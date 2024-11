Wege in Ausbildung und Beruf: Messe der Kölner Berufskollegs 2024

Die Messe der Kölner Berufskollegs bietet auch 2024 wieder eine Plattform, um Jugendlichen, Eltern und Interessierten Orientierung im Bildungs- und Berufsweg zu geben. Am 27. und 28. November 2024 findet die Veranstaltung im Mediapark 6 in Köln statt und verspricht umfassende Informationen zu Bildungsangeboten, Abschlüssen und beruflichen Perspektiven.

Was erwartet die Besucher?

Die Veranstaltung richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen aller Schulformen, Lehrkräfte, Eltern sowie Berufs- und Bildungsberater. An beiden Tagen, jeweils von 9 bis 16 Uhr, präsentieren die Kölner Berufskollegs, Weiterbildungskollegs und zahlreiche Partnerinstitutionen ihre Angebote.

Teilnehmer können sich an den Messeständen individuell beraten lassen, an Vorträgen teilnehmen und ihre Fragen zu Themen wie Fachhochschulreife, Abitur, Ausbildungsberufen und Weiterbildungsmöglichkeiten klären. Besonders hilfreich ist die Präsenz von Experten aus unterschiedlichen Bereichen:

Städtische und private Berufskollegs : 17 Berufskollegs der Stadt Köln und acht private Anbieter stellen ihre Programme vor.

: 17 Berufskollegs der Stadt Köln und acht private Anbieter stellen ihre Programme vor. Weiterbildung und Beratung : Die Tages- und Abendschule, die Abendrealschule sowie Institutionen wie die Industrie- und Handelskammer, die Jugendberatungsstelle und die Agentur für Arbeit informieren über Übergangsmöglichkeiten und Karrierechancen.

: Die Tages- und Abendschule, die Abendrealschule sowie Institutionen wie die Industrie- und Handelskammer, die Jugendberatungsstelle und die Agentur für Arbeit informieren über Übergangsmöglichkeiten und Karrierechancen. Serviceangebote: Einrichtungen wie das Amt für Ausbildungsförderung und “Schüler Online” bieten praktische Unterstützung bei Bewerbungen und Förderungen.

Was unterscheidet Berufskollegs von allgemeinbildenden Schulen?

Ein zentraler Fokus der Messe liegt darauf, die Besonderheiten von Berufskollegs im Vergleich zu allgemeinbildenden Schulen zu erläutern. Berufskollegs kombinieren theoretische Bildung mit berufspraktischen Ansätzen und ermöglichen verschiedene Abschlüsse – von der Fachhochschulreife bis zum beruflichen Abitur. Zudem bieten sie eine ideale Grundlage, um eine Ausbildung oder ein Studium zu beginnen.

Ein besonderes Highlight der Veranstaltung ist ein Einführungsvortrag am Mittwochabend, der sich speziell an Eltern richtet: Unter dem Titel “Berufskollegs im Überblick” gibt die Bildungsberatung der Stadt Köln gemeinsam mit Schulleitungen eine umfassende Einführung in die Bildungslandschaft der Berufskollegs.

Abendveranstaltung für Eltern

Die Abendveranstaltung am Mittwoch, 27. November 2024, ab 18 Uhr, bietet Eltern die Möglichkeit, vertiefte Einblicke zu erhalten. Neben dem Einführungsvortrag können sie bei einem geführten Rundgang individuelle Fragen klären. Die Veranstaltung ist kostenfrei, und Kinder sind herzlich eingeladen, ihre Eltern zu begleiten.

Highlights der Messe

Individuelle Beratung : Experten beantworten Fragen zu allen Bildungswegen.

: Experten beantworten Fragen zu allen Bildungswegen. Vielfalt der Angebote : Berufskollegs, Weiterbildungskollegs und Beratungsstellen zeigen die Bandbreite der Möglichkeiten.

: Berufskollegs, Weiterbildungskollegs und Beratungsstellen zeigen die Bandbreite der Möglichkeiten. Netzwerken und Orientierung: Jugendliche können Kontakte zu Institutionen knüpfen, die sie auf ihrem Bildungsweg unterstützen.

Am Mittwoch, 27. November 2024, wird Kölns Beigeordneter für Bildung, Jugend und Sport, Robert Voigtsberger, ab 12 Uhr die Messe besuchen und sich bei einem Rundgang einen Eindruck von den vielfältigen Angeboten verschaffen.

Besuchsplanung

Um den hohen Besucherandrang zu entzerren, wird Schülergruppen empfohlen, die Messe am Vormittag zu besuchen. Eltern und andere Interessierte profitieren von einem Besuch am Nachmittag oder zur Abendveranstaltung. Insgesamt werden rund 4.000 Besucher erwartet.

Fazit: Ein Muss für Bildungsinteressierte

Die Messe der Kölner Berufskollegs 2024 ist eine hervorragende Gelegenheit, um sich über die vielfältigen Wege in Ausbildung, Studium und Beruf zu informieren. Egal, ob man sich für einen klassischen Bildungsabschluss, eine berufliche Qualifikation oder Weiterbildungsmöglichkeiten interessiert – hier gibt es Antworten auf alle Fragen.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Ein Besuch lohnt sich für jeden, der einen fundierten Blick auf die Bildungs- und Berufswelt werfen möchte.