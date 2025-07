CSD 2025 in Köln: Straßensperrungen, Verkehrsänderungen, Bus und Bahn

Vom 5. bis 7. Juli 2025 wird Kölns Innenstadt wieder zum Zentrum des Christopher Street Day – mit Zehntausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Musik, politischen Botschaften und vor allem: vielen Straßensperrungen. Wer in dieser Zeit mit dem Auto unterwegs ist, muss sich auf massive Einschränkungen einstellen. Auch der öffentliche Nahverkehr ist betroffen. Die Stadt Köln sowie die KVB rufen dazu auf, das Auto stehen zu lassen und gut zu planen.

Altstadt bereits ab Donnerstag gesperrt

Die ersten Maßnahmen greifen schon am Donnerstag, 3. Juli 2025, ab 6 Uhr morgens. Grund ist der Aufbau für das dreitägige CSD-Straßenfest rund um den Heumarkt und Alter Markt. Mehrere Straßen in der Altstadt sind dann bis Montagmorgen, 7. Juli 2025, 5 Uhr komplett gesperrt, darunter:

Gürzenichstraße

Pipinstraße

Kleine und Große Sandkaul

Unter Käster

Martinstraße

Die Zufahrt in die Kölner Altstadt ist nur noch eingeschränkt über Trankgasse und Kurt-Hackenberg-Platz möglich. Für Fahrzeuge über zehn Meter Länge gilt ein grundsätzliches Einfahrverbot. In Stoßzeiten können einzelne Zufahrten auch kurzfristig durch Polizei oder Ordnungsamt geschlossen werden – zum Beispiel bei Rückstau oder Überfüllung.

Deutzer Brücke – zentrales Nadelöhr komplett dicht

Die Deutzer Brücke wird von Freitag, 4. Juli 2025, ab 16 Uhr bis 2 Uhr in Richtung Innenstadt gesperrt, da hier die Paradeaufstellung vorbereitet wird. Nach einer kurzen Unterbrechung in der Nacht ist sie ab Samstagmittag um 12 Uhr dann vollständig für alle Verkehrsteilnehmer gesperrt – einschließlich Fuß- und Radverkehr. Die Brücke bleibt durchgehend bis Montagmorgen (2 Uhr) geschlossen.

Wer von Deutz oder aus dem Rechtsrheinischen in die Innenstadt will, sollte auf andere Rheinquerungen wie die Severinsbrücke oder Zoobrücke ausweichen.

CSD-Parade am Sonntag – Sperrung auf ganzer Route

Der Höhepunkt des Wochenendes ist die große CSD-Parade am Sonntag, 6. Juli 2025. Sie startet ab etwa 11:30 Uhr auf der Deutzer Brücke und zieht sich über mehrere Stunden durch die Innenstadt. Bereits ab 7:30 Uhr beginnen dafür die Aufbauten, erste Straßen sind dann gesperrt.

Die Route verläuft von der Deutzer Brücke über:

Augustinerstraße

Gürzenichstraße

Kleine Sandkaul

Schildergasse

Neumarkt

Mittelstraße

Rudolfplatz

Hohenzollernring

Magnusstraße

Burgmauer

Komödienstraße

Marzellenstraße

Alle Querstraßen entlang der Strecke sind für Autos, Radfahrer und Busse blockiert. Anwohnerinnen und Anwohner entlang der Route können ihre Grundstücke mit Fahrzeugen zeitweise weder verlassen noch erreichen. Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet. Auch Lieferverkehr ist in den betroffenen Bereichen nicht möglich.

Am Rudolfplatz und Neumarkt, traditionell Hotspots für Zuschauer, ist zusätzlich mit starkem Andrang und kurzfristigen Sperrungen zu rechnen.

Kölner Hauptbahnhof zeitweise nur über Rückseite zugänglich

Ab etwa 13:30 Uhr bis zum Abend ist der Haupteingang des Kölner Hauptbahnhofs am CSD-Sonntag an der Domseite gesperrt. Reisende erreichen das Gebäude in dieser Zeit ausschließlich über den Breslauer Platz auf der Rückseite. Besonders für Ortsfremde ist das wichtig zu wissen – Hinweisschilder vor Ort und in der App der Deutschen Bahn sollen helfen.

Sonderfahrpläne bei Bus und Bahn

Trotz zusätzlicher Bahnen wird der ÖPNV am Sonntag eingeschränkt sein. Die KVB verstärkt das Angebot auf folgenden Linien:

Linie 1: Zusätzliche Bahnen zwischen Junkersdorf und Bahnhof Deutz/Messe von 10 bis 17 Uhr im 15-Minuten-Takt

Sonderlinie E: Verstärkter Einsatz zwischen Niehl Sebastianstraße und Koelnmesse

Zwischen 12 und 15 Uhr kann es auf den Linien 1, 7 und 9 zu Unterbrechungen oder Teilbetriebsführungen kommen, wenn die CSD-Parade Gleise kreuzt. Die KVB informiert tagesaktuell über digitale Anzeigetafeln und ihre App.

Auch im Busverkehr gibt es Änderungen: Die Linien 136 und 146 fahren stadteinwärts bei Bedarf über den Rudolfplatz, da der Neumarkt zeitweise gesperrt ist. Stadtauswärts bleibt der reguläre Linienweg erhalten. Auf beiden Linien werden Gelenkbusse eingesetzt, um mehr Fahrgäste zu befördern.

Die wichtigsten Haltestellen für eine direkte Anreise zur CSD-Parade

Bahnhof Köln Messe/Deutz : Nur wenige Gehminuten vom Startpunkt auf der Deutzer Brücke entfernt

Neumarkt : Gute Möglichkeit für alle, die sich entlang der Strecke positionieren oder zur Inklusions-Area möchten

Rudolfplatz, Friesenplatz, Appellhofplatz : Ideal für einen Einstieg in die CSD-Parade oder als Zuschauerpunkte

Hauptbahnhof Köln: In direkter Nähe zum Zielbereich, mit zahlreichen Verbindungen aus dem gesamten Bundesgebiet

Zusätzliche Demo am Samstagabend

Neben der großen CSD-Parade am Sonntag findet bereits am Samstag, 5. Juli 2025, ab 20 Uhr eine weitere Demonstration mit rund 1.500 Teilnehmenden statt. Der Aufzug verläuft ab dem Roncalliplatz durch die Innenstadt. Auch hier wird es punktuell zu Straßensperrungen und Umleitungen kommen.

Empfehlung: ÖPNV nutzen – CSD-Ticket erhältlich

Die Stadt empfiehlt dringend, das Auto am gesamten Wochenende nicht für Fahrten in die Innenstadt zu nutzen. Die Parkplatzsituation ist angespannt, viele Parkhäuser sind nicht anfahrbar. Wer mit Bus und Bahn unterwegs ist, profitiert vom CSD-Ticket: Es gilt von Freitag, 4. Juli 2025, 14 Uhr bis Montag, 7. Juli 2025, 3 Uhr für beliebig viele Fahrten im gesamten VRS-Gebiet und kostet 23,60 Euro. Auch das Deutschlandticket ist selbstverständlich gültig.