Kölns Jahresabschluss 2024: Ein erwartetes Minus und eine düstere Prognose

Die Stadt Köln hat ihren Jahresabschluss für das Jahr 2024 vorgelegt – und das Ergebnis fällt ernüchternd aus. Mit einem Defizit von rund 294 Millionen Euro liegt das Minus zwar nur leicht über dem geplanten Wert von 286 Millionen Euro, doch die Zahlen verdeutlichen eine Entwicklung, die für die kommenden Jahre Sorgen bereitet. Bereits jetzt wird deutlich: Trotz steigender Einnahmen kann die Stadt die wachsenden Ausgaben längst nicht mehr auffangen.

Vom kleinen Minus zum tiefen Defizit

Noch im Jahr 2023 konnte Köln ein Defizit von lediglich 9,2 Millionen Euro verbuchen. Ein Jahr später zeigt sich ein völlig anderes Bild. Zwar stiegen die Erträge im Jahr 2024 um rund eine halbe Milliarde Euro auf insgesamt 6,04 Milliarden Euro, doch die Aufwendungen legten gleichzeitig noch stärker zu. Unter dem Strich bleibt damit ein deutlich größeres Haushaltsloch.

Besonders die Steuererträge entwickelten sich erfreulich. Die Gewerbesteuer brachte fast 97 Millionen Euro mehr als geplant, auch die Einkommensteuer lag deutlich über den Erwartungen. Fördermittel und Umlagen von Bund und Land stützten die Einnahmeseite zusätzlich. Doch selbst diese positive Entwicklung reichte nicht, um die stark gestiegenen Kosten abzufedern.

Kosten, die aus dem Ruder laufen

Die größten Belastungen finden sich wie schon in den Vorjahren bei den Transferaufwendungen. Rund 2,5 Milliarden Euro gab die Stadt dafür aus, davon allein 1,5 Milliarden Euro für Sozialleistungen – ein Plus von 158 Millionen Euro gegenüber 2023. Hinzu kamen stark gestiegene Personalkosten, die mit 1,6 Milliarden Euro zu Buche schlugen. Ursache hierfür waren nicht nur Tarif- und Besoldungserhöhungen, sondern auch höhere Rückstellungen für Pensionen.

Ein weiterer Kostentreiber war der Bereich Schule. Köln investierte massiv in den Ausbau und die Instandhaltung seiner Bildungsinfrastruktur. Die Folge: Ausgaben in Höhe von 801,3 Millionen Euro – rund 90 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Vor allem gestiegene Miet- und Nebenkosten durch den Bau neuer Schulen machten sich bemerkbar.

Bilanz: Wachsende Schulden, sinkendes Eigenkapital

Auch die Bilanzzahlen werfen einen Schatten auf die Zukunft. Die Bilanzsumme stieg zwar auf 17,5 Milliarden Euro, doch gleichzeitig sank das Eigenkapital um mehr als eine halbe Milliarde auf nur noch 5,3 Milliarden Euro. Die Verbindlichkeiten summierten sich auf 4,7 Milliarden Euro. Damit wird deutlich: Die finanzielle Basis der Stadt wird immer dünner, während die Schuldenlast steigt.

Ausblick: Die Krise verschärft sich

Ein Blick nach vorn zeigt, dass die kommenden Jahre noch schwieriger werden dürften. Bereits im Doppelhaushalt 2025/2026 rechnet Köln mit weiteren hohen Defiziten. Für 2025 ist ein Minus von knapp 400 Millionen Euro eingeplant, für 2026 sogar von fast 444 Millionen Euro.

Neben den hohen Sozialausgaben und den steigenden Kosten für Schulen, Personal und Infrastruktur macht der Stadt vor allem die weltwirtschaftliche Lage zu schaffen. Unsicherheiten durch den Krieg in der Ukraine, protektionistische Tendenzen und eine schwächelnde Konjunktur wirken sich direkt auf die Gewerbesteuer aus – eine der wichtigsten Einnahmequellen der Kommune.

Stimmen aus Politik und Verwaltung

Oberbürgermeisterin Henriette Reker spart angesichts dieser Entwicklung nicht mit klaren Worten. Sie spricht von der “größten Finanzkrise seit dem Zweiten Weltkrieg” und fordert von Bund und Land dringend mehr Unterstützung – sowohl durch frei einsetzbare Mittel als auch durch eine Lösung für die Altschuldenproblematik.

Auch Stadtkämmerin Prof. Dr. Dörte Diemert betont die Dringlichkeit: Trotz schwieriger Rahmenbedingungen habe die Stadt ihr Planergebnis nahezu erreicht. Dennoch sei ohne substanzielle Entlastungen die finanzielle Handlungsfähigkeit Kölns gefährdet.

Eine Stadt im finanziellen Ausnahmezustand

Der Jahresabschluss 2024 macht deutlich, dass Köln sich in einer strukturell schwierigen Lage befindet. Zwar steigen die Einnahmen, doch die Ausgaben wachsen noch schneller – vor allem in den Bereichen Soziales, Personal und Bildung. Gleichzeitig schrumpft das Eigenkapital, während die Schulden weiter anwachsen. Die kommenden Jahre lassen keinen Spielraum für Entwarnung: Köln steuert auf weitere Haushaltsdefizite zu.

Ohne zusätzliche Hilfen von Bund und Land wird es kaum gelingen, die finanzielle Stabilität der Stadt wiederherzustellen. Der Jahresabschluss 2024 ist damit weniger eine Momentaufnahme als vielmehr ein Warnsignal für die Zukunft.