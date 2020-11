Zur Sessionseröffnung am 11.11.2020 in Köln müssen die Jecken wegen der aktuellen Coronavirus-Lage in der Domstadt auf vieles verzichten – aber nicht auf das Karnevals-Trikot der Geißböcke. Das jecke Trikot des 1. FC Köln im rot-weißen Lappenclown-Look ist – passend zum eigentlichen Auftakt in die 5. Jahreszeit – ab sofort erhältlich. Und von jedem verkauften Outfit werden 1,11 Euro an die Kultur in der Kölner Region gespendet.

“Konzipiert haben wir das Karnevals-Trikot schon lange vor der Pandemie, als noch unvorstellbar war, dass der diesjährige Sessionsstart ausfallen würde”, sagt Alexander Wehrle, Geschäftsführer des 1. FC Köln. “Angesichts der aktuellen Situation haben wir intern diskutiert, ob wir es trotzdem rausbringen. Das Karnevals-Trikot ist für viele Fans eine liebgewonnene Tradition geworden, ein emotionales Sammlerstück, das ihnen viel bedeutet – genauso wie uns. Deshalb haben wir entschieden, zu dem Trikot zu stehen. Auch wenn es in diesem Jahr leider nicht möglich ist, Karneval gemeinsam zu genießen.”

Das Karnevals-Trikot des 1. FC Köln: Ein Stück Gewohnheit in außergewöhnlichen Zeiten

Das diesjährige Karnevals-Trikot ist bereits das siebte der Geißböcke. Es orientiert sich an einem Klassiker des Kölschen Karnevals: dem Lappenclown-Kostüm. In den Farben Rot und Weiß gehalten greift es als Zeichen der Verbundenheit des Vereins zu Stadt, Brauchtum und Bürgern 11 Symbole Kölns und des Karnevals auf. So finden sich auf dem Trikot u.a. Kölner Dom, RheinEnergieSTADION, Trömmelchen sowie Prinzenkappe, Fernsehturm Colonius und natürlich auch Maskottchen Geißbock Hennes.

Zusätzlich zum gestickten Logo mit Geißbock Hennes des 1. FC Köln ist auf der Hemdbrust das gewebte Stadtwappen eingearbeitet. In Gelb sind Narrenkappe, Krönchen und das Wahrzeichen der Rheinmetropole, der Kölner Dom, zusätzlich an den weißen Ärmelabschlüssen und am Ärmelsaum eingestickt. Verpackt ist das Trikot in einem wiederverwendbaren Turnbeutel, ebenfalls im Lappenclown-Design. Neben der Feldspielervariante gibt es das Karnevals-Trikot auch in einer blau-gelben Torhüter-Ausführung.

1,11 Euro als Spende pro verkauftes Trikot für Kölns Kultur

Besonders betroffen von den Einschränkungen zur Pandemie-Eindämmung ist die Kulturszene. Für jedes verkaufte Karnevals-Trikot spendet die Stiftung 1. FC Köln deshalb 1,11 Euro an die RheinEnergieStiftung Kultur, die mit dem Geld ein vom FC ausgewähltes Projekt für Kulturschaffende in Köln und der Region fördern wird. Alexander Wehrle: “Karneval ist Teil der Kölschen Kultur – wir möchten mit dieser Unterstützung ein kleines Zeichen der Solidarität setzen.”

Melanie Steinhilber, Geschäftsführerin von FC-Ausrüster uhlsport, erklärt dazu: “Der 1. FC Köln gehört ebenso wie der Karneval zum Lebensgefühl der Stadt. Auch wenn der Karneval aktuell leider nicht stattfinden kann, tragen die Menschen die Fröhlichkeit im Herzen. Das neue Karnevals-Trikot soll dieses Gefühl lebendig halten und Zuversicht wecken.”