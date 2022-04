Auf dem Beller Hof hat die Spargelsaison 2022 begonnen, für viele die schönste Zeit des Jahres. Nachhaltig angebaut, wird der weiße Spargel auf den eigenen Feldern in Köln-Marsdorf gestochen und geht täglich frisch in den Verkauf. Da sich die Erntemengen mit zunehmend warmer Witterung erst langsam aufbauen, ist zunächst nur der Hofladen in Köln-Marsdorf geöffnet. Gut Eichholz in Wesseling öffnet etwas später ebenfalls.

Im Laufe der Saison erweitern zudem grüner und purpurfarbener Spargel aus eigener Ernte das Sortiment. Auch diese wunderbar aromatischen Spezialitäten sollte man unbedingt probieren! Aktuelle Informationen dazu findet man jederzeit auf der Webseite und auf den Social-Media-Kanälen.

Auch die beliebten saftig-süßen Beller Erdbeeren können in Kürze wetterabhängig geerntet werden. Voraussichtlich Ende Juni schließen die knackigen Beller Süßkirschen die Saison dann an. Gute Gründe, immer wieder auf dem Beller Hof vorbeizuschauen und in den saisonal aktuellen Genüssen zu schwelgen.

Online vorbestellen und zum Wunschtermin am Beller Hof abholen

Auch dieses Jahr gibt es die Möglichkeit, sich seine Portion Beller Spargel im Online-Shop zu sichern und unkompliziert am Drive-In abzuholen. Bis 14:00 Uhr ist die Vorbestellung für den nächsten Tag möglich, zudem bis zu sieben Tage im Voraus. Einfach die Menge angeben und ab in den Warenkorb. Wer sich das Schälen des Spargels sparen möchte, kann zudem den kostenlosen Service in Anspruch nehmen und seine Ware gleich geschält bestellen. Gewogen wird vor dem Schälen, so dass sich das Gewicht der Tüte entsprechend reduziert.

Einen schönen Wein, Schinken, Kartoffeln und was es sonst so zu einem gelungenen Gericht mit Spargel braucht, kann man hier außerdem gleich mitbestellen. Und natürlich kann man auch weitere Produkte, wie beispielsweise die leckeren Fruchtaufstriche, mitordern. Bezahlung erfolgt vorab per Paypal, Kreditkarte oder Bankeinzug. Zum Abholen einfach am Drive-In vorfahren und den ausgedruckten Abholschein griffbereit haben oder auf dem Smartphone vorzeigen.

Kölner Hofladen ist täglich geöffnet

Der Hofladen in Köln-Marsdorf ist von Montag bis Samstag von 08:30 bis 18:30 Uhr geöffnet. An Sonn- und Feiertagen von 09:00 bis 14:00 Uhr.

Der Laden auf Gut Eichholz in Wesseling öffnet etwas später in der Saison. Über die genauen Öffnungszeiten wird rechtzeitig informiert.

Damit alle gesund bleiben, tragen die Mitarbeiter Schutzmasken, um sicher durch die Saison zu kommen. Außerdem werden für die Kunden weitere Schutzmaßnahmen beibehalten.

Weitere Informationen gibt es unter: https://beller-hof.de

Beller Hof Horbeller Straße 48

50858 Köln