Corona: Übersicht zu neuen Maßnahmen und Regeln ab November 2020

Trotz der zahlreichen bereits bestehenden Corona-Maßnahmen, steigt die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus inzwischen in nahezu allen Regionen Deutschlands stark an. Dies hat dazu geführt, dass bereits in vielen Gesundheitsämtern eine vollständige Kontaktnachverfolgung nicht mehr gewährleistet können, was zu einer beschleunigten Ausbreitung des Coronavirus beiträgt.

Aktuell verdoppeln sich die Corona-Infiziertenzahlen etwa alle 7 Tage und die Zahl der Intensivpatienten etwa alle 10 Tage. Nach den Statistiken des Robert-Koch-Institutes (RKI) sind die Ansteckungsumstände mit dem Coronavirus im Bundesdurchschnitt in mittlerweile mehr als 75% der Fälle unklar. Deswegen wurden am 28. Oktober 2020 durch Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Regierungschefs der Bundesländer neue und strengere Maßnahmen getroffen, die ab 2. November 2020 für die Dauer von 4 Wochen gelten sollen. CityNEWS gibt hier einen Überlick zu allen neuen Corona-Regelungen und Maßnahmen mit Stand vom 28. Oktober 2020.

Strenge Coronaschutz-Maßnahmen um Notlage zu vermeiden

Um eine akute nationale Gesundheitsnotlage zu vermeiden, sei es erforderlich, durch eine erhebliche Reduzierung der Kontakte in der Bevölkerung insgesamt das Corona-Infektionsgeschehen aufzuhalten, so die Bundeskanzlerin. Damit soll die Zahl der Neuinfektionen wieder in eine nachverfolgbare Größenordnung von einem Inzidenzwert von unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gesenkt werden.



Ohne solche Beschränkungen würde das weitere exponentielle Wachstum der Infiziertenzahlen unweigerlich binnen kurzer Zeit zu einer Überforderung des Gesundheitssystems führen. Die Zahl der schweren Krankheitsverläufe und der Todesfälle durch das Coronavirus würde erheblich ansteigen. Wesentlich ist es dabei auch, jetzt schnell zu reagieren, so die Bundesregierung. Je später die Corona-Infektionsdynamik umgekehrt wird, desto länger bzw. umfassender sind Beschränkungen erforderlich. Vor diesem Hintergrund haben die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs der Bundesländer ergänzend zu den bisherigen Beschlüssen neue Maßnahmen getroffen.

Diese Corona-Regeln gelten ab November 2020

Ab Montag, 2. November 2020, treten bundesweit folgende zusätzliche Maßnahmen zu den bereits bestehenden Regeln zur Eindämmung des Coronavirus in Kraft. Die neuen Maßnahmen werden für eine Dauer von 4 Wochen bis Ende November befristet. Nach Ablauf von 2 Wochen werden die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs der Bundesländer sich erneut beraten und die durch die Maßnahmen erreichten Ziele beurteilen und eventuell notwendige Anpassungen vornehmen.

ACHTUNG: In Köln gelten teilweise zusätzliche Sonderegelungen.

Dienstleistungen

Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe werden geschlossen, weil in diesem Bereich eine körperliche Nähe unabdingbar ist. Eine genauere Definition der Dienstleister, die von einer Schließung betroffen sind, liegt aktuell noch nicht vor!

Medizinisch notwendige Behandlungen, z.B. Physio-, Ergo oder Logotherapien sowie Podologie – also Fußpflege -, bleiben weiter möglich. Ebenso dürfen Friseursalons unter den bestehenden Hygieneauflagen geöffnet bleiben.

Einzelhandel

Der Groß- und Einzelhandel bleibt unter den strengen Auflagen zum Hygieneschutz, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen insgesamt geöffnet. Dabei ist allerdings sicherzustellen, dass sich in den Geschäften nicht mehr als 1 Kunde pro 10 Quadratmeter Verkaufsfläche aufhält.

Freizeit und Sport

Institutionen und Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung zuzuordnen sind, werden geschlossen. Dazu gehören u.a.:

Theater, Opern, Konzerthäuser und sämtliche ähnliche Einrichtungen,

Messen, Kinos, Freizeitparks und allgemein Anbieter von Freizeitaktivitäten (sowohl drinnen als auch draußen),

Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und alle ähnliche Einrichtungen,

der komplette Freizeit- und Amateur-Sportbetrieb mit Ausnahme des Individual-Sports allein, zu zweit oder mit dem eignen Hausstand auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen,

Schwimm- und Spaßbäder, Saunen und Thermen,

Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen, sowie

Fitnessstudios und alle ähnlichen Einrichtungen.

Alle Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, werden untersagt.

Profi-Sportveranstaltungen dürfen nur noch ohne Zuschauer stattfinden.

Gastronomie

Gastronomiebetriebe (wie z.B. Restaurants) sowie Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und alle ähnlichen Einrichtungen werden komplett geschlossen. Davon ausgenommen sind allein gastronomische Betriebe, welche die Lieferung und / oder Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause anbieten. Ebenso dürfen Kantinen geöffnet bleiben.

Home-Office

Bund und Länder fordern die Unternehmen eindringlich auf, jetzt wieder angesichts der hohen Infektionszahlen, wo immer dies umsetzbar ist, Home-Office zu ermöglichen. Die für den Arbeitsschutz zuständigen Behörden sowie die Unfallversicherungsträger beraten die Unternehmen dabei und führen Kontrollen durch.

Hygiene- und Schutzmaßnahmen

Auch in der Corona-Pandemie soll in Industrie, Handwerk und Mittelstand ein sicheres Arbeiten möglichst umfassend möglich sein. Die Arbeitgeber haben eine besondere Verantwortung für ihre Mitarbeiter, um sie vor Corona-Infektionen zu schützen. Infektionsketten, die im Betrieb entstehen, sind daher schnell zu identifizieren. Deshalb muss jedes Unternehmen in Deutschland auch auf Grundlage einer angepassten Gefährdungsbeurteilung sowie betrieblichen Pandemieplanung ein Corona-Hygienekonzept umsetzen und angesichts der gestiegenen Infektionszahlen auch nochmals anpassen.

Ziel ist u.a. nicht erforderliche Kontakte in der Belegschaft und mit Kunden zu vermeiden, allgemeine Hygienemaßnahmen umzusetzen und die Corona-Infektionsrisiken bei erforderlichen Kontakten durch besondere Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu minimieren.

Kontaktbeschränkungen

Wichtigste Maßnahme ist Abstand zu halten und Kontakte zu verringern. Alle Bürger sind angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren.

Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit ist daher ab sofort nur mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes jedoch max. mit 10 Personen gestattet. Dies gilt verbindlich und Verstöße gegen diese Kontaktbeschränkungen werden entsprechend von den Ordnungsbehörden sanktioniert. Darüber hinausgehende Gruppen von feiernden Menschen auf öffentlichen Plätzen, in Wohnungen sowie privaten Einrichtungen sind angesichts der ernsten Corona-Lage inakzeptabel. Diese Regelungen sollen verstärkt von den Ordnungsbehörden kontrolliert und ebenfalls streg sanktioniert werden.

Kontrollen der Corona-Maßnahmen

Bund und Länder werden die Information über die geltenden Corona-Maßnahmen noch einmal verstärken und durch möglichst einheitliche Maßnahmen die Übersichtlichkeit erhöhen. Sie werden jedoch auch die Kontrollen zur Einhaltung der Maßnahmen flächendeckend verstärken und dabei auch mittels verdachtsunabhängiger Kontrollen, insbesondere im grenznahen Bereich, die Einhaltung der Quarantäneverordnungen überprüfen.

Medizin und Pflege

Steigende Corona-Infektionszahlen führen leider auch zu einem Anstieg an Infektionen in medizinischen Einrichtungen und bei den vulnerablen Gruppen. Deren Schutz stellt eine besondere Herausforderung dar. Deshalb haben die zuständigen Stellen je nach den lokalen Gegebenheiten für die Krankenhäuser, Pflegeheime, Senioren- und Behinderteneinrichtungen besondere Schutzvorkehrungen ergriffen. Dabei wird stets berücksichtigt, dass die jeweiligen Regelungen nicht zu einer vollständigen sozialen Isolation der Betroffenen führen dürfen. Bei steigenden Corona-Infektionszahlen werden diese Maßnahmen entsprechend angepasst.

Der Bund hat durch die neue Corona-Testverordnung sichergestellt, dass die Kosten der seit kurzem verfügbaren Coronavirus-Schnelltests für regelmäßige Testungen der Bewohner bzw. Patienten, deren Besucher und das Personal übernommen werden. Die verfügbaren Schnelltests sollen jetzt zügig und prioritär in diesem Bereich eingesetzt werden, um auch bei steigenden Infektionszahlen einen bestmöglichen Corona-Schutz zu gewährleisten und sichere Kontakte zu ermöglichen.

Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe sowie vergleichbare Beratungseinrichtungen bleiben geöffnet. Die Krankenhäuser sollen weiterhin bei der Bereitstellung von Intensivbetten unterstützt werden. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern werden zeitnah praktikable Lösungen erarbeiten, die auch die Fortführung finanzieller Unterstützungen enthalten soll.

Reisen und Tourismus

Die Bürger sind aufgefordert wegen der aktuellen Corona-Pandemie, generell auf nicht notwendige private Reisen und Besuche – insbesondere auch von Verwandten – zu verzichten. Das gilt sowohl im Inland und auch für überregionale oder tagestouristische Ausflüge. Übernachtungsangebote im Inland werden nur noch für notwendige und ausdrücklich nicht touristische Zwecke zur Verfügung gestellt.

Schulen und Kitas

Schulen und Kindergärten bleiben grundsätzlich geöffnet. Die Bundesländer entscheiden über die erforderlichen und weiteren Corona-Schutzmaßnahmen, wie z.B. eine Schutzmaskenpflicht in NRW.

Wirtschaftshilfen

Für die von den temporären Schließungen erfassten Unternehmen, Betriebe, (Solo-)Selbständige, Vereine und Einrichtungen wird der Bund eine außerordentliche Wirtschaftshilfe gewähren, um sie für finanzielle Ausfälle zu entschädigen. Der Erstattungsbetrag beträgt 75% des entsprechenden Umsatzes des Vorjahresmonats für Unternehmen bis 50 Mitarbeiter, womit die Fixkosten des Unternehmens pauschaliert werden. Die Prozentsätze für größere Unternehmen werden nach Maßgabe der Obergrenzen der einschlägigen beihilferechtlichen Vorgaben ermittelt. Die Finanzhilfe wird ein Finanzvolumen von bis zu 10 Milliarden Euro haben.

Jenseits der umfassenden temporären Beschränkungen wegen des Coronavirus führen bereits die bisherigen Maßnahmen dazu, dass einige Wirtschaftsbereiche auch in den kommenden Monaten erhebliche Einschränkungen ihres Geschäftsbetriebes hinnehmen müssen. Deshalb wird der Bund Hilfsmaßnahmen für Unternehmen verlängern und die Konditionen für die hauptbetroffenen Wirtschaftsbereiche verbessern und vereinfachen (Überbrückungshilfe III). Dies betrifft z.B. den Bereich der Kultur- und Veranstaltungswirtschaft und die Solo-Selbständigen. Außerdem wird der KfW-Schnellkredit für Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten geöffnet und angepasst.

Weitere wichtige Informationen zur Coronavirus

ACHTUNG: In Köln gelten weitere zusätzliche Sonderegelungen. Beachten Sie auch die aktuellen Richtlinien des Landes NRW.

Letzte Aktualisierung: 29.10.2020