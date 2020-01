Die Internationale Möbelmesse in Köln vom 13.01. bis 19.01.2020 zeigt die aktuell angesagten und kommenden Trends im Bereich Wohnen und Einrichtung. Ob Nachhaltigkeit, Natursehnsucht, smarte Wohnideen oder Platzoptimierung. Auf der imm cologne 2020 sind Möbel, Einrichtungen, Designs, Stile und Lifestyle-Angebote für sämtliche Trends im Wohnbereich zu entdecken.

Wer konkrete Einrichtungswünsche oder auch einfach nur Interesse an gutem Design, am trendbewussten Einrichten, an tollen Schlafzimmern oder an innovativen Smart Home Lösungen hat, sollte sich zwischen dem 17.01. und 19.01.2020 ein Zeitfenster für die Möbel- und Einrichtungsmesse in Köln freihalten. Denn an diesem Wochenende sind die 10 Messehallen (hier kostenlos Messehallen-Plan downloaden) auch für das “normale” Publikum geöffnet. CityNEWS gibt hier eine Übersicht zu den aktuell angesagten sowie kommenden Trends der imm cologne 2020 und hat alle wichtigen Infos zur Internationalen Möbelmesse in Köln!

Die Internationale Möbelmesse in Köln: imm cologne

Am Anfang jedes Jahres treffen sich in in der Domstadt Star-Designer, namhafte Unternehmen, Handelsvertreter und Projektentwickler, Journalisten und Influencer zur Internationalen Möbelmesse imm cologne. Neue Konzepte, Designs und Trends aus den Bereichen Wohnen und Leben werden in den Messehallen in Köln-Deutz vorgestellt, bewertet und diskutiert.

In 10 Messehallen wird die komplette Bandbreite des modernen Wohnens gezeigt. Von skandinavischen Design-Labels und Markenwelten mit italienischem Flair über deutsche Einrichtungsmarken bis zu originellen Design-Entwürfen. Zahlreiche Events machen den Besuch zu einer unvergesslichen Entdeckungsreise durch die Themenwelten des Interior Designs – für alle, die auf der Suche nach inspirierenden Momenten und neuen Möbel- und Einrichtungs-Trends für ein schönes Zuhause sind.

Wohnen neu denken: Wohin sich Lebensraum verändert

Sich stark verändernde Lebensentwürfe und Klimaveränderungen haben direkten Einfluss auf die Themenwelten der imm cologne 2020. Neben den heiß gehandelten Trends im Interior Design – allen voran von den im “Pure”-Bereich vertretenen Marken aus der ganzen Welt präsentiert – wird auch in der Themenwelt “Home” intensiv über Möbelsysteme für urban verdichtete Lebensräume und praktikable Nachhaltigkeitsrezepte diskutiert. Von innen nach außen, von der Sitzgruppe zum Wohnkochen oder von schwarz nach weiß: Die Einrichtungswelt bewegt sich.

Die Urbanisierung und die damit einhergehenden Herausforderungen stellen eines der größten Probleme der Zukunft dar. Nach der Klima-Debatte wird die Frage, wie wir in Zukunft wohnen und leben, eines der dominierenden Themen im öffentlichen Diskurs sein. Architekten und Stadtplaner denken über neue Wohnformen nach, weil sich die Bedürfnisse der Menschen immer schneller verändern. Flexibilität im Beruf, moderne Formen des Zusammenlebens – wie etwa Patchworkfamilien, Zweckgemeinschaften oder Wohnen im Alter einerseits, hohe Preise für Miet- und Kaufimmobilien in den Städten andererseits beeinflussen unsere Möglichkeiten zur Gestaltung des Wohnens. Gefragt sind innovative Wohnkonzepte und anpassungsfähige Einrichtungsgegenstände, um auch auf kleinem Raum eine hohe Wohnqualität realisieren zu können.

Tiny Houses oder Wohnboxen stellen Sonderlösungen dar, die als Utopien hinterm Haus, in Parks, auf Dächern oder auf der “grünen Wiese” entstehen, dabei aber innovative Einrichtungslösungen für kleine Räumlichkeiten vorleben. Diese ersten Muster für zukünftige Wohnformen sind nicht nur Phänomene eines sich stark verändernden Immobilienmarkts, sondern auch ideelle Entwürfe für einen neuen Lebensstil. Mobilität wird zu einer Grundanforderung an modernes Wohnen und fordert innovative Ideen für die Einrichtung.

Verantwortungsvoll leben: Nachhaltige Möbel

Der Wunsch vieler Menschen, einen positiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, hat auch Auswirkungen auf das Wohnen. Möbel sollen nicht nur Naturnähe ausdrücken, sondern auch naturnah bzw. -schonend sein. Recyclingprodukte und Nachhaltigkeitskonzepte sind die Antworten der Designer und der Industrie. Für den Kunden sind gesunde Innenraumluft, emissionsarme Produkte und eine lange Nutzungsdauer durch eine hohe Produkt- und Design-Qualität wichtige Kriterien beim Kauf von Möbeln und Einrichtungsgegenständen.

Die Produktion nachhaltiger Möbel ist für viele Hersteller der Einrichtungsindustrie schon seit Jahren ein wichtiges Thema. Sowohl das Umweltzeichen Blauer Engel als auch das “Goldene M” der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. fordern den Einsatz von Holz aus legal bewirtschafteter, nachhaltiger Forstwirtschaft. Hersteller und Designer sind sich ihrer Verantwortung bewusst und werden auf der imm cologne 2020 nachhaltige Produkte vorstellen – ein Top-Trend mit Nutzen für die Weltgemeinschaft.

Die Möbel- und Einrichtungs-Trends der imm cologne 2020

Das zunehmende Umweltbewusstsein und die sich verändernden Anforderungen an unseren Wohnraum haben direkte Auswirkungen auf den Einrichtungsmarkt. Experten beobachten schon seit Jahren eine stetige Zunahme von Design-Qualität, was auch quer durch alle Angebotswelten der imm cologne 2020 zu sehen ist. Neben einer nachhaltigen Fertigung werden insbesondere naturbelassene Produkte verwendet.

Der Einsatz von natürlichen Materialien wie Holz oder Textilien sowie nachhaltige High-Tech-Stoffe und Zero-Waste-Kollektionen werden das Design der Neuheiten bestimmen. Aber es werden auch alternative Bio-Materialien, die bislang für den Einrichtungsbereich noch nicht Verwendung finden, auf der Internationalen Möbelmesse in Köln zu sehen sein. Zum Beispiel in der Ausstellung zum Pure Talents Contest, dem Nachwuchspreis für junge Designer der imm cologne 2020.

Individuelle Möbel nach Maß

Auf der imm cologne 2020 werden u.a. bezahlbare Systemmöbel- und kompakte Einzelmöbellösungen vorgestellt. Diese sind skalierbar (auf unterschiedliche Raummaße anpassbar), variabel (Ausziehtechnik etc.) und flexibel einsetzbar. Angesichts des breiten Einsatzgebietes solcher Möbelsysteme legen die Anbieter großen Wert auf eine moderne Ästhetik im Urban Living Style jenseits von jeder Jugendzimmer-Atmosphäre.

Das Outdoor-Wohnzimmer

Auf der Suche nach zusätzlichem Wohnraum und mehr Großzügigkeit werden Terrasse und Garten immer wichtiger und zum zweiten Wohnzimmer ausgebaut. Nicht nur räumlich verwischen die Grenzen. Mit dem Trend “Indoor – Outdoor” sehen wetterfeste Outdoor-Möbel heute nicht nur aus, als ob sie aus dem Wohnzimmer kämen – sie werden auch dort benutzt! Edle Materialien und Hightech-Textilien machen es möglich, sie auch im Innenbereich einzusetzen. Ein Unterschied in der Ästhetik ist im oberen Preissegment kaum noch auszumachen, und bei den neuen Indoor-Outdoor-Möbeln gleicht sich auch der Nutzungskomfort immer mehr an.

In den letzten Jahren haben auch immer mehr Designer Spaß am Erfinden und Stylen origineller und schicker Outdoor-Produkte. Und so finden sich auch in der Themenwelt Pure der imm cologne 2020 etliche Outdoor-Anbieter. Zur Möbelmesse in Köln werden wieder zahlreiche Aussteller ihre Neuheiten vorstellen. Und das spanische Designteam MUT wird mit ihrem visionären Entwurf von “Das Haus” dem Top-Trend “Indoor – Outdoor” einen neuen Impuls geben.

Diese Farben und Materialien sind 2020 angesagt

In der Themenwelt Pure der imm cologne 2020 werden neben individuell konfigurierbaren Möbelsystemen vor allem Solitär-Möbel angeboten. Dabei nimmt die Angebotspalette Rücksicht auf unterschiedliche Raumgegebenheiten und hat von ausladend bis platzoptimiert alles zu bieten.

Nach den Hockern bekommen nun auch Bänke – mit und ohne Rückenlehne – eine weiche Polsterauflage und ergänzen Küche und Essbereich um ein wohnliches Highlight. Während sich das Interior-Design insgesamt gerne dunkel gibt – über Dunkelgrün und -blau bis hin zu schwarz – erhält die Farbe Weiß im Zuge des Bauhaus-Jubiläums eine Sonderrolle. Und: insgesamt wird die Einrichtungswelt durch eine intensiv eingesetzte Farbigkeit bunter. Auch die Einfarbigkeit wird zunehmend zugunsten von Mustern aufgegeben.

Der Wunsch nach einem gut gestalteten Interior-Design wächst – erst recht, wenn man sich auf wenige, qualitativ gute Ausstattungselemente beschränken möchte. Die Themenwelt “Pure Architects” wird auch 2020 wieder ein kreativer Werkzeugkoffer für Architekten, Bad- und Lichtplaner, Interior-Designer und Einkäufer. Unzählige Muster von Teppichen, Stoffen, Böden, Tapeten und Farben gilt es zu entdecken. Also viel Material und Inspiration für die kreative Arbeit von Planern.

Die Themenwelten auf der imm cologne 2020

Die Kölner Einrichtungs- und Möbelmesse ist in zwei Hauptbereiche unterteilt. Die designorientierte Themenwelt “Pure” (in den Südhallen der Koelnmesse) zeigt die ganze Welt der angesagten Marken. Und in der Themenwelt “Home” (im Nordbereich gelegen) findet man zusätzlich 1.000 Einrichtungsideen für Wohn-, Kinder-, Bade- und Schlafzimmer.

Pure: Design auf der Kölner Möbelmesse

In unterschiedlichen Themenwelten präsentiert “Pure” die Avantgarde des internationalen Designs. Als galerieartige Präsentationen in Pure Editions oder als stimmungsvolle Markenwelten in Pure Atmospheres. Neben individuell konfigurierbaren Möbelsystemen werden hier vor allem Solitär-Möbel angeboten. Dabei nimmt die Angebotspalette Rücksicht auf unterschiedliche Raumgegebenheiten und hat von ausladend bis platzoptimiert alles zu bieten.

Im Trend liegen kompakte, designorientierte Sitzmöbel wie etwa 2-Sitzer oder Armlehnstühle im oberen Angebotssegment. Bei Pure Architects spielen die Themen Licht, Böden und Badezimmer eine große Rolle.

Der neue Home-Bereich: So wohnen wir!

Herzlich willkommen in den neuen Themenwelten der imm cologne 2020 für Einrichtungslösungen mit Lifestyle-Charakter. Die neue Home-Welt der Kölner Möbelmesse wird aufgeteilt in drei Schwerpunkte. Die Themenwelt Home Sleep repräsentiert Produkte und Konzepte für einen guten Schlaf von Matratzen- und Schlafsysteme, Boxspring- und Wasserbetten, Bettwaren, Bettwäsche bis hin zu Accessoires.

Die Themenwelt Home Scenes zeigt moderne Möbel für anspruchsvollen Wohnkomfort in Form von Sitzgarnituren, Sesseln, Liegen, Einzelsofas, Funktionscouches, Schlaf- und Wohnzimmer-Ausstattungen, Regalsystemen und vielem mehr. Hier findet der Besucher in eingerichteten Räumen auch zahlreiche Ideen für das eigene Heim. Und die Themenwelt Home Settings zeigt das Einrichtungsangebot und Einzellösungen für junges Wohnen, SB-Möbel, Schlafraummöbel, Kindermöbel, Fachsortimente und Accessoires.

Spannende Vorträge und Ausstellungen

Auf der Suche nach dem ganz persönlichen Interior-Moment wird man auf der imm cologne 2020 bestimmt fündig. Die Messebesucher erwarten tolle Wohnraum-Inszenierungen und aktuelles Know-How, vermittelt von Designern und Experten. Zahlreiche gestylte Lounges laden zum kurzen Entspannen zwischen den Entdeckungstouren ein. Und auch an die Kinder ist gedacht! Entweder probieren diese direkt ihr neues Kinderzimmer vor Ort aus, oder sie spielen im Messe-Kindergarten.

Die Highlights auf der Kölner Möbelmesse 2020

Die imm cologne 2020 ist eine Reise durch die wunderbare Welt der Möbel, Einrichtungen und Designs. Diese Highlights sollten sich die Messebesucher der Internationalen Möbelmesse in Köln unbedingt anschauen:

Future Interiors – designed in Germany!

Ein Highlight von Home, dem neu strukturierten und erlebnisorientierten Nordbereich, ist die Sonderschau “Future Interiors – designed in Germany!”. Die Ausstellung zeigt in Halle 10.2 Lösungen deutscher Einrichtungsmarken im Kontext der aktuellen Trends im Interior Design.

The Stage: Vortragsprogramm zur Kölner Möbelmesse

Im Vortragsforum “The Stage” in Halle 3.1 geben an den Publikumstagen (17.01. – 19.01.2020) Einrichtungsprofis praktische Tipps rund ums Wohnen und Einrichten. Dabei informieren diese über die richtigen Farbkombinationen oder den Lichteinsatz in den eigenen vier Wänden. Design-Profis fassen die aktuellen Wohntrends zusammen und vermitteln Know-how in Bezug auf die unterschiedlichsten Aspekte des Einrichtens.

Das Haus 2020: “A la Fresca”

“Das Haus – Interiors on Stage” ist die Simulation eines Wohnhauses auf der imm cologne 2020. Die Kölner Möbelmesse errichtet dafür inmitten der “Pure Editions”-Halle 3.1 ein rund 180 qm großes Haus. Architektur, Raumstrukturen, Ausstattung, Materialien, Farben und Lichtinstallationen stammen dieses Jahr aus der Hand des spanischen Design-Duos MUT Design. Das Haus ist für jeden Besucher der imm cologne 2020 geöffnet und kann betreten, ausprobiert, fotografiert und erlebt werden.

DesignFest präsentiert Entwürfe, Kreativität und Lifestyle

Das “DesignFest” präsentiert sich als das neue Festival für Design, Kreativität und Lifestyle auf der imm cologne 2020 in der Rheinmetropole. Es findet in Halle 2.1 vom 17. bis 19. Januar 2020 erstmalig auf der Kölner Möbelmesse statt. Hier kommen rund 200 junge, aber auch internationale Lieblingsmarken aus den Bereichen Interior, Fashion, Beauty und Food zusammen und lassen den größten Concept-Store mit Festivalcharakter für angesagte Produkte entstehen. Und hier darf man natürlich auch shoppen und Liebelingsstücke mit nach Hause nehmen.

Sleep Lounge und Pillow Talk: Macht Schlafen klug?

Wie viele Stunden Schlaf benötigen ein neugeborenes Baby, ein Erwachsener oder ein älterer Mensch? Warum ist der Weltraum der perfekte Ort zum Schlafen? “Jeder Jeck ist anders,” sagt man in Köln. Das gilt auch für Themen rund um den Schlaf, der so vielfältig und individuell ist wie die Menschen selbst. Genau diese große Variabilität spiegelt auch die “Sleep Lounge” wider, eingebettet in die Halle 9. Keine Kissenschlacht, aber doch ein spannendes “Kissengespräch” mit Schlaf-Experten findet hier jeden Tag um 12 Uhr statt.

Die Zukunft des Wohnens erleben im Smart Village

In vier individuellen “Häusern” können die Kölner Messebesucher smarte Lebenswelten für Familien oder generationengerechtes Wohnen, für den städtischen Loft oder nachhaltige Micro-Living-Konzepte entdecken. In allen Smart Home-Szenarien steht der Nutzen für den Bewohner im Mittelpunkt. Planer und Verbraucher finden hier eine zukunftsorientierte, aber zeitgemäße und realistische Umsetzung smarter Anwendungen im Wohnbereich.

Trend Atmospheres: Einrichtungs-Trends auf acht Bühnen

Auf acht Bühnen werden neue und aktuelle Möbel und Accessoires der in Halle 11.3 ausstellenden Design-Labels in einem neuen Kontext inszeniert. Die Trend-Collagen stehen für aktuelle Einrichtungsthemen, arrangiert und in Szene gesetzt von Dick Spierenburg (Creative Director der imm cologne 2020) und der Stylistin Floor Knaapen.