Der 1. FC Köln hat einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Steffen Baumgart wird die Geißböcke mit Beginn der Saison 2021/22 übernehmen. Der 49-jährige Fußballlehrer hat einen ligaunabhängigen Vertrag als Trainer beim 1. FC Köln bis 2023 unterschrieben.

“Es freut uns sehr, dass sich Steffen Baumgart für den 1. FC Köln entschieden hat. Er hat in den vergangenen Jahren herausragende Arbeit in Paderborn geleistet. Er hat bewiesen, dass er Spieler egal welchen Alters weiterentwickeln und besser machen kann. Damit ist er der richtige Mann für den Weg, den wir in den nächsten Jahren gehen müssen. Dazu ist er ein emotionaler Leader, der sehr gut zum FC passt“, sagt FC-Geschäftsführer Horst Heldt.

Vom SC Paderborn als Trainer zu den Geißböcken

Steffen Baumgart übernahm als Trainer den SC Paderborn 2017, als der Club sportlich in die Regionalliga abstieg. Weil 1860 München keine Lizenz für die Dritte Liga erhielt, blieben die Ostwestfalen dennoch in der Liga. In den beiden darauffolgenden Spielzeiten folgte unter Steffen Baumgart der Durchmarsch in die Bundesliga.

“Nach mehr als vier Jahren in Paderborn war es für mich jetzt Zeit für eine Veränderung. Die Gespräche mit den Verantwortlichen des FC waren vertrauensvoll und offen. Ich freue mich auf meine neue Herausforderung in Köln, die ich gemeinsam mit dem gesamten Verein, der Mannschaft und allen Fans ab der nächsten Saison voller Energie angehen werde”, so der neue Trainer des 1. FC Köln.

Nach Rostock, Cottbus, Magdeburg, Wolfsburg und Berlin in die Domstadt Köln

Steffen Baumgart wurde am 5. Januar 1972 in Rostock geboren. Während seiner aktiven Zeit spielte der Stürmer unter anderem für Hansa Rostock in der Bundesliga, weitere Stationen waren Energie Cottbus, der 1. FC Magdeburg, der VfL Wolfsburg und der 1. FC Union Berlin.

Sein Weg zum Trainer zeichnete sich früh ab. Baumgart machte bereits im Alter von 17 Jahren seinen ersten Trainerschein, noch als Spieler in Cottbus folgten B- und A-Lizenz. Nach dem Ende seiner Karriere begann Baumgart bei Germania Schöneiche als Co-Trainer. Über den 1. FC Magdeburg, Hansa Rostock, den SSV Köpenick-Oberspree und den Berliner AK führte sein Weg zum SC Paderborn.