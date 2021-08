Neue Wege gehen mit Ahlbach Bestattungen

Einfühlsam, professionell und stets offen für Neues. Das Familienunternehmen Ahlbach Bestattungen blickt zurück auf eine fast 90 Jahre währende Geschichte. Aus dieser Tradition schöpfen die engagierten Mitarbeitenden ihr fundiertes Wissen. Jedoch sind sie ebenso aufgeschlossen für neue Formen des Abschieds, wie sie beispielsweise derzeit während der Corona-Pandemie gefragt sind. So unterstützen sie einerseits bei der Wahl einer Bestattungsart auf einem der 55 Kölner Friedhöfe oder in der eigenen Urnengrabstätte, dem Columbarium. Andererseits zeigen sie auch die vielfältigen Wege für die persönliche Trauer auf.

Teilnahme an Beerdigung per Livestream

Dabei nutzen sie in diesen schwierigen Zeiten Innovationen und neue Medien. So ermöglicht Ahlbach Bestattungen in seinen ruhigen und stilvoll dekorierten Abschiedsräumen eine offene Aufbahrung mit einem transparenten Sargoberteil. Auf diese Weise können die Hinterbliebenen die Verstorbenen noch einmal sehen und sich würdevoll verabschieden. Bei der Beerdigung schließlich bietet das Team – auf Wunsch – einen weltweit zu sehenden Video-Livestream an. Somit können, entsprechend den jeweils dann geltenden Abstands- und Hygieneregeln, möglichst viele dem Geschehen folgen.

Ahlbach Bestattungen bietet Trauerportal für Angehörige und Freunde

Auf dem neu geschaffenen Trauerportal der Homepage können Angehörige nun auch kostenlos persönliche Gedenkseiten einrichten, um zum Austausch einzuladen. Hier nehmen Arbeitskollegen Abschied, indem sie virtuelle Kerzen anzünden, ehemalige Klassenkameraden spenden Trost, Freunde aus dem Sportverein laden Fotos von gemeinsamen Aktivitäten hoch und “empfehlen” die Gedenkseite via Social Media weiter.

Die Gemeinschaft der Hinterbliebenen kann auf diesem Wege jederzeit von überall auf der Welt ihre Anteilnahme zeigen, oft berührend und zum Nachdenken anregend. Aber auch anstehende Termine können einfach und unkompliziert mitgeteilt werden. Denn umfangreiche Privatsphäre-Einstellungen schützen die Inhalte. Damit schafft das Unternehmen eine neue Facette in der Gedenkkultur nach der Vorstellung “Trauer teilen – tröstet und hilft!”.

Klassische Trauerfeier in firmeneigener Halle

Das Familienunternehmen richtet jedoch auch nach wie vor klassische Trauerfeiern aus, sofern diese zugelassen sind. Dazu steht eine eigene Trauerhalle auf dem firmeneigenen Areal zur Verfügung, die ohne zeitlichen Druck und zu frei wählbaren Zeiten genutzt werden kann. Zudem bietet sich vor Ort eine individuelle Gestaltung der Dekoration und der Accessoires mit vielfältigen Möglichkeiten. Hier können bis zu 80 Gäste in stimmungsvoller Atmosphäre den Verstorbenen gedenken.

Ahlbach Bestattungen versteht sich aber nicht nur als Dienstleister in Punkto Beerdigung, Abschied und Tod. Neben den klassischen Aufgaben bietet das Unternehmen zusätzlich Raum für unterschiedliche Veranstaltungen zu den Themen Vorsorge, Erbrecht und Patientenverfügung und vielen mehr. Aber auch Leseabende, Vernissagen, Kunst- und Kulturvorträge sowie Kinoabende gehören zum umfangreichen Angebot des Familienunternehmens.

Weitere Informationen unter: www.koelner-bestatter.de und www.ahlbach-bestattungen.de sowie per E-Mail an: info@ahlbach.com