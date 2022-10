Wer während seiner Ausbildung keine Lust darauf hat, zumeist Kaffee zu kochen oder Botengänge zu erledigen, ist bei den Stadtentwässerungsbetrieben Köln (StEB Köln) richtig. Denn dort werden angehende Fachkräfte mit einzigartigen Talenten und viel Lust zu lernen gesucht.

Ausbildung je nach Interessen und Stärken

Dabei ist es wichtig, seine verschiedenen Interessen und Stärken zu kennen. Ist man eher der Technik- oder Handwerk-Typ, oder eher ein Büromensch? Dies herauszufinden ist wichtig, damit man sich bei den StEB für die passende Ausbildung bewerben kann – und der Job auch Spaß macht. Und das nicht nur während der Lehrzeit, sondern auch im späteren Berufsleben.

StEB Köln – Garant für ein gesundes Lebensumfeld in Köln

Abwasserreinigung, Überflutungsvorsorge oder Gewässerunterhaltung – die StEB Köln sorgen für ein gesundes Lebensumfeld in der Domstadt. Und genau so vielfältig wie die Tätigkeitsbereiche sind auch die Ausbildungsberufe. Ganz gleich, ob jemand eher handwerkliche, technische oder organisatorische Talente hat, bei den Stadtentwässerungsbetrieben Köln gibt es viele Jobs mit Zukunftsaussichten – zum Beispiel als Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice, als dual Studierende der Wirtschaftsinformatik oder als Fachkraft für Elektronik für Betriebstechnik.

Verantwortung von Anfang an übernehmen

Auch über die fachliche Ausbildung und ein faires Gehalt (inklusive Jahressonderzahlung) hinaus bieten die StEB Köln viel: ein kostenloses VRS-Monatsticket für Bus und Bahn, jährliche Azubi-Team-Tage und Veranstaltungen wie der B2Run-Firmenlauf in Köln. Schon Azubis haben die Möglichkeit, von Anfang an Verantwortung zu übernehmen und an gemeinsamen Projekten mitzuarbeiten. Bei guten Leistungen gibt es vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten im Anschluss an die Ausbildung.

Klärwerksübernahme durch Auszubildende

Ein Erfolgsprojekt, das dieses Jahr bereits zum dritten Mal stattfand, ist die Übernahme des Klärwerkes in Köln-Weiden. Dabei übernehmen Auszubildende für eine Woche alle anfallenden Aufgaben des Klärwerksbetriebes – auch die Leitung – und damit eine große Verantwortung. Bei dem Projekt gilt es, alle Prozesse im Blick zu behalten und auch in kritischen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Neben Fachwissen sind Teamgeist und Zusammenarbeit gefragt. Dabei wird niemand ins kalte Wasser geworfen: Das erfahrene Kollegium auf der Kläranlage coacht die Azubis intensiv und bereitet sie auf die jeweiligen Aufgaben vor.

Teil des StEB Köln-Teams werden

In insgesamt acht Bereichen gibt es bei den Stadtentwässerungsbetrieben Köln freie Ausbildungsstellen mit Start im September 2023:

Industriekaufleute

Kaufleute für Digitalisierungsmanagement

Fachkraft für Abwassertechnik

Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice

Elektroniker für Betriebstechnik

Industriemechaniker

Dual Studierende Wirtschaftsinformatik

Geomatiker

Wer sich nicht sicher ist, ob die Lehrzeit bei den Stadtentwässerungsbetrieben Köln das richtige ist, kann auch im Vorfeld ein Schülerpraktikum oder eine Berufsfelderkundung machen. Auf diese Art lernt man nicht nur die künftigen Aufgaben kennen, sondern auch die potenziellen Kolleginnen und Kollegen. Infos dazu findet man auf der entsprechenden Seite der StEB Köln.