in Santas Zelt. Ebenso können verschiedene Aktivitäten geplant werden. Auch ein winterliches Menü oder Buffet kann auf Wunsch zusammengestellt werden. Weitere Informationen finden sich auf der Webseite.

Gut Clarenhof Gut Clarenhof 5

50226 Frechen

Telefon: 02234 – 95 96 20

E-Mail: kontakt@gut-clarenhof.de

Öffnungszeiten Montag – Freitag: 8:30 – 19:00 Uhr

Samstag: 8:00 – 18:00 Uhr

Sonntag: 10:00 – 18:00 Uhr

Feiertage: 10:00 – 18:00 Uhr