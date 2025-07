Köln wird klimaneutral – das Klimafestival 2025 zeigt den Weg

Vom 7. bis 13. Juli 2025 steht Köln im Zeichen des Klimaschutzes. Das Klimafestival Köln bietet mehr als 80 Veranstaltungen und macht deutlich, wie vielfältig, praxisnah und kreativ der Wandel in der Stadt bereits gestaltet wird. Über 100 Unternehmen, Initiativen, Hochschulen, Kultureinrichtungen und Clubs präsentieren Lösungen, die heute schon funktionieren – und morgen noch mehr bewirken können. Das Festival ist Teil der städtischen Kampagne NULLfuture2035 – Köln wird klimaneutral.

Viva La Green: Das zentrale Festival-Event im Gürzenich

Ein Höhepunkt ist das Event Viva La Green am 11. Juli 2025 im Gürzenich Köln. Von 13 bis 21 Uhr zeigen über 50 Aussteller Innovationen für Klimaschutz, Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit. Der Eintritt ist frei.

Kinder und Jugendliche erleben mit dem “SPACEBUZZ ONE” des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt einen virtuellen Flug ins All. Hochschulen und Start-ups informieren über Studiengänge, berufliche Perspektiven und technische Entwicklungen. Die Stadt Köln, die Verbraucherzentrale NRW und der Stromspar-Check Köln beraten zu klimafreundlichem Wohnen und Alltag.

Auf der Hauptbühne wechseln sich Talks, Panels und Showformate mit Gästen aus Wissenschaft, Medien und Kultur ab. In der Workshop-Area des Innovationsbüros der Stadt Köln geht es um erneuerbare Energien, Förderprogramme und umsetzbare Ideen für den eigenen Haushalt. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg im Klimabus-Design, kreative Aktionen mit der Siebdruckmaschine und Experimente zum Mitmachen.

Ein besonderes Highlight ist die Live-Übertragung der Gameshow YouTopia – Die Zeit rennt aus dem Gürzenich. Unter der Moderation von Jacob Beautemps treten bekannte Creator, Experten und Prominente in verschiedenen Challenges an. Zu den Teilnehmern gehören unter anderem Robinga, Nadine Breaty, Jordan & Semih sowie Rosemondy.

Stadtweit aktiv: Führungen, Kultur und Einblicke

Während der gesamten Festivalwoche beteiligen sich zahlreiche Institutionen aus Köln mit Führungen und Sonderprogrammen. Die AVG Köln, der Flughafen Köln/Bonn, der Kölner Zoo, RTL, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und weitere öffnen ihre Türen für spannende Einblicke in Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Die RheinEnergie stellt ihr neues Lichtkonzept für den Kölner Dom vor, die Koelnmesse zeigt ihre Photovoltaikanlage – die größte innerstädtische Solaranlage Kölns.

Auch Museen, Theater und Kultureinrichtungen greifen Klimathemen auf. Im Kölnischen Stadtmuseum gibt es eine Führung mit der “grünen Brille”, das Museum für Ostasiatische Kunst lädt zum Upcycling von Porzellan ein. Das Off Broadway zeigt den Film Roter Himmel in der Reihe KlimaKinoKöln. Weitere Programmpunkte sind ein Theaterstück über Ernährung für Kinder in der Stadtbibliothek, Veranstaltungen in den Gartenclubs von Querwaldein e.V. sowie der Auftakt des Netzwerks Green Agents, das Nachhaltigkeit aus der Perspektive von Migranten betrachtet.

Nachhaltig feiern: Die Green Nights

Mehr als zehn Kölner Clubs, Bars und Theater gestalten die Abende der Festivalwoche im Rahmen der Green Nights. Mit dabei sind u. a. das Bootshaus, der Clubbahnhof Ehrenfeld, Bumann & Sohn, Stadtgarten, die wohngemeinschaft, das Urania Theater und Yuca. Das Spektrum reicht von Konzerten und Clubnächten bis zu besonderen Formaten wie dem “Klimaschnack” bei Oma Kleinmann.

Die offizielle Aftershow-Party Mittanzgelegenheit findet im Gloria statt. Organisiert werden die Green Nights in Kooperation mit Klubkomm e.V. und der Initiative Zukunft feiern!.

Klimaschutz gemeinsam gestalten

Das Klimafestival Köln 2025 zeigt, dass Klimaschutz keine abstrakte Herausforderung ist, sondern eine konkrete Gemeinschaftsaufgabe. Mit Ideenreichtum, Engagement und Vielfalt werden Wege in eine nachhaltige Stadtgesellschaft aufgezeigt – quer durch alle Lebensbereiche.