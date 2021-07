Triumph geht Köln an die Wäsche: Erster Store in der Domstadt

Am 8. März 2021 öffneten sich die Türen des neuen temporären Triumph Stores in der Kölner City-Einkaufsmeile Ehrenstraße. Der erste Store in der Domstadt bietet Kundinnen auf 73 Quadratmetern eine Anlaufstelle, um in angenehmer Atmosphäre den bekannten Top-Service und das umfassende Sortiment zu erleben. Das Geschäft bietet eine hochwertige Auswahl des Sortiments an Lingerie, Nachtwäsche, Bademoden und Sportswear, sowie ausgewählte Styles der Marke Sloggi.

Die Passform steht dabei stets im Mittelpunkt, darum bieten alle Stores auch einen einzigartigen Vermess- und Fitting-Service an. Entsprechende Termine können direkt im Laden gebucht werden. Geschultes Personal vermisst die Kundinnen, um die perfekte BH-Größe zu definieren. So findet sich das passende Produkt für die jeweiligen unterschiedlichen Bedürfnisse.

Triumph mit neuer und innovativer Herbst- und Winterkollektion

Die Herbst- und Winterkollektion 2021 bietet neue und innovative Produkte. Zudem eine neue Farbpallette für die klassischen Bestseller wie Amourette, die eine konkurrenzlose Mischung aus modischen und hochwertigen Styles mit vollendeter Passform bieten. Triumph versteht, dass Frauen im Alltagsleben nach zuverlässigem Halt suchen. Der Top-Seller Amourette unterstützt Frauen hierbei bereits seit Generationen. Da Innovationen für große Größen ein wesentlicher Teil der Vision des Unternehmens sind, werden viele Modelle – auch aus der Amourette-Familie – in Cup-Größe D+ angeboten. So sind auch für Kundinnen mit fülligerer Oberweite eine ganze Reihe wunderschöner Dessous für jeden Anlass erhältlich.

Sian Thomas, Global Head of Creative Design, erläutert dazu: “Wir repräsentieren eine Marke, die sich schon immer von den realen Körperformen von Frauen inspirieren ließ und die im Laufe ihrer Geschichte in puncto Innovationen für den Bereich großer Größen stets die Nase vorn hatte. Wir sind unglaublich stolz darauf, neue Serien und Modelle für die Saison Herbst/Winter 2021 auf den Markt zu bringen, die bis Cup-Größe D+ erhältlich sind. Frauen, die in der Vergangenheit häufig Probleme mit der Passform hatten, wissen genau, dass sie sich auf die Passform-Expertise von Triumph verlassen können – ganz gleich, ob es um bequeme Shapewear für den Alltag geht oder um atemberaubend verführerische BHs und Slips.”

Unterstützung beim Sport auch für große Cups

Das Sortiment der Triaction-Kollektion – der Activewear Linie mit Sport-BHs und Leggings für aktive Frauen – wurde weiterentwickelt, um mit Innovationen im Bereich Activewear für große Größen ein Statement zu setzen. Die Triaction Sport-BHs dieser Kollektion sind unterteilt in die zwei Kategorien Core und Cardio. Somit sind sie die beste Wahl für zahlreiche sportliche Aktivitäten unterschiedlichster Art und Intensität. Beide Kategorien zeichnen sich durch innovative funktionelle Design-Merkmale aus. So verhelfen sie Frauen zu einem selbstbewussten Training, ganz gleich, ob es um Vinyassa-Yoga oder kraftvolle Bewegungen wie beim Volleyball geht. Das Triaction-Sortiment überzeugt durch eine ausgezeichnete Passform, hervorragende Unterstützung und einen makellosen Stil. Und dieser wirkt selbst bei schweißtreibenden Übungen zu Hause oder anregenden Jogging-Runden im Park motivierend.

Die langjährige Expertise im Bereich Passformen und stützenden Designs ist auch in den Sport-BHs von Triumph eingearbeitet. Sie bieten damit auch aktive Frauen mit großen Cup-Größen Unterstützung. Die Kollektion bietet eine Vielzahl figurumschmeichelnde Produkte in einer weitreichenden Größenpalette. Dies ermöglicht allen Frauen, mit mehr Selbstbewusstsein aktiv zu werden. Denn die einzigartige Bounce Control der Produkte sorgt für optimale Unterstützung. Und dies, ohne das Gefühl einer unbequemen Einengung, wie es bei traditioneller Unterwäsche häufig der Fall ist.

Triumph Store Köln Ehrenstraße 28 D

50672 Köln Tel.: 0221 – 27 12 32 06

Mail: retailshop.koeln@triumph.com

Web: https://de.triumph.com/