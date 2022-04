In den letzten zwei Jahren hörte man coronabedingt nicht wirklich viel, was die aktuellen Modetrends anging. Also hat man es sich eher bequem gemacht. Das hört nun auf! Auch, wenn sich immer wieder mal einige kühle Tage dazwischen schummeln: Der Frühling ist endlich da. Und damit ist auch der Sommer nicht mehr weit. Höchste Zeit, sich mal auf den Straßen und den Laufstegen umzusehen, was klamottentechnisch so los ist. Auf welche Looks dürfen wir uns im Frühling und Sommer 2022 gefasst machen?

Festzustellen ist erstmal, dass einiges Bekanntes wie z. B. Colour-Blocking, Glitzermode, Streifen und Co. dabei sind. Aber auch neue Trends sind zu finden, die wir hier bei CityNEWS vorstellen.

Immer noch aktuell: Plissee-Look

Ein nicht wirklich neuer Trend sind Röcke und Kleider im Plissee-Look. Sie hingen auch schon in der in der vergangenen Saison in vielen Kleiderschränken. Aber der feminine und romantische Style hält sich durchaus auch in diesem Jahr. Besonders die Micro-Plissees, die sehr zart und elegant wirken, sind sehr beliebt. Falsch getragen, wirkt Plissee allerdings schnell altbacken, daher kommt es hier auf die richtige Kombination an. Aus weichem, fließendem Stoff, kombiniert mit neutralen Tönen wie Beige, Creme oder zarten Pastellfarben beispielsweise und schon wirkt alles leicht und frisch. Dazu passen perfekt Schuhe wie Riemchensandalen und Ballerinas.

All-White-Look als Modetrend

Ganz aktuell dagegen ist die All-White-Mode. Angefangen beim Shirt oder der Bluse weiter über den Blazer und der Hose oder dem Rock bis runter zu den Schuhen, alles kommt in Weiß daher. Der All-White-Look wirkt zugleich frisch, elegant und schlicht. Wer mag, kann das Ganze mit einem farblichen Akzent, wie z. B. einer Handtasche in Rot, Pink, Grün oder Blau aufpeppen.

Gehäkeltes statt Gestricktes

Ein absoluter Klassiker taucht immer wieder auf: Strickmode. In diesem Jahr kommt auch die Nadel zum Einsatz, nur ist es dieses Mal die Häkelnadel. Gehäkeltes in angesagt. Perfekt für kühle Sommerabende sind beispielsweise leichte Häkelpullover oder Cardigans. Aber auch ganze Kleider zum Beispiel für den Urlaub am Strand oder auch für den Bummel auf der Promenade sind ein absoluter Hingucker. Und wer häkeln kann, fertigt sich sein ganz eigenes Kleidungsstück an.

Knallige Farben im Frühling und Sommer 2022

Da sind sie wieder, die Knallfarben. Rot, Grün, Gelb, Pink, Blau, Hauptsache knallig. Ein quietschgelber Pullover zu Jeans und schicken Sneakers – warum nicht? Ein pinkfarbener Blazer als Kontrast zum aktuellen All-White-Look: Aber klar doch! Ein grasgrünes Kleid mit Pumps zum Cocktail-Abend? Immer gerne. Hauptsachte bunt, lässig und fröhlich!

Weit und lässig: Bundfaltenhosen

Neu und aktuell in den Modetrends im Frühling und Sommer 2022 sind weite und lässige Bundfaltenhosen. Besonders in weiß stehen sie in diesem Jahr besonders hoch im Kurs. Aber leicht, weit und locker müssen sie sein. Dabei ist die Länge egal. Ob auf der Arbeit, als Abendgarderobe oder in der Freizeit, passend kombiniert lassen sie sich zu allen Gelegenheiten tragen.

Boho-Style damals wie heute

Bunte Farben, weite Stoffe, viele verschiedene Muster – man fühlt sich ein wenig in die 70er zurückversetzt. Der Boho-Style erfreut sich wieder großer Beliebtheit. Lässig, unkompliziert, fröhlich, farbenfroh, das ist Boho. Ob einfarbig, mit geometrischen Mustern oder Blumenprint, mit Fransen oder auch ohne, der Möglichkeiten gibt es viele. Vor allem auf oder mit Jeans kombiniert, der passende Look für alle Gelegenheiten.

Welchen Style man selbst auch bevorzugt, spielt im Prinzip keine Rolle. Denn wie immer gilt: Jeder trägt das, was ihm gefällt. Die Hauptsache ist doch, dass man sich wohlfühlt in seiner Haut und seiner Kleidung. Nur dann kann man den Frühling und Sommer 2022 auch ausgiebig genießen.