Erholsamer und gesunder Schlaf ist für den menschlichen Körper essenziell, gerade in stressigen Zeiten wie diesen. Denn ausreichend zu ruhen ist sowohl für die psychische als auch physische Gesundheit enorm wichtig. Hinzu kommt, dass jeder Mensch unterschiedlich schläft und somit individuelle Bedürfnisse hat. Um auf diese einzugehen, kombiniert Sleep.8 hochwertige Materialien mit innovativen Technologien und steht den Kölnern ab sofort im neuen Flagship Store im Rhein-Center Köln-Weiden mit Tat und Rat zur Seite.

80 Jahre Unternehmenserfahrung für guten Schlaf

Eine gute Nachtruhe beginnt nicht erst im Bett, sondern mit Zeiten der Entspannung über den Tag hinweg! Deshalb erstreckt sich das Sortiment von Sleep.8 von Massagegeräten für Hals, Nacken, Gesicht oder Augen sowie Massagesesseln, über Gadgets wie Lichttherapiebrillen, Schnarchkissen oder Aromalicht-Therapielampen. Sogar Schlafroboter sind im Produktportfolio inbegriffen. Damit bringt Sleep.8 als Teil der schwedischen Hilding Anders Group, einem weltweit führenden Unternehmen für Bett- und Matratzenwaren, nicht nur 80 Jahre Unternehmenserfahrung, sondern zusätzlich auch innovative Produkte und Gadgets für die perfekte Nachtruhe mit.

Die Gründe für schlechten Schlaf sind oft Stress, Überanstrengung, die falsche Matratze oder störende Umwelteinflüsse wie Licht oder Lärm. “Unsere Mission ist es, den Schlaf der Menschen zu verbessern. Oft ist das schon mit ein paar kleinen Veränderungen getan”, so Thorsten Skusa-Mühldorf, Geschäftsführer und Experte. “Daher bieten wir eine breite Produktpalette an, damit für jeden etwas dabei ist.”

Das perfekte Weihnachtsgeschenk

Besonders zur Weihnachtszeit, die für die einen sehr besinnlich und für die anderen sehr stressig sein kann, eignet sich zum Beispiel das Nackenmassagegerät Power Neck hervorragend zur Entspannung der eigenen Nackenmuskulatur oder für die Liebsten unter dem Weihnachtsbaum. Auch die Aromalicht-Therapielampe Smart Nox kann bei stressigen Weihnachtseinkäufen oder Vorbereitungen Wunder bewirken. Denn sie hilft nicht nur beim Einschlafen, sondern sorgt auch dafür, dass man besser durchschläft und frischer und energiegeladener aufwacht.

Mit Fachgeschäften auf der ganzen Welt sammelte Sleep.8 bereits viel Erfahrung und hat im Juli 2021 mit dem Flagship Store in Berlin seinen deutschen Markteintritt gefeiert. Alle Produkte können sowohl in den Stores als auch online erworben werden. “Ich empfehle immer gerne im Store vorbeizukommen, um die Produkte richtig anzufassen und auszuprobieren. Zudem teilen wir immer gerne Tipps für eine perfekte Nachtruhe und geben individuelle Beratungen”, so Skusa-Mühldorf. “Wir legen viel Wert auf Qualität und kompetente Beratung. Davon kann sich jeder, der mag, persönlich vor Ort in Köln und Berlin überzeugen.”

Sleep.8 Flagship Store Köln Rhein-Center Köln-Weiden

Aachener Str. 1253

50858 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 10 bis 20 Uhr