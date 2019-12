Langsam neigt sich das Jahr 2019 dem Ende zu. Und wieder einmal stellt sich die Frage, wo man den Abend verbringen möchte. Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, hat CityNEWS für Sie alle wichtigen Informationen rund um Silvester 2019 in Köln zusammengestellt. Wo gibt es die beste Sicht auf das Feuerwerk in Köln? Welches Programm wird am Kölner Dom geboten? Wann und wo gibt es die besten Partys und Events in der Domstadt?

Dazu haben wir hier bei CityNEWS aktuelle Infos welche Straßen und Brücken in der Rheinmetropole wann gesperrt werden und wie die Umleitungen und Halteverbote für den Verkehr aussehen. Außerdem finden Sie bei uns wichtige Hinweise zur Anreise mit Bus, Bahn und Zug und wir werfen natürlich auch einen Blick auf die Sicherheitsmaßnahmen an Silvester 2019 in Köln. Für alle die Zuhause bleiben (wollen oder möchten), haben wir hier noch ein paar tolle Tipps!

Übersichtskarte Silvester 2019 in Köln

Hier hat CityNEWS für Sie eine interaktive Karte mit allen wichtigen Infos zu Silvester 2019 in Köln. Sie finden auf der Übersicht die feuerwerksfreien Zonen, Verkehrsinfos, Öffnungszeiten der Rheibrücken in der Silvesternacht, Hot-Spots in der Domstadt und vieles mehr! Für Details klicken Sie bitte in die linke obere Ecke und zum Vergrößern der Karte (Fullscreen) klicken Sie einfach auf die rechte obere Ecke. Hier hat CityNEWS für Sie auch eine Übersichtskarte zum kostenlosen Download mit allen Sperrungen und Zugängen.

Beste Sicht auf das Feuerwerk in Köln

Das Highlight an Silvester in Köln ist mit Sicherheit das Feuerwerk vor der Kulisse des Kölner Doms. Mit dem Altstadt-Panorama, dem Rhein und vielen bunten Lichter der Stadt bleibt das Bild zum Jahreswechsel mit Sicherheit vielen Besuchern lange im Gedächtnis. Dies wollen sich natürlich zahlreiche Gäste nicht entgehen lassen, so dass es rund um den Dom und am Rheinufer gewohnt voll wird. CityNEWS hat hier die Hot-Spots mit bester Sicht auf das Feuerwerk in Köln zusammengefasst und vielleicht auch noch den ein oder anderen Tipp für die Kölner Bürger.

Wer das Feuerwerk mit 100%iger Sicht-Grantie anschauen möchte, empfehlen wir den kostenlosen Live-Stream oder das TV-Programm beim WDR. Dort kann man dann auch gemütlich vom Sofa aus den Kult-Film Dinner for One in den verschiedenen Versionen sehen.

Die Kölner Rheinbrücken

Natürlich sind die Kölner Rheinbrücken seit jeher die Orte mit der besten Aussicht auf das Feuerwerk. Besonders großer Beliebtheit erfreut sich die Deutzer Brücke, die beste Sicht auf das Feuerwerk garantiert. Wer das komplette Licht-Spektakel hier erleben möchte, sollte sich allerdings frühzeitig auf dem Weg machen. Bei großem Andrang kann es durchaus zur Vollsperrung kommen.

Für Autos ist die Deutzer Brücke bereits ab etwa 21:00 Uhr gesperrt. Die Fuß- und Radwege auf der Hohenzollernbrücke werden ab 18:30 Uhr am Silvesterabend sowohl auf der südlichen Seite als auch auf der nördlichen Seite gesperrt. Eine Öffnung erfolgt situationsabhängig in der Nacht ab voraussichtlich 2:00 Uhr. Die Südseite der Severinsbrücke und die Zoobrücke werden zwischen 22 und 2 Uhr für den Fußgänger- und Radverkehr gesperrt.

Silvester 2019 am Kölner Dom

Wie schon in den vergangenen Jahren wird auch in der Silvesternacht 2019 der Roncalliplatz am Kölner Dom zur feuerwerkfreien Zone, was durch umfangreiche Eingangskontrollen sichergestellt wird. Aber der Platz wird auch in diesem Jahr wieder mit einem tollen Event bespielt. Wie schon in den Vorjahren findet sich mit Gospelcologne ein Chor zusammen, der eigens für diese Anlass aus der Taufe gehoben wurde. Verbunden wird der gesangliche Part auch mit einer Lichtinstallation, die allerdings zurückhaltender sein wird als in den Jahren zuvor.

Um 20:00 Uhr beginnt die farbige Lichtinszenierung auf dem Roncalliplatz vor dem Westportal des Kölner Doms und auf den Fassaden angrenzender Gebäude wie das Römisch-Germanische Museum. Ab 21:00 Uhr tritt die interkulturelle Musikgruppe Buntes Herz auf. Die Musiker haben irakische, syrische und deutsche Wurzeln und spielen eine Mischung aus kurdischer und arabischer Folklore und westlich geprägtem Rock. Ab 22:30 Uhr bis Mitternacht dreht sich alles um Gospel. Die Band und der Chor Gospelcologne, will gemeinsam mit den Besuchern ein Zeichen für einen friedlichen und respektvollen Umgang miteinander setzen und musikalisch das neue Jahr begrüßen.

Rheinboulevard nur eingeschränkt nutzbar

Die Freitreppe gegenüber der Altstadt bleibt aus Sicherheitsgründen für Besucher geschlossen. Der eigentliche Rheinboulevard ist für Besucher offen und die Bastionen an beiden Seiten werden in Abhängigkeit von der Witterung zugänglich sein.

Lichterglanz im Kölner Süden

Außerhalb der Innenstadt gibt es zahlreiche Orte, an denen man den Kölner Lichterglanz wunderbar beobachten kann. Die Hochwasser-Schutzmauer in Köln-Rodenkirchen gehört dazu. Aber genauso gut kann man den Feuerwerkregen auf der gegenüberliegenden Rheinseite erleben. Alternativ kann man die Raketen über Köln von der Freizeitinsel Groov in Porz bewundern.

Jahreswechsel ganz maritim auf dem Rhein

Zahlreiche Schiffe kreuzen an Silvester den Rhein vor der Kölner Altstadt. Auf der einen Seite bieten die Schiffe der Köln-Düsseldorfer ein Komplettprogramm inkl. Schifffahrt, Getränken (Wein, Bier, alkoholfreie Getränke, sowie Sekt zur Begrüßung und um Mitternacht), Tischreservierung, warm-kaltes Buffet, Live-Band und leckerem Imbiss.

Auf der anderen Seite gehen richtige Party-Freunde allerdings an Bord eines der Tanzschiffe. Auf mehreren Tanzflächen, verteilt über das ganze Schiff, gibt es Musik für jeden Geschmack. Hier ist man gut aufgehoben, wenn man zu mehreren Leuten Party auf dem Rhein machen will.

Weitere Events zu Silvester 2019 in Köln

Partystimmung pur im Ehrenfelder Herbrand´s

Seit zig Jahren ist das Herbrand´s in Ehrenfeld längst eine Institution – auch an Silvester. Von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr gibt es ein großes Buffet, begleitet von stilvoller Saxophonmusik. Danach geht die Sause los, um Mitternacht wird im Biergarten ein großes Feuerwerk gezündet. Wer aufs Buffet (45 Euro) verzichten will, kann für 18 Euro an der Abendkasse nur den Eintritt zahlen und ins neue Jahr reinfeiern.

Silvester at Stadtgarten

“Good Life Disco & Electronics Extravaganza” verspricht der angesagte Club im Kölner Stadtgarten ab 23:00 Uhr. Dance Classic, Electro Salsa, Good Life Disco und Robot Wave sind die Stilrichtungen, die das neue Jahrzehnt in drei Sälen der Event-Location einläuten.

Club Bahnhof Ehrenfeld feiert das Jahrzehnt

Im Club Bahnhof Ehrenfeld können Sie zu Britney Spears, Beyoncé und Co. abtanzen. Das CBE frönt dem Jahrzehnt von 2000 bis 2010. Oder Sie gönnen sich den Rhythmus von Rap, RnB und Afrosounds auf dem “HushHush”-Floor. Die Tickets zur Silvesterparty kosten 25 Euro.

Silvester Extravaganza im Club Subway

Schon ewig und drei Tage gibt es den Club Subway an der Aachener Straße in der Innenstadt. Die Stingray Disco setzt nicht nur auf Sound, sondern auch auf Optik. Die Betreiber nutzen in dieser speziellen Nacht Schwarzlicht – die Gäste sollten entsprechend in weiß erscheinen, um optisch perfekt ins Jahr 2020 zu gehen. Tickets gibt es für 12 Euro an der Abendkasse.

Single-Party im Consilium

Silvester alleine raus und zu zweit nach Haus? Könnte passieren, wenn man im Kölner Consilium ins neue Jahr reinfeiert. Veranstalter ist die Internet-Datingplattform justdates.de, die Party richtet sich an ein Publikum ab 35 Jahren. Und das mitten in der City, nämlich im Spanischen Bau des Rathauses. Die Hits aus den Charts und All-time-greatest Partyklassiker bilden den musikalischen Rahmen. Ein Buffet, bei dem es an nichts fehlt ist, im Preis von 115 Euro ebenso mit dabei. Wie auch der Sekt mit einem Schuss Cassis zur Begrüßung der Gäste, die in abendlich-festlicher Garderobe erscheinen sollten.

Ganz gla­mou­rös in die Wolkenburg

Noch einen Schuss exklusiver – und entsprechend teurer – geht der Jahreswechsel in der Kölner Wolkenburg. Die dortige Gala ist eine musikalisch kulinarische Weltreise mit der Showband Fantasia. Musiker aus sechs Nationen präsentieren einen abwechslungsreichen Abend mit den größten Worldbeats. Im Preis von 220 Euro ist ein Fünf-Gänge-Menu sowie ein Champagnerempfang enthalten. Abendgarderobe ist bei dieser Fete ein Muss.

Infos zur Sicherheit

Böller- und feuerwerksfreie Zonen

Die Stadt Köln hat zusammen mit Polizei und Bundespolizei ein Sicherheitskonzept für Silvester 2019 abgestimmt. Dazu gehört eine feuerwerksfreie Zone im Umfeld des Kölner Doms. In diesen Bereich dürfen keine Böller, Raketen oder anderes Feuerwerk mitgenommen werden – dazu gehören auch Wunderkerzen. Die Besucher sowie Taschen, Koffer und Rucksäcke werden an verschiedenen Zugängen rund um den Kölner Dom kontrolliert.

Die feuerwerksfreie Zone dort wird am 31.12.2019 in der Zeit ab 18:00 Uhr des Silvesterabends bis 5:00 Uhr früh am Neujahrstag eingerichtet. Zwischen 22:00 und 2:00 Uhr wird der böllerfreie Bereich bis zu Komödienstraße, Marzellenstraße, Andreaskloster, Burgmauer sowie Ecke Trankgasse und Kardinal-Höffner-Platz erweitert. Durch die Kontrollen kann es zu Wartezeiten kommen.

Um für noch mehr Sicherheit zu sorgen werden bestimmte Bereiche in der Stadt stärker beleuchtet. Dazu gehören der Bahnhofsvorplatz, der Rheingarten, die Altstadt und die Zülpicher Straße.

Unfallhilfestellen an vier Orten

Um dem Thema Sicherheit in der Silvesternacht gerecht zu werden, werden vier Unfallhilfestellen eingerichtet, an die sich Hilfesuchende wenden können:

Frankenwerft im Bereich Rheingarten am Weltjugendtagsweg

Fischmarkt im Bereich Rheingarten am Fischmarkt

Leystapel unter der Deutzer Brücke im linksrheinischen Bereich

Deutzer Brücke im Bereich der linksrheinischen Brückenrampe an der Abfahrt Markmannsgasse

Edelgard mobil vor Ort

Das Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern bietet zusammen mit der Kölner Initiative gegen sexualisierte Gewalt im öffentlichen Raum ein mobiles Beratungsgebot für Frauen und Mädchen an, die Hilfe suchen. Das “EDELGARD mobil” steht am 31. Dezember 2019 von 21:00 Uhr bis 1. Januar 2020 um 2:00 Uhr auf dem Bürgersteig gegenüber der Artothek, Am Hof 50 in der Kölner Innenstadt. Betroffene finden vor Ort Hilfe, die Beraterinnen können bei Bedarf aber auch stadtweit zu einer Hilfesuchenden hinfahren.

Telefonisch erreichbar sind die Beraterinnen unter der Rufnummer 0221 – 221 – 27 77 7. Weitere Infos gibt es unter: edelgard.koeln.de

Sperrungen, Umleitungen und Verkehrsinfos

Darüber hinaus gibt es ein Sicherheitskonzept für den Straßen- und Bahnverkehr. Wegen der böller- und feuerwerksfreienfreien Zone in der Domumgebung kommt es dort zu Sperrungen für den Verkehr. Folgende Straßen sind davon betroffen:

Am Domhof

Am Hof

An den Dominikanern

Auf dem Brandt

Bechergasse

Bischofsgartenstraße

Bürgerstraße

Burgmauer

Domprobst-Ketzer-Straße

Große Neugasse

Johannisstraße

Kardinal-Höffner-Platz

Kleine Budengasse

Komödienstraße

Kurt-Hackenberg-Platz

Marzellenstraße

Margarethenkloster

Mariengartengasse

Sporergasse

Stolkgasse

Trankgasse

Unter Goldschmied (nördlich Kleine Budengasse)

Unter Sachsenhausen (nördlich Tunisstraße)

Bei Bedarf werden außerdem die Kölner Altstadt, das Zülpicher Viertel und die Ringe für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Überfahrt der Ringe an der Aachener Straße bleibt aber für den Verkehr frei. Alle Besucher mit dem Auto sollten Parkhäuser oder P+R-Parkplätze außerhalb der Kölner Innenstadt nutzen. Hier hat CityNEWS für Sie eine Übersichtkarte mit allen Sperrungen für den Verkehr in der Übersicht.

Brückensperrungen für den Verkehr

Aus Sicherheitsgründen wird die Deutzer Brücke ab etwa 21:00 Uhr in beide Richtungen für Autos gesperrt. Bei einer hohen Auslastung kann es zu einer Vollsperrung der Brücke für Personen kommen. Die KVB-Linien 1, 7 und 9 fahren zwischen 22:30 Uhr und 1:30 Uhr des Folgetags nicht über die Deutzer Brücke. Die fleißigen Mitarbeiter der Abfallwirtschaftsbetriebe reinigen zudem die Fahrbahnen der Deutzer Brücke vom Feuerwerk sauber. Das bedeutet, dass es vereinzelt zu Behinderungen für Fußgänger und Radfahrer kommen kann. Nach Beendigung der Reinigungsarbeiten wird die Brücke wieder freigegeben.

Auch die Severinsbrücke wird ab ca. 22:00 Uhr in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt. In der Vergangenheit kam es zu gefährlichen Situationen, weil Personen die Fahrbahn und Gleise von Süden nach Norden überquerten. Dies hatte außerplanmäßige Vollsperrungen der Brücke für den Auto- und Bahnverkehr zur Folge. Bei einer hohen Auslastung kann es auch zu einer Vollsperrung dieser Brückenseite für Personen kommen.

Die südliche Brückenseite bleibt für Autofahrer in Fahrtrichtung Deutz nutzbar. Allerdings werden der Fuß- und Radweg auf der südlichen Brückenseite (in Richtung Deutz) ab 22:00 Uhr gesperrt. Auch dort muss zwischen 0:30 Uhr und 2:00 Uhr mit Behinderungen durch Reinigungskolonnen gerechnet werden.

Halteverbote für den Verkehr

Die Zu- und Ausfahrten im Bereich der Parkhäuser bleiben frei. Darüber hinaus werden Halteverbotszonen in folgenden Straßen eingerichtet:

Am Hof

An den Dominikanern

Bahnhofsvorplatz (Parkplatz)

Burgmauer

Domprobst-Ketzer-Straße

Kömödienstraße

Markmannsgasse

An der Rechtschule

Stolkgasse

Unter Goldschmied

Unter Sachsenhausen

Die Halteverbote gelten für den Zeitraum vom 31. Dezember 2019, ab 15:00 Uhr, bis 1. Januar 2020, um 6:00 Uhr. Die Taxihalteplätze am Bahnhof und in der Burgmauer werden ab 18:30 Uhr auf “An den Dominikanern” verlegt. Der Halteplatz “Am Hof” wird in “Unter Goldschmied” verlegt.

Fahrverbot für LKW

Außerdem hat die Stadt Köln ein Fahrverbot in der Innenstadt für Lkw über 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht sowie für Lkw mit Anhängern verhängt. Das Fahrverbot gilt von Dienstag, 31. Dezember 2019 ab 20:00 Uhr, bis Mittwoch, 1. Januar 2020, um 2:00 Uhr.

Mit Bus, Bahn und Zug zum Kölner Feuerwerk

Die Kölner Verkehrs-Betriebe KVB weitet am 31. Dezember 2019 ihr Bus- und Bahn-Angebot deutlich aus. Auf allen Bahn-Linien wird nach Samstags-Fahrplan gefahren, wobei der abendliche 15-Minuten-Takt bis ca. 2:15 Uhr verlängert wird. Danach fahren die Bahnen, mit Ausnahme der Linie 17, den durchgehenden Nachtverkehr im 30-Minuten-Takt. Um kurzfristig auf Kapazitätsengpässe reagieren zu können, stehen im Zeitraum von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr zusätzliche Bahnen bereit.

Auf der Bahn-Linie 1 wird der Betrieb im Zeitraum von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr im Abschnitt zwischen den Haltestellen “Neumarkt” und “Junkersdorf” durch zusätzliche Bahnen verstärkt. Die Fahrten auf der Linie 3 werden ab 18:00 Uhr bis Thielenbruch verlängert. Auf den Linien 9 und 15 werden in den Abschnitten zwischen Ostheim und Universität bzw. Ubierring und Longerich ab 2:15 Uhr zusätzliche Stadtbahnen zur Verstärkung eingesetzt. Der Nachtverkehr auf der Bahn-Linie 12 wird bis nach Merkenich erweitert. Die Kurzfahrten der Linie 18, die regulär in Klettenberg enden, werden im Nachtverkehr bis Schwadorf verlängert.

KVB fährt nach Sonderfahrplan

Aufgrund der Sperrung der Deutzer Brücke müssen die Bahn-Linien 1, 7 und 9 aus Sicherheitsgründen in der Silvesternacht von ca. 22:30 Uhr bis 1:30 Uhr getrennt werden. Die Bahnen aus Weiden, Frechen und Köln-Sülz fahren während der Trennung nur bis zur Haltestelle “Neumarkt” und von dort wieder zurück. Die Bahnen aus Bensberg, Zündorf und Königsforst fahren während der Trennung lediglich bis zu den Haltestellen “Bahnhof Deutz / Messe” (Bahn-Linien 1 und 9) bzw. “Deutzer Freiheit” (Bahn-Linie 7) und dann wieder zurück. Fahrgäste, die während der Sperrung der Deutzer Brücke mit der Bahn den Rhein überqueren wollen, können die Linien 3 und 4 nutzen. Für den Umstieg bieten sich die Haltestellen “Neumarkt” und “Bahnhof Deutz / Lanxess arena” an.

Auf den Bus-Linien findet der Verkehr an Silvester 2019 nach Samstags-Fahrplan mit Nachtverkehr der Bus-Linien 132 und 136 im 30-Minuten-Takt statt. Bis 1:45 Uhr werden die Bus-Linien 132 und 133 sogar im 15-Minuten-Takt bedient. Um auf kurzfristige Kapazitätsengpässe reagieren zu können, stehen im Zeitraum von 21:00 Uhr bis 5:00 Uhr zusätzliche Busse bereit.

Weitere Infos unter: www.kvb.koeln. Den Sonderfahrplan der KVB gibt es hier bei CityNEWS zum kostenlosen Download.

Sonderzüge im Nahverkehr an Silvester 2019

In der Nacht vom 31. Dezember 2019 auf den 1. Januar 2020 (Dienstag auf Mittwoch) setzen der Nahverkehr Rheinland (NVR) sowie die DB Regio NRW, National Express und TRI für alle Feierlustigen wieder zahlreiche Sonderzüge nach Köln ein. Diese ergänzen das an Wochenenden und Feiertagen gewohnt erweiterte Spät- und Nachtverkehrsangebot und fahren in beide Richtungen. Damit alle, die das neue Jahr fröhlich mit Feuerwerk und Co. begrüßt haben, wieder nach Hause kommen, rollen nachts auf folgenden Strecken zusätzliche Züge:

Regionalbahn:

RB 24 von Köln Messe / Deutz nach Euskirchen

von Köln Messe / Deutz nach Euskirchen RB 25 von Köln Hansaring über Gummersbach nach Lüdenscheid

von Köln Hansaring über Gummersbach nach Lüdenscheid und RB 48 von Köln Hauptbahnhof nach Wuppertal

Regionalexpress:

RE 1 von Köln Ehrenfeld nach Düsseldorf

von Köln Ehrenfeld nach Düsseldorf RE 7 von Köln Hauptbahnhof nach Münster

von Köln Hauptbahnhof nach Münster sowie RE 8 von Köln Messe / Deutz nach Mönchengladbach

von Köln Messe / Deutz nach Mönchengladbach und RE 9 von Au (Sieg) nach Siegen

S-Bahn:

S 11 von Bergisch Gladbach nach Düsseldorf

von Bergisch Gladbach nach Düsseldorf und S 23 von Bonn nach Euskirchen

Der zusätzliche RE 1 erhält einen weiteren Halt am Hansaring und hat in Düsseldorf einen bahnsteiggleichen Anschluss zum planmäßigen RE 1 weiter ins Ruhrgebiet und nach Hamm. Zudem fährt das Eisenbahnverkehrsunternehmen Transregio auf der Linie RB 26 länger zwischen Köln Messe / Deutz und Bonn.

Reiseinformationen erhalten Fahrgäste unter www.vrs.de, durch Aushänge an den Bahnhöfen sowie über die telefonische Hotline unter: 01806 – 50 40 30 (Festnetz 20 ct/Anruf, Mobil max. 60 ct/Anruf).

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Stand: 28.12.2019