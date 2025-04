FIBO 2025: 40 Jahre Innovation, Erlebnis und Branchenimpulse

Vom 10. bis 13. April 2025 feiert die FIBO in Köln ihr 40-jähriges Bestehen. Die weltweit führende Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit wächst weiter – mit 13 Hallen, zahlreichen Innovationen und einem umfangreichen Programm. Mit neuen Formaten, hochkarätigen Events und einer zukunftsweisenden Ausrichtung wird die FIBO 2025 zum Meilenstein ihrer Geschichte.

Confex wird zum Zukunftshub der Fitnessbranche

Ein zentrales Highlight ist die Premiere der neuen Confex-Halle. Sie bildet den Mittelpunkt für zukunftsweisende Themen wie Technologie, Digitalisierung und Health Tech. Aussteller wie Sport Alliance, Virtuagym, ABC Fitness und Enhance Fitness LLC präsentieren hier ihre digitalen Lösungen für Studios, Trainer und Einrichtungen.

Mitten in der Halle bietet das Future Forum ein hochkarätiges Programm: Fachvorträge, Panel-Diskussionen und Präsentationen geben exklusive Einblicke in Trends rund um Künstliche Intelligenz, Automatisierung und smarte Lösungen. Während die ersten beiden Tage Professionals gewidmet sind, liefert die BSA-Akademie am Wochenende praxisnahe Inhalte für Freizeitsportler.

Wellness-Hub in Halle 1 verbindet Erholung mit Business

Mit Halle 1 entsteht ein völlig neues Erlebnis rund um Wellness, Spa und ganzheitliche Gesundheit. Hoteliers, Spa-Betreiber und Wellbeing-Experten finden hier ein hochwertiges Ambiente mit Networking-Möglichkeiten auf Führungsebene. Der Meeting Point Spa & Wellness bietet ein tägliches Programm mit Preisverleihungen und Impulsen zur Weiterentwicklung der Branche.

Ein zentrales Thema ist Longevity – das Konzept gesunder Lebensverlängerung wird anhand eines begehbaren Hotelzimmers praxisnah erlebbar. Ergänzt wird das Programm durch die Rückkehr der beliebten Body & Mind Area mit einem viertägigen Weiterbildungsprogramm rund um Yoga, Pilates und Mental Health, organisiert von IFAA.

Fachwissen und Vernetzung: FIBO Congress & Longevity Summit

Mit dem neuen Longevity & Hospitality Summit auf der Confex-Etage wird ein zusätzlicher Wissensstrang etabliert. Internationale Branchenexperten wie Judith Cartwright und Yves Preissler gestalten ein Programm aus Keynotes, Seminaren und Panels – exklusiv für Entscheidungsträger aus Hotellerie und Wellnesswirtschaft. Den Abschluss bildet ein exklusives Dinner-Event.

Parallel dazu findet erneut der FIBO Congress statt, organisiert von DHfPG/BSA. Über 80 Vorträge bieten von Donnerstag bis Samstag wertvolle Impulse zu aktuellen Themen aus Training, Prävention, Gesundheit und Management.

Sportliche Spannung und Festival-Atmosphäre

Auch in puncto Live-Erlebnis bietet die FIBO 2025 wieder unvergessliche Momente. Das Fitnessrennen HYROX feiert sein Comeback in Köln, während in Halle 10.2 die Calisthenics-Szene mit beeindruckenden Performances begeistert. Das FIBO Football Festival zieht in Halle 11.1 und präsentiert sich mit neuen Formaten wie Try-Outs, Meet & Greets und einem Mitmachprogramm für Fans und Sportinteressierte.

Beauty als Brücke zwischen Fitness und Wohlbefinden

Die FIBO zeigt die Relevanz von Beauty als Teil eines ganzheitlichen Gesundheitsansatzes. Mit Vorträgen, Workshops und Meet & Greets bietet die Beauty-Area sowohl Fachbesuchern als auch Endverbrauchern ein umfassendes Angebot. Während Unternehmer Strategien zur Integration kosmetischer Dienstleistungen kennenlernen, erleben Besucher am Wochenende Trends in Anti-Aging, Hautpflege und mentaler Gesundheit hautnah.

Ein besonderes Highlight bildet die Beauty Mall – eine eigens kuratierte Erlebniswelt für Kosmetik, Pflegeprodukte und ästhetische Innovationen, in der auch Influencerinnen wie Lisa Marie Schiffner und Sophia Thiel vertreten sind.

Hypercon Area verbindet Fitness und Streetwear

Mit der Hypercon Area setzt die FIBO neue Lifestyle-Impulse. Exklusive Sneaker-Drops von Marken wie Nike, Adidas und Jordan machen die Messe auch für modebewusste Besucher attraktiv. Die Kombination aus Fitness, Fashion und Kultur richtet sich an eine junge, trendaffine Zielgruppe und erweitert die Reichweite der Veranstaltung erheblich.

Bodybuilding als Herzstück der Messe

Auch 2025 bleibt Bodybuilding ein elementarer Bestandteil der FIBO. Halle 11.1 wird zur Bühne für Legenden und Nachwuchstalente. Formate wie Rühls Beste, die Strongman Area sowie Auftritte von Stars wie Jay Cutler und Derek Lunsford lassen die Herzen der Fans höherschlagen. Die Rückkehr dieses Bereichs unterstreicht die tiefe Verankerung des Kraftsports in der DNA der FIBO.

40 Jahre FIBO – bereit für die Zukunft

Mit der Jubiläumsausgabe unterstreicht die FIBO ihren Anspruch, Impulsgeber und Plattform für die gesamte Fitness-, Gesundheits- und Wellnessbranche zu sein. Neue Themen, visionäre Formate und ein vielfältiges Live-Erlebnis machen die FIBO 2025 zum Pflichttermin für Professionals, Anbieter und Fitnessbegeisterte weltweit.