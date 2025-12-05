DEVK: Arbeitgeber mitten in Köln – jetzt Karriere starten

Köln ist bunt, lebendig und voller Chancen – genauso präsentiert sich die DEVK als traditionsreiches Versicherungsunternehmen. Seit fast 140 Jahren gibt sie Menschen in Deutschland Sicherheit, und seit über 70 Jahren schlägt ihr organisatorisches Herz mitten in Köln. Der Hauptsitz befindet sich direkt am Rhein, nur wenige Minuten vom Kölner Dom und dem Hauptbahnhof entfernt. Mehr als 2.300 Kolleginnen und Kollegen arbeiten dort gemeinsam an Lösungen, die Kundinnen und Kunden im Alltag unterstützen. Damit bildet die DEVK einen der größten Arbeitgeber der Region und ist fest in der Stadt verankert.

Warum DEVK?

Die DEVK bietet “einen Job, der das Leben verdient”. Damit verbindet das Unternehmen die Idee, Arbeit so zu gestalten, dass sie das Leben bereichert und nicht nur ausfüllt. Flexible Voll- und Teilzeitmodelle, Homeoffice-Möglichkeiten, 13,5 Monatsgehälter und eine moderne Unternehmenskultur, die “New Work” tatsächlich lebt, gehören zum Selbstverständnis. Darüber hinaus investiert die DEVK intensiv in Weiterbildung, Qualifizierung und Entwicklung. Beschäftigte erhalten echte Perspektiven, um beruflich wie persönlich zu wachsen und langfristig erfolgreich zu sein.

Mehr als nur Versicherung

Die Karrierewege und beruflichen Chancen bei der DEVK sind vielfältig. Sie reichen von klassischen Ausbildungen zur Kauffrau bzw. zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen über technische Laufbahnen im IT-Bereich bis hin zu Positionen im Personalwesen, die Menschen dabei unterstützen, sich weiterzuentwickeln und den eigenen Traumjob zu finden. Die DEVK versteht sich als Gemeinschaft unterschiedlichster Talente, deren Stärken sich im Arbeitsalltag zeigen. Dieser breite Mix an Berufsfeldern macht das Unternehmen zu einem vielseitigen Arbeitgeber.

Echte Einblicke in den Arbeitsalltag

Auf jobs.devk.de berichten viele Beschäftigte persönlich, wie sie ihren Alltag bei der DEVK erleben. Diese Erfahrungsberichte sind authentisch, nahbar und geben einen realistischen Eindruck davon, wie Arbeiten bei der DEVK tatsächlich aussieht. Gemeinsam setzen sie sich dafür ein, das Leben anderer Menschen jeden Tag ein wenig sorgenfreier zu machen.

Statement in der Stadt

Auch im Kölner Stadtbild ist die DEVK sichtbar: Eine bunt gestaltete KVB-Straßenbahn mit der Aufschrift “Karriere bei der DEVK” wirbt für das Unternehmen und zeigt die Verbundenheit zur Region. Passend dazu erhalten Beschäftigte einen Zuschuss zum Deutschlandticket.

Aktuelle Stellen finden

Auf jobs.devk.de finden sich alle aktuellen Stellenangebote sowie Einblicke in die Arbeitswelt und Bewerbungstipps. Die DEVK bietet Möglichkeiten für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Berufserfahrene und Quereinsteigende und verbindet Tradition und Innovation mitten in Köln.