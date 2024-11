VHS Köln 2025: Mut, Bildung und Kreativität für eine lebendige Demokratie

Die Volkshochschule Köln (VHS) hat ihr Kursprogramm für das Jahr 2025 vorgestellt. Unter dem Motto “Wissen macht Mut. Bildung für eine lebendige Demokratie” will die VHS Bildung als Brücke für gesellschaftliches Verständnis und als Werkzeug für positive Veränderungen in den Mittelpunkt rücken. Das Kursprogramm der VHS Köln startet im Januar 2025 und bietet für jeden Geschmack etwas – sei es politische Bildung, persönliche Weiterentwicklung oder kreative Projekte. Es lädt ein, neue Horizonte zu entdecken und sich für eine lebendige Demokratie zu engagieren. Ab sofort können alle Kurse und Veranstaltungen online gebucht werden.

Politische und gesellschaftliche Schwerpunkte

2025 legt die VHS Köln besonderen Wert auf politische Bildung und gesellschaftlichen Dialog. So bietet die “Demokratie-Party zur Bundestagswahl” am 20. Februar 2025 eine Plattform, um mit Experten über politische Entwicklungen und Parteipositionen zu diskutieren. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Veranstaltung “Wir werden uns aus diesem Käfig befreien – Frauen in Afghanistan” am 7. März 2025, die die Lage von Frauen unter dem Taliban-Regime beleuchtet und die feministische Außenpolitik der Bundesregierung thematisiert.

Im kostenlosen Fotokurs “Wir illustrieren das Grundgesetz” setzen Teilnehmer ab Januar 2025 die Grundrechte fotografisch in Szene und hinterfragen deren Umsetzung. Die Ergebnisse werden in den Räumen der VHS Köln ausgestellt. Lokalpolitisch von Interesse ist die Podiumsdiskussion “Verkehrswende in der Zerreißprobe” am 8. April 2025, bei der verschiedene Konzepte zum Bau der Stadtbahn in Köln diskutiert werden.

Kurse für persönliche Entwicklung und Gesundheit

Das Programm umfasst zahlreiche Angebote für geistige und körperliche Fitness. Von Achtsamkeit und Resilienz über Bewegungskurse bis hin zu Shiatsu-Entspannungstechniken bietet die VHS Köln Möglichkeiten, das persönliche Wohlbefinden zu steigern. Der Kurs “Mental-Coaching & Zielerreichung” unterstützt Teilnehmer dabei, Stress abzubauen und eine gesunde Balance zwischen Beruf und Familie zu finden.

Technologie und Kreativität entdecken

Im Bereich Digitalisierung bietet die VHS spannende Einblicke in Zukunftstechnologien. Der Workshop “Zukunftsreise – Wie wir in sieben Jahren mit Künstlicher Intelligenz leben und arbeiten” gibt im Januar 2025 und April 2025 theoretische und praktische Einblicke in KI-Anwendungen. Ergänzend dazu erklärt der Kurs “Generative Künstliche Intelligenz”, wie KI-Tools wie ChatGPT funktionieren und welche Grenzen und Risiken sie mit sich bringen.

Kreativ Interessierte können in “Einstieg in die 2D- und 3D-Spielentwicklung mit der Godot Game Engine” vom 5. bis 9. Mai 2025 eigene Spiele entwickeln. Sprach- und Kunstliebhaber freuen sich auf mehrsprachige Führungen wie “El Camino de Santiago” am 10. Mai 2025 oder “Le jaune en peinture” am 22. Februar 2025 im Museum Ludwig.

Ein vielfältiges Programm für alle

Im kommenden Jahr bietet die VHS Köln über 30 Fremdsprachenkurse für Anfänger und Fortgeschrittene an, darunter auch kreative Kurse wie den italienischsprachigen “Corso di scrittura creativa”, der ab dem 28. April 2025 startet und sich an Schreibbegeisterte richtet. Für Literaturfreunde gibt es mit dem “Cologne Girls Talking Walking Buchclub” am 21. Februar 2025 die Möglichkeit, sich in entspannter Atmosphäre über Bücher auszutauschen.

Neu ist, dass Jugendliche ihren KulturPass bei der VHS Köln einlösen können. Mit diesem Angebot der Bundesregierung erhalten 18-Jährige ein Budget von 100 Euro, das sie für Kurse wie Fotografie oder Malen nutzen können.