Frühling in der Claudius Therme: Entschleunigung, Energie und Erneuerung

Wenn die Natur zu neuem Leben erwacht, wächst auch das Bedürfnis nach Leichtigkeit, Energie und innerer Balance. Zwischen dem 29. April und dem 19. Mai 2025 steht die Claudius Therme in Köln ganz im Zeichen des Aufbruchs. Unter dem Aktionsmotto “Frühjahr wird alles besser” werden gezielt Impulse gegen die Frühjahrsmüdigkeit gesetzt. Gäste dürfen sich auf besondere Angebote freuen. Für die Extraportion gute Laune sorgt ein tägliches Gewinnspiel.

Bewegung im Thermalwasser

Ein sanfter Weg zu mehr Energie beginnt im Wasser. Die Claudius Therme bietet in dieser Phase regelmäßig Wassergymnastik und Kneipp-Schulungen an. Dabei handelt es sich nicht nur um körperliche Ertüchtigung, sondern auch um eine Einladung zur bewussten Auseinandersetzung mit dem eigenen Wohlbefinden. Ob Jung oder Alt – die gelenkschonenden Übungen und hydrotherapeutischen Anwendungen nach Kneipp fördern Gesundheit, Kreislauf und Beweglichkeit. Geleitet werden sie von erfahrenen Saunameisterinnen und -meistern, die fundiertes Wissen praxisnah weitergeben.

Eukalyptus für Körper und Geist

Wer den Frühling mit allen Sinnen erleben möchte, findet im Saunabereich besondere Highlights: das Eukalyptus-Ritual und den Eukalyptus-Aufguss in der Banja. Hier wird die heilende Wirkung des Eukalyptus stimmungsvoll zelebriert. Der charakteristische Duft befreit die Atemwege, wirkt kühlend und erfrischend zugleich. Die Kombination aus Wärme, Dampf und ätherischen Ölen entfaltet eine ganzheitliche Wirkung, die Körper und Geist gleichermaßen anspricht.

Natürliche Pflege im Serailbad

Frühling bedeutet auch, die Haut neu zu beleben. Im Serailbad kommen natürliche Peelings zum Einsatz, die nicht nur pflegen, sondern auch duften wie ein frischer Frühlingstag. Das Lavendel-Zitronen-Peeling verbindet beruhigende Blütenaromen mit der belebenden Kraft von Zitrusfrüchten und fördert die Zellerneuerung. Das Rose-Minze-Peeling überzeugt mit einer angenehm kühlenden Wirkung, klärt die Haut und schenkt ein Gefühl von Frische und Reinheit – ideal für den Neustart in die warme Jahreszeit.

Tiefenentspannung mit ayurvedischen Anwendungen

Zur ganzheitlichen Entspannung gehört auch die achtsame Berührung. Die Padshiro-Massage aus dem Ayurveda setzt genau dort an. Warmes Kokosöl wird mit sanften, fließenden Bewegungen in die Haut einmassiert. Ziel ist die Entlastung von Körper und Geist, der Abbau von Stress und die Lösung von Verspannungen. Diese Form der Massage geht über das Körperliche hinaus – sie fördert das innere Gleichgewicht und schenkt neue Energie.

Achtsame Bewegung und Klangwelten

Mittwochs und freitags bietet die Claudius Therme zusätzlich besondere Entspannungseinheiten an. Beim japanischen Makko-Ho handelt es sich um eine sanfte Bewegungsform, die gezielte Dehnübungen mit bewusster Atmung verbindet. Sie aktiviert die Energiezentren des Körpers und bringt das Qi – die Lebensenergie – wieder in Fluss. Wer sich auf eine klangvolle Reise begeben möchte, findet in der Klangschalen-Meditation eine tief entspannende Alternative. Die sanften Vibrationen der Schalen wirken beruhigend, fördern die Durchblutung und unterstützen den Stressabbau auf natürliche Weise.

Frühlingsküche für Genießer

Auch kulinarisch wird der Frühling in der Claudius Therme zelebriert. Die Speisekarte bietet saisonale Spezialitäten, die Genuss mit Leichtigkeit verbinden. Besonders hervorzuheben sind die Mousse vom Ziegenfrischkäse auf Rote-Bete-Carpaccio mit Rucola und Walnuss-Distel-Dressing oder der Salat der Saison mit Avocado, Atlantik-Shrimps, Grapefruit- und Orangenfilets an Passionsfrucht-Vinaigrette. Ergänzt wird das Angebot durch wohltuende Getränke wie Detox-Wasser mit Ingwer, Zitrone und Minze oder duftenden Kräutertee aus getrockneten Rosenknospen – ein Frischekick, der von innen wirkt.

Ein Ort, an dem der Frühling spürbar wird

Die Claudius Therme schafft in der Zeit des Frühlings nicht nur ein Ambiente der Erholung, sondern bietet durch gezielte Anwendungen, Rituale und Kulinarik eine Einladung zum Aufblühen. Es ist ein Ort, an dem Wohlbefinden, Gesundheit und Genuss auf natürliche Weise ineinandergreifen – perfekt, um gestärkt und mit neuer Lebensfreude in die warme Jahreszeit zu starten.