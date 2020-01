Das Duell steht: Tim Mälzer gegen Steffen Henssler bei Kitchen Impossible

Darauf haben die Fans lange gewartet! Die beiden TV-Köche Tim Mälzer und Steffen Henssler treten endlich gegeneinander an. Oft trafen sie aufeinander, brüsteten sich damit der bessere Koch zu sein, doch ein direkter Vergleich zwischen den beiden Alpha-Männchen in der Küche stand seit geraumer Zeit aus. Nun wollen Mälzer und Henssler am 22.03.2020 in der neuen 5. Staffel von Kitchen Impossible bei VOX (Start ab 09.02.2020) endlich zeigen wer mehr Punkte einfahren kann und klären wer denn nun mehr Punkte im Koch-Wettbewerb einheimsen kann und als Sieger aus dem Hamburger Derby hervorgeht.

Unbekannte Gerichte und Köche am Rande der Verzweiflung

Auch in der neuen fünften Staffel von “Kitchen Impossible” wird wieder gekocht, geschwitzt und – man kann es schon erahnen – geflucht. Tim Mälzer und seine mit Sternen azusgzeichneten Gegner es(s)kalieren in insgesamt 18 Ländern. Dabei strotzt der Gastgeber der TV-Show Tim Mälzer nach einigen Niederlagen im vergangenen Jahr schon wieder vor Selbstbewusstsein.

Im Wettkampf um die Koch-Ehre stellen sich ihm ab 9. Februar 2020 jeweils sonntags um 20:15 Uhr bei VOX erstmals die Spitzenköche Franz Keller, Haya Molcho, Jan Hartwig, Christoph Kunz und Martin Klein den scheinbar unlösbaren kulinarischen Herausforderungen auf der ganzen Welt.

Neben Steffen Henssler tritt auch Tim Raue erneut an

Und auch Steffen Henssler feiert seine von den Zuschauern lang erwartete “Kitchen Impossible”-Premiere. Bei seiner eigenen Koch-Show Grill den Henssler lässt der selbsternannte Koch-King gegen die prominenten Gäste selten etwas anbrennen, doch wer wird im Hamburger Derby der beiden Küchen-Zampanos in fremden Küchen als Gewinner hervorgehen?

Ein besonderes Koch-Duell verspricht außerdem das mittlerweile fünfte Kräftemessen zwischen den Dauerrivalen Tim Mälzer und Sterne-Koch Tim Raue zu werden. Denn in Österreich wartet erstmals in der Sendungs-Geschichte das gleiche Gericht zum Nachkochen, der gleiche Originalkoch und die exakt gleiche Jury auf die beiden. Optimale Voraussetzungen also für einen fairen Vergleich und absolut keine Chance für Ausreden, wenn die beiden ewigen Kontrahenten parallel vor der selben Kochaufgabe stehen.

Die Duelle und Reiseziele der 5. Staffel “Kitchen Impossible” in der Übersicht

Welcher Spitzen-Koch mit seinem feinen Gaumen und den Fähigkeiten am Herd beim Wettstreit um Ruhm, Ehre und vor allem Punkte am besten überzeugen kann, zeigt VOX ab dem 9. Februar sonntags um 20:15 Uhr in der 5. Staffel “Kitchen Impossible”.

09.02.2020: Tim Mälzer vs. Christoph Kunz

Tim Mälzer: Bad Ragaz (Schweiz), München (Deutschland)

Christoph Kunz: Wien (Österreich), Essaouira (Marokko)

Tim Mälzer: Nikosia (Zypern), Vogtsburg im Kaiserstuhl (Deutschland)

Franz Keller: Nuits-Saint-Georges (Frankreich), Dénia (Spanien)

Tim Mälzer: Kleinschenk (Rumänien), Jerusalem (Israel)

Haya Molcho: Münstertal (Deutschland), Norwich (Großbritannien)

Tim Mälzer: Nürnberg (Deutschland), Taschkent (Usbekistan)

Max Strohe: Bologna (Italien), Bornholm (Dänemark)

Tim Mälzer: Wigoltingen (Schweiz), Wien (Österreich)

Jan Hartwig: Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), Saabolda (Estland)

Tim Mälzer: Bangkok (Thailand), Kaysersberg (Frankreich)

Martin Klein: Rom (Italien), Sevilla (Spanien)

Tim Mälzer: Bad Zwischenahn (Deutschland), San Francisco (USA)

Steffen Henssler: Ramatuelle (Frankreich), Gifu (Japan)

Beide: Kitzbühel (Österreich)

Tim Mälzer: Valencia (Spanien)

Tim Raue: Rüeggisberg (Schweiz)

VOX zeigt “Kitchen Impossible” jeweils sonntags um 20:15 Uhr. Wer die Sendung verpasst kann sich die Wiederholung bei TV NOW ansehen.

“Kitchen Impossible”: Der Koch-Wettbewerb rund um die Welt

Im Koch-Wettbewerb “Kitchen Impossible” tritt Tim Mälzer unter den härtesten Bedingungen gegen hochkarätige Spitzenköche an. In jeder Folge müssen TV-Koch Tim Mälzer und sein jeweiliger Kontrahent ihre Kochkünste unter Beweis stellen, um sich den Sieg zu sichern.

Damit das passiert, kochen alle unter erschwerten Bedingungen. Hierzu wählen die Duellanten jeweils ein Land aus, in das der andere Koch reisen muss. Hier wird ihnen dann von einem einheimischen Koch zubereitetes Lieblingsessen der dortigen Stammgäste serviert. Die konkurrierenden Köche dürfen dieses dann probieren und müssen es anschließend selbst zubereiten. Das kann für einen Sterne-Koch auch mal in einer Kölner Dönerbude enden. Klingt eigentlich machbar, doch ein Rezept oder aber eine Zutatenliste gibt es nicht.

Die Profiköche müssen die Zutaten selbst herausschmecken und dann nach ihren Vorstellungen kochen. Dabei spielt natürlich auch die Umgebung für verwöhnten Profiköche eine Rolle. Denn der Ort des Geschehens kann nicht nur ein Restaurant, sondern auch eine ganz normale Küche, Kantine oder Imbissbude sein. Die kritischen Stammgäste entscheiden am Ende, wie ihnen ihr Lieblingsgericht schmeckt und wie nah es tatsächlich am Original ist. Der Koch, der die Geschmacksnerven besser trifft und am ehesten das ursprüngliche Gericht nachahmt, gewinnt das Duell. Wer schneidet mit seinem feinen Gaumen und den Kochfähigkeiten beim Wettstreit um Ruhm und Ehre am besten ab?

Seit 2014 ein Quotenhit für VOX

Seit der Pilotfolge im Dezember 2014 zeigte der Kölner TV-Sender VOX bisher 34 Folgen “Kitchen Impossible”, darunter drei Specials in der “Die Weihnachts-Edition”. Insgesamt wurde für die bisherigen Folgen 364 Tage in 51 unterschiedlichen Ländern gedreht. Die Köche der Originalgerichte hatten zusammen 77 Sterne, 1.480 Jurymitglieder haben die nachgekochten Speisen bewertet. Und Tim Mälzer stellte bisher 57 Mal fest: “Backen ist kein Kochen!”. 347 Mal wurde übrigens das Wort “F*ckscheiße” gezählt. Die Cutter haben im Schnitt bislang 4.105 Tage an allen Folgen verbracht – das sind 11,2 Jahre. Dabei wurden circa 9.500 Musikstücke verwendet.

Die Koch-Competition kam in den bisherigen vier Staffeln auf starke Marktanteile von bis zu 10,9 Prozent (14- bis 59 Jahre) und 14,0 Prozent (14- bis 49 Jahre). Insgesamt sahen bis zu 2,28 Mio. TV-Zuschauer (ab 3 Jahre) die Sendung. 2017 und 2018 wurde “Kitchen Impossible” als “Bestes Factual Entertainment” mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet und die Koch-Competition wurde darüber hinaus zweimal für den Grimme-Preis (2017 und 2018), für die Rose d´Or (2017) und die Goldene Kamera (2018) nominiert.