Torsten Burmester ist neuer Oberbürgermeister von Köln

Am Sonntag, den 28. September 2025, haben die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Köln einen neuen Oberbürgermeister gewählt. In der entscheidenden Stichwahl setzte sich Torsten Burmester von der SPD mit 53,48 Prozent der Stimmen gegen seine Mitbewerberin Berîvan Aymaz (Grünen) durch, die 46,52 Prozent der Stimmen erreichte. Damit tritt Burmester die Nachfolge von Henriette Reker an und übernimmt künftig die Verantwortung als Stadtoberhaupt der viertgrößten Stadt Deutschlands. Das vorläufige Ergebnis liegt bereits vor, die offizielle Bestätigung durch den Wahlausschuss wird am 2. Oktober 2025 erfolgen.

Dankesworte von Torsten Burmester

Unmittelbar nach Bekanntgabe des Ergebnisses wandte sich Torsten Burmester an die Kölner Bevölkerung. In seiner Rede bedankte er sich ausdrücklich für das Vertrauen, das ihm entgegengebracht wurde. Er erklärte, er werde sich ab dem ersten Tag seiner Amtszeit mit ganzer Kraft den anstehenden Aufgaben widmen. Sein Ziel sei es, die Lebensbedingungen aller Menschen, die in Köln leben, spürbar zu verbessern. Darüber hinaus betonte er seinen Wunsch, die Stadt gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern zukunftsfähig zu gestalten und dabei sowohl soziale als auch ökologische Themen in den Mittelpunkt seiner Arbeit zu stellen.

Glückwünsche von Henriette Reker

Auch die bisherige Oberbürgermeisterin Henriette Reker meldete sich nach der Wahl zu Wort. Sie gratulierte Torsten Burmester herzlich zu seinem Wahlsieg und rief die Kölnerinnen und Kölner dazu auf, sich hinter dieser demokratischen Entscheidung zu versammeln. Zugleich kündigte sie an, die Amtsgeschäfte zum Ende ihrer Amtszeit geordnet und vertrauensvoll an ihren Nachfolger zu übergeben. Damit unterstrich sie die Bedeutung eines fairen und respektvollen Übergangs, der der Stadt Kontinuität und Stabilität sichern soll.

Wahlbeteiligung und Rahmenbedingungen

Die Stichwahl war erforderlich geworden, da im ersten Wahlgang keiner der insgesamt dreizehn Bewerberinnen und Bewerber die notwendige absolute Mehrheit erreichen konnte. Insgesamt waren 807.675 Kölnerinnen und Kölner stimmberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 44,72 Prozent, was zwar unter dem bundesweiten Durchschnitt vergleichbarer Kommunalwahlen liegt, jedoch dennoch eine deutliche Willensbekundung der Bevölkerung darstellt. Mit dem Ergebnis konnte Torsten Burmester eine klare Mehrheit für sich gewinnen und erhält damit einen eindeutigen politischen Auftrag.

Ein neuer Abschnitt für die Stadt Köln

Mit der Wahl von Torsten Burmester beginnt für die Stadt Köln eine neue politische Etappe. Viele Bürgerinnen und Bürger blicken nun gespannt auf die kommenden Monate, in denen wichtige Weichen für die Zukunft gestellt werden sollen. Ob es um die Entwicklung neuer Wohnprojekte, den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, den Klimaschutz oder die Stärkung des sozialen Zusammenhalts geht, die Erwartungen an den neuen Oberbürgermeister sind hoch. Burmester selbst hat in ersten Äußerungen bereits erkennen lassen, dass er die Herausforderungen entschlossen anpacken und Köln gemeinsam mit seiner Bevölkerung auf einen zukunftsorientierten Weg führen möchte.