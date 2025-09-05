Kölner Herbstmärkte 2025 – Vielfalt zwischen Trödel, Design und Genuss

Der Herbst verwandelt Köln jedes Jahr in ein lebendiges Markterlebnis. Überall in der Domstadt öffnen Antikmärkte, Kreativfeste, Flohmärkte und kulinarische Events ihre Tore. Sie sind Orte zum Stöbern, Genießen und Begegnen. CityNEWS hat hier eine Übersicht mit ausgewählten Märkten im Kölner Herbst.

Antik- und Designmärkte in besonderem Ambiente

Die eleganten Antik- und Designmärkte gehören zu den Höhepunkten der Saison. In der Flora erwartet Besucherinnen und Besucher am 21. September 2025 ein hochwertiges Angebot an Möbeln, Schmuck und Designklassikern. Im traditionsreichen Gürzenich in der Kölner Altstadt öffnen sich die Türen am 9. November 2025 und verbinden edle Räumlichkeiten mit ausgesuchten Ständen – ein Muss für Sammler und Liebhaber edler Stücke.

Kreativ und nachhaltig

Wer Wert auf Nachhaltigkeit legt, findet auf dem Markt für gutes Leben ein vielseitiges Angebot von fair produzierter Kleidung über Naturkosmetik bis zu köstlichen Bio-Spezialitäten. Die Termine sind am 20. und 21. September 2025 im Clouth 104 in Nippes sowie am 29. und 30. November 2025 in der Pattenhalle Ehrenfeld.

Nachtmarkt mit Partycharakter

Der Bazar de Nuit im Odonien ist mehr als ein Flohmarkt. Am 20. September 2025 entsteht zwischen Stahlskulpturen und urbanem Flair eine Mischung aus Stöbern, Tanzen und Genießen. DJs, Foodtrucks und eine Aftershow-Party machen den Markt zu einem besonderen Erlebnis in der Kölner Herbstszene.

Kulinarische Vielfalt am Rhein

Das Street Food Festival bringt vom 26. bis 28. September 2025 die Oskar-Jäger-Straße in Köln-Ehrenfeld zum Beben. Internationale Gerichte, Foodtrucks und Street-Kitchen-Konzepte sorgen für kulinarische Entdeckungsreisen mitten im Veedel. Nur einen Tag später, am 27. und 28. September 2025, lädt außerdem der Rheinauhafen zum Hafenfest ein, wo Marktstände, Gastronomie und die Aussicht auf den Rhein zusammenkommen.

Klassische Flohmärkte

Die großen Flohmärkte auf der Galopprennbahn in Weidenpesch sind auch im Herbst ein fester Treffpunkt für Schnäppchenjäger. Termine sind unter anderem der 5. September, der 19. Oktober und der 9. November 2025.

Zusätzlich zu den bereits erwähnten Events findet am 4. Oktober 2025 im Stadtteil Zollstock ein Hofflohmarkt statt. Einen Tag später, am 5. Oktober 2025, laden private Haushalte in Bayenthal und Raderberg zum Hofflohmarkt ein, jeweils ab 11 Uhr. Parallel bietet der Antikmarkt am Neumarkt von 24. bis 26. Oktober 2025 die Gelegenheit, nostalgische Schätze mitten in der Innenstadt zu entdecken, ebenso wie der Floh- und Antikmarkt auf der Rheinpromenade (Konrad-Adenauer-Ufer) etwa am 3. bis 5. Oktober 2025, jeweils samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr.

Der Flohmarkt in Nippes (Wilhelmplatz) lockt am 21. September und 19. Oktober 2025 mit Second-Hand-Fundstücken von über 150 Anbieterinnen und Anbietern. Am 12. Oktober 2025 findet ein Bücher-, Sammler- und Trödelmarkt am Riehler Gürtel statt, ergänzt durch einen Flohmarkt unter der Südbrücke (Bayenthal) am selben Tag. Zudem kehren mehrfach im Oktober die beliebten “Trödel-mit”-Flohmärkte auf dem Parkplatz der Pferderennbahn in Weidenpesch zurück – mittwochs, freitags, samstags sowie sonntags (z. B. am 1., 3., 4., 8., 10., 12., 15., 17., 18., 19., 22., 24., 31. Oktober 2025).

Ausflugstipp ins Umland

Wer Lust auf eine herbstliche Landpartie hat, kann den Gertrudenhof in Hürth besuchen. Vom 30. August bis zum 9. November 2025 verwandelt sich der Kürbispark mit kunstvollen Installationen und Fotospots in ein farbenfrohes Erlebnis, das Kinder ebenso wie Erwachsene begeistert.

Tipps für den Marktbesuch

Ein Besuch am Vormittag lohnt sich, wenn es noch ruhiger ist. Für Abendveranstaltungen empfiehlt es sich, warme Kleidung mitzunehmen. Bargeld und eine Stofftasche sind praktisch, auch wenn viele Stände Kartenzahlung akzeptieren. Dank der guten Anbindung sind viele Märkte mit der Bahn leicht erreichbar.

Märkte im Herbst: Termine und Orte im Überblick (Auswahl)

30. August–09. November 2025: Kürbispark, Gertrudenhof, Hürth

05. September 2025: Flohmarkt, Galopprennbahn Weidenpesch

06. September 2025: Hofflohmarkt, Ehrenfeld

20. September 2025: Bazar de Nuit, Odonien, Nippes

20.–21. September 2025: Markt für gutes Leben, Clouth 101, Nippes

20. September 2025: Hofflohmarkt, Sülz & Klettenberg

21. September 2025: Antik- & Designmarkt, Flora, Riehl

21. September 2025: Flohmarkt, Wilhelmplatz, Nippes

26.–28. September 2025: Street Food Festival, Oskar-Jäger-Straße, Ehrenfeld

27. September 2025: Hafenfest mit Lifestyle-Flohmarkt, Rheinauhafen, Innenstadt

03.–05. Oktober 2025: Floh- und Antikmarkt, Rheinpromenade, Altstadt

04. Oktober 2025: Hofflohmarkt, Zollstock

05. Oktober 2025: Hofflohmarkt, Bayenthal & Raderberg

12. Oktober 2025: Bücher- und Trödelmarkt, Riehler Gürtel, Riehl

12. Oktober 2025: Flohmarkt unter der Südbrücke, Bayenthal

19. Oktober 2025: Flohmarkt, Galopprennbahn Weidenpesch

19. Oktober 2025: Flohmarkt, Wilhelmplatz, Nippes

24.–26. Oktober 2025: Antikmarkt, Neumarkt, Innenstadt

09. November 2025: Antik-Designmarkt, Gürzenich, Altstadt

09. November 2025: Flohmarkt, Galopprennbahn Weidenpesch

29.–30. November 2025: Markt für gutes Leben, Pattenhalle Ehrenfeld

30. November 2025: Flohmarkt unter der Südbrücke, Bayenthal

30. November 2025: Trödelmarkt am Riehler Gürtel, Riehl

Alle Angaben ohne Gewähr.