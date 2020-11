In dieser Karnevalssession ist wegen der aktuellen Coronavirus-Lage alles anders. In der Domstadt finden zur Sessionseröffnung keine Feiern oder große Partys am 11.11.2020 statt. Keine Auftritte von großen Bands oder dem designierten Kölner Dreigestirn. Die Gastronomie und Event-Locations bleiben geschlossen und Veranstaltungen wie in der Kölner Altstadt, Südstadt oder im Belgischen Viertel fallen aus. In der Rheinmetropole gilt ein Alkoholverkaufs- und Konsumverbot und das Festkomitee Kölner Karneval und die Stadt Köln rufen dazu auf, dass der traditionelle Karnevalsauftakt ein ganz normaler Werktag sein soll. Für alle, die jetzt z.B. Zuhause oder im Büro dennoch ein paar jecke Klänge hören möchten, haben wir bei CityNEWS eine kostenlose Playlist mit 50 kölschen Karnevals-Hits zusammengestellt!

Damit könnt Ihr ganz corona-konform ein kleinwenig Mitschunkeln. Von Kasalla über Brings bis hin zu Cat Ballou, Querbeat, Miljö, Bläck Fööss, Höhner, Domstürmer und vielen mehr sind alle kölschen Bands vertreten. Freut Euch auf: “Pirate”, “Wolkenplatz”, “Sulang beim Lommi die Leechter noch brenne”, Viva Colonia oder “Halleluja”. Hier findet Ihr garantiert auch Euren Lieblingssong zum ungewöhnlichen Start in die 5. Jahreszeit mit dem Motto “Nur zesamme sin mer Fastelovend“!

Die kölsche Top 11: Diese Lieder hören die Kölner an Karneval

Spotify hatte zum Beginn der Karnevalssession am 11.11.2019 herausgefunden, welche Lieder bei den Kölner Jecken in der vergangenen Session am beliebtesten waren und welche regionale Band in der kölschen Karnevalshochburg die Nase vorn hatte.

Top 11 der auf Spotify meistgestreamten Karnevals-Hits der Session 2018/19 in Köln*:

Nie mehr Fastelovend – Querbeat Pirate – Kasalla Et jitt kein Wood – Cat Ballou Kölsche Jung – Brings Stadt met K – Kasalla Su lang mer noch am Lääve sin – Brings Leev Marie – Paveier Dä Plan – Querbeat Alle Jläser huh – Kasalla Guten Morgen Barbarossaplatz – Querbeat Polka, Polka, Polka – Brings

Während bei den Jecken in Köln der Song “Nie mehr Fastelovend” von Querbeat auch zum Start der Session am 11.11.2018 der meistgestreamte Karnevalssong auf Spotify war, hörten die Kölner Karnevalsmuffel am selben Tag am liebsten “Cataleya” von Samra.

Obwohl immer wieder von einer Konkurrenz zwischen Köln und Düsseldorf zu hören ist, sind sich die Karnevalisten beider Städte bei ihren musikalischen Vorlieben doch ziemlich einig. Auch in der Landeshauptstadt von NRW durften Kasalla, Brings und Co. auf keiner guten Party an Karneval fehlen. Lieder von Düsseldorfer Lokalbands wie De Fetzer, Kokolores oder De Rhingschiffer sind unter den Top 11 nicht zu finden.

Top 11 der auf Spotify meistgestreamten Karnevalslieder der Session 2018/19 in Düsseldorf*:

1. Kölsche Jung – Brings

2. Nie mehr Fastelovend – Querbeat

3. Pirate – Kasalla

4. Su lang mer noch am Lääve sin – Brings

5. Et jitt kein Wood – Cat Ballou

6. Polka, Polka, Polka – Brings

7. Leev Marie – Paveier

8. Poppe, Kaate, Danze – Brings

9. Stadt met K – Kasalla

10. Alle Jläser huh – Kasalla

11. Halleluja – Brings

* Alle Ergebnisse basieren auf dem Zeitraum 11.11.2018 bis 6.3.2019.