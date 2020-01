Kölner Hüttengaudi und Viva Colonia: Am Südstadion wird es doppelt jeck!

Die legendäre Kölner Hüttengaudi, Europas größte Après-Ski-Party, wird zehn Jahre alt! Das lassen sich auch die Stars der Szene nicht entgehen. Zum großen Jubiläums-Special am Samstag, 8. Febrauar 2020, erwartet die Gäste ein Programm der Superlative. Mit dabei im Festzelt am Kölner Südstadion sind die gefeierten Popstars des Schlagers voXXclub und Party-König Mickie Krause. Sentimental wird es mit den Siegern des Grand-Prix der Volksmusik, den Zillertaler Haderlumpen, die im Rahmen ihrer Abschiedstour zum letzten Mal in Köln gastieren werden.

Am Tag vor dem Mega-Jubiläum (Freitag, 7. Februar 2020) steigt erstmals ein Hüttengaudi-Special unter dem Motto “Piste meets Playa”. Passend dazu bringen zwei gestandene Mallorca-Stars ihre Hits mit nach Köln. Peter Wackel und Tim Toupet freuen sich bereits auf das Mega-Festzelt mit 5.000 Besuchern in Tracht und Pisten-Outfit. Die Tickets kosten nur 19,50 Euro (Sitzplatz).

“Piste meets Playa” am Freitag, 07.02.2020, mit:

Peter Wackel

Tim Toupet

Torben Klein

Susal

Münchner Zwietracht

“Das große Geburtstags-Jubiläum” am Samstag, 08.02.2020, mit:

Mickie Krause

voXXclub

Olaf Henning

Zillertaler Haderlumpen

Jägermeister Blaskapelle

Weitere Infos unter: www.koelner-huettengaudi.de

Kölsches Jubiläum für “Viva Colonia” am Kölner Südstadion

Vor elf Jahren ging erstmals das Kölschfest an den Start! Rund eine halbe Million Jecke haben seitdem im Karnevalszelt am Kölner Südstadion Fastelovend gefeiert. Zur Jubiläumssause von “Viva Colonia” haben die Veranstalter wieder ein Top-Programm an fünf Veranstaltungstagen zusammengestellt und so geben sich die Stars des Kölner Karnevals die Klinke in die Hand. Mit dabei sind u. a. Brings, Kasalla, Lupo, Höhner, Paveier, Räuber, Björn Heuser und Bernd Stelter.

Zum Start des Events gibt es ein besonderes Special: “Viva Colonia für dat kölsche Hätz” steht am Freitag, 14. Februar 2020 unter der Schirmherrschaft von Kult-Trainer Peter Stöger, und von jedem verkauften Ticket gehen 5 Euro direkt an den Förderverein für krebskranke Kinder in Köln. Am Samstag, 15. Februar 2020 gibt es zum elfjährigen Geburtstag außerdem ein jeckes Ticket-Angebot auf alle Sitzplätze für nur 11 Euro.

Freitag, 14.02.2020: “Benefiz-Special für dat Kölsche Hätz”

Samstag, 15.02.2020: “Viva Colonia Geburtstagsparty”

Donnerstag, 20.02.2020: “Viva Jecke Wiever”

Freitag, 21.02.2020: “Jeck Friday”

Samstag, 22.02.2020: “Finale”