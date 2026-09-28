Brettspiel-Neuheiten 2026: Die besten Trends, Highlights und Spiele-Tipps

Wenn draußen die Tage kürzer werden und das klassische Schmuddelwetter Einzug hält, verlagert sich das Leben bekanntermaßen nach drinnen. Für viele Kölnerinnen und Kölner gibt es dann kaum etwas Schöneres, als mit Freunden oder der Familie am Esstisch zusammenzukommen und neue Spielewelten zu entdecken. Der Brettspiel-Markt erlebt seit Jahren einen regelrechten Boom, und auch in diesem Jahr haben die Verlage wieder eine Vielzahl spannender Neuheiten auf den Markt gebracht. Von cleveren Kennerspielen über kooperative Abenteuer bis hin zu schnellen Kartenspielen für den Feierabend – CityNEWS zeigt Ihnen konkrete Highlights mit allen wichtigen Details.

Komplexe Strategie und Tiefe: Die Highlights für Kennerspieler

Wer nach einem langen Tag Lust auf echte Denksportaufgaben und tiefgründige Mechanismen hat, kommt dieses Jahr voll auf seine Kosten. Die Verlage setzen verstärkt auf unverbrauchte Themen und eine gelungene Mischung aus Strategie und visuellem Design.

Beispiel: Rebirth (Frosted Games)

Inhalt: In diesem strategischen Legespiel gestalten die Spieler eine ferne Zukunft nach einer globalen Katastrophe. Stück für Stück wird Schottland wieder aufgebaut, indem Dörfer gegründet, Burgen errichtet und Landschaften mit Plättchen neu strukturiert werden.

In diesem strategischen Legespiel gestalten die Spieler eine ferne Zukunft nach einer globalen Katastrophe. Stück für Stück wird Schottland wieder aufgebaut, indem Dörfer gegründet, Burgen errichtet und Landschaften mit Plättchen neu strukturiert werden. Zielpublikum: Strateginnen und Strategen ab 10 Jahren, die taktische Tiefe ohne unnötigen Ballast suchen.

Strateginnen und Strategen ab 10 Jahren, die taktische Tiefe ohne unnötigen Ballast suchen. Ungefähre UVP: 45 bis 50 Euro

45 bis 50 Euro Warum es so toll ist: Reiner Knizia beweist hier meisterhaft, wie man mit eingängigen Grundregeln eine enorme strategische Tiefe erzeugen kann. Jedes gelegte Plättchen hat Gewicht, und das opulente Design belohnt schlaues Planen in jeder Runde.

Reiner Knizia beweist hier meisterhaft, wie man mit eingängigen Grundregeln eine enorme strategische Tiefe erzeugen kann. Jedes gelegte Plättchen hat Gewicht, und das opulente Design belohnt schlaues Planen in jeder Runde. Weitere Infos

Asymmetrische Rollen & Ressourcenmanagement: Ungleiche Voraussetzungen, maximale Spannung

Ein besonders starker Trend bei modernen Expertenspielen sind vollkommen asymmetrische Startbedingungen. Jede Person am Tisch vertritt eine eigene Fraktion mit völlig eigenen Gesetzmäßigkeiten, verwalterischen Aufgaben und Zielen.

Beispiel: Seti: Search for Extraterrestrial Intelligence (CGE / HeidelBÄR)

Inhalt: Als Leitung einer wissenschaftlichen Organisation steuern die Mitspielenden die menschliche Suche nach außerirdischem Leben. Mithilfe von Raumsonden, Radioteleskop-Arrays und Ressourcenmanagement werden Sonnensysteme erkundet, Daten analysiert und fremde Signale ausgewertet.

Als Leitung einer wissenschaftlichen Organisation steuern die Mitspielenden die menschliche Suche nach außerirdischem Leben. Mithilfe von Raumsonden, Radioteleskop-Arrays und Ressourcenmanagement werden Sonnensysteme erkundet, Daten analysiert und fremde Signale ausgewertet. Zielpublikum: Erfahrene Kennerspieler und Science-Fiction-Fans ab 12 bis 14 Jahren (1 bis 4 Personen).

Erfahrene Kennerspieler und Science-Fiction-Fans ab 12 bis 14 Jahren (1 bis 4 Personen). Ungefähre UVP: 65 bis 70 Euro

65 bis 70 Euro Warum es so toll ist: Die Kombination aus echter wissenschaftlicher Einarbeitung, rotierenden Planetenbahnen auf dem Spielbrett und verzahnter Kaskaden-Taktik ist faszinierend. Jede Partie verläuft durch unterschiedliche Technologien und Ausrichtungen völlig anders.

Die Kombination aus echter wissenschaftlicher Einarbeitung, rotierenden Planetenbahnen auf dem Spielbrett und verzahnter Kaskaden-Taktik ist faszinierend. Jede Partie verläuft durch unterschiedliche Technologien und Ausrichtungen völlig anders. Weitere Infos

Beispiel: Captain Flip (PlayMonster / Asmodee)

Inhalt: Als Kapitän eines Piratenschiffs heuert man eine bunt gemischte Crew an. Der Clou: Jede Plättchen-Figur hat zwei Seiten mit unterschiedlichen Effekten und Ressourcen-Boni. Passt der gezogene Seemann nicht, darf er einmalig umgedreht werden – mit der Gefahr, ein deutlich schlechteres Ergebnis zu erwischen.

Als Kapitän eines Piratenschiffs heuert man eine bunt gemischte Crew an. Der Clou: Jede Plättchen-Figur hat zwei Seiten mit unterschiedlichen Effekten und Ressourcen-Boni. Passt der gezogene Seemann nicht, darf er einmalig umgedreht werden – mit der Gefahr, ein deutlich schlechteres Ergebnis zu erwischen. Zielpublikum: Familien und Taktiker ab 8 Jahren, die schnelle Entscheidungen lieben.

Familien und Taktiker ab 8 Jahren, die schnelle Entscheidungen lieben. Ungefähre UVP: 22 bis 25 Euro

22 bis 25 Euro Warum es so toll ist: Leicht zu lernen, aber voller kleiner, gewitzter Asymmetrien. Je nachdem, welche Besatzungsmitglieder man auf seinem Schiffsdeck kombiniert, entstehen völlig unterschiedliche Kettenreaktionen beim Punkte- und Gold-Sammeln.

Leicht zu lernen, aber voller kleiner, gewitzter Asymmetrien. Je nachdem, welche Besatzungsmitglieder man auf seinem Schiffsdeck kombiniert, entstehen völlig unterschiedliche Kettenreaktionen beim Punkte- und Gold-Sammeln. Weitere Infos

Kooperative Abenteuer: Gemeinsam gewinnen statt gegeneinander kämpfen

Ein Trend, der sich unvermindert fortsetzt, ist das gemeinsame Anpacken am Spielbrett. Statt sich gegenseitig die Rohstoffe streitig zu machen, ziehen alle an einem Strang.

Beispiel: Bomb Busters (Pegasus Spiele)

Inhalt: Als Team von Bombenentschärfern stehen die Spieler vor einer tickenden Zeitbombe. Über verdeckte Zahlenkarten und cleveres Kombinieren müssen nach und nach die richtigen Drähte durchgeschnitten werden, ohne dass der falsche Draht die Detonation auslöst.

Als Team von Bombenentschärfern stehen die Spieler vor einer tickenden Zeitbombe. Über verdeckte Zahlenkarten und cleveres Kombinieren müssen nach und nach die richtigen Drähte durchgeschnitten werden, ohne dass der falsche Draht die Detonation auslöst. Zielpublikum: Familien, Freundesgruppen und Rätselfans ab 10 Jahren (2 bis 5 Personen).

Familien, Freundesgruppen und Rätselfans ab 10 Jahren (2 bis 5 Personen). Ungefähre UVP: 25 Euro

25 Euro Warum es so toll ist: Mit über 60 aufregenden Missionen steigert sich die Herausforderung kontinuierlich. Die Mischung aus Deduktion, Absprache und knisternder Nervenkitzel-Atmosphäre sorgt für echte Jubelmomente am Tisch.

Mit über 60 aufregenden Missionen steigert sich die Herausforderung kontinuierlich. Die Mischung aus Deduktion, Absprache und knisternder Nervenkitzel-Atmosphäre sorgt für echte Jubelmomente am Tisch. Weitere Infos

Beispiel: Boss Fighters QR (Pegasus Spiele)

Inhalt: Gemeinsam schlüpfen die Mitspielenden in die Rolle von Helden, die riesigen Monstern gegenüberstehen. Mithilfe von Karten-Aktionen und digital gesteuerten Boss-Verhaltensweisen müssen Taktiken live abgestimmt werden, um den Endgegner zu besiegen.

Gemeinsam schlüpfen die Mitspielenden in die Rolle von Helden, die riesigen Monstern gegenüberstehen. Mithilfe von Karten-Aktionen und digital gesteuerten Boss-Verhaltensweisen müssen Taktiken live abgestimmt werden, um den Endgegner zu besiegen. Zielpublikum: Abenteuerlustige Gruppen ab 10 Jahren.

Abenteuerlustige Gruppen ab 10 Jahren. Ungefähre UVP: 35 bis 40 Euro

35 bis 40 Euro Warum es so toll ist: Es verbindet haptisches Kartenspiel perfekt mit schnellen digitalen Elementen. Das Monster reagiert dynamisch auf die Aktionen der Gruppe, was jede Schlachtenrunde unvorhersehbar und intensiv macht.

Es verbindet haptisches Kartenspiel perfekt mit schnellen digitalen Elementen. Das Monster reagiert dynamisch auf die Aktionen der Gruppe, was jede Schlachtenrunde unvorhersehbar und intensiv macht. Weitere Infos

Schnelle Partyspiele und Solo-Perlen: Unkomplizierter Spielspaß für jeden Anlass

Nicht jeder Abend bietet die Zeit für ein dreistündiges Strategiespiel. Glücklicherweise gibt es eine Reihe kompakter Neuheiten, die in unter zwei Minuten erklärt sind und sofort für Stimmung oder entspannte Solo-Stunden sorgen.

Beispiel: Flip 7 (Kosmos)

Inhalt: Ein rasantes Kartenspiel nach dem Prinzip “Push Your Luck” (Riskiere mehr oder sichere deine Punkte). Man zieht Karte für Karte vom Stapel, um Punkte zu sammeln – wer jedoch dieselbe Zahl doppelt aufdeckt, verliert alle Punkte der laufenden Runde.

Ein rasantes Kartenspiel nach dem Prinzip “Push Your Luck” (Riskiere mehr oder sichere deine Punkte). Man zieht Karte für Karte vom Stapel, um Punkte zu sammeln – wer jedoch dieselbe Zahl doppelt aufdeckt, verliert alle Punkte der laufenden Runde. Zielpublikum: Von Familien bis hin zu großen Partyrunden (für 3 bis 18 Personen ab 8 Jahren).

Von Familien bis hin zu großen Partyrunden (für 3 bis 18 Personen ab 8 Jahren). Ungefähre UVP: 10 bis 12 Euro

10 bis 12 Euro Warum es so toll ist: Die Regeln versteht jeder innerhalb von 30 Sekunden. Es bietet echtes Nervenkitzel-Feeling, Schadenfreude und eignet sich perfekt für gesellige Runden im Kölner Stammlokal oder als Einstieg in den Spieleabend.

Die Regeln versteht jeder innerhalb von 30 Sekunden. Es bietet echtes Nervenkitzel-Feeling, Schadenfreude und eignet sich perfekt für gesellige Runden im Kölner Stammlokal oder als Einstieg in den Spieleabend. Weitere Infos

Beispiel: For One – Schwarze Rosen (Schmidt Spiele)

Inhalt: Ein reines Solospiel von Star-Designer Reiner Knizia. Durch geschicktes Platzieren von Rosen-Plättchen müssen knifflige Legerätsel gelöst werden, um nach und nach immer schwerere Level-Herausforderungen zu meistern.

Ein reines Solospiel von Star-Designer Reiner Knizia. Durch geschicktes Platzieren von Rosen-Plättchen müssen knifflige Legerätsel gelöst werden, um nach und nach immer schwerere Level-Herausforderungen zu meistern. Zielpublikum: Einzelspieler und Tüftler ab 8 Jahren.

Einzelspieler und Tüftler ab 8 Jahren. Ungefähre UVP: 12 bis 15 Euro

12 bis 15 Euro Warum es so toll ist: Perfekt für eine ruhige Me-Time-Ausraststunde auf der Couch. Es bietet kompaktes Denkvergnügen, das süchtig macht und zum ständigen Wiederholen einlädt.

Perfekt für eine ruhige Me-Time-Ausraststunde auf der Couch. Es bietet kompaktes Denkvergnügen, das süchtig macht und zum ständigen Wiederholen einlädt. Weitere Infos

Ausblick: Die Weltmesse “SPIEL Essen” steht vor der Tür

Wer noch tiefer in die Welt der Brettspiele eintauchen möchte, sollte sich den Oktober rot im Kalender anstreichen: Mit der weltgrößten Publikumsmesse SPIEL Essen steht das absolute Jahres-Highlight der Branche unmittelbar bevor. Vom 22. bis 25. Oktober 2026 verwandeln sich die Essener Messehallen wieder im Herzen von NRW in das Mekka der Brettspielszene.

Dort präsentieren Verlage aus aller Welt hunderte brandneue Titel erstmals der Öffentlichkeit. Von kleinen Independent-Perlen über internationale Lokalisierungen bis hin zu den Gewinnern der begehrten Spielepreise des nächsten Jahres lässt sich dort fast jede Neuheit direkt an den Tischen ausprobieren, vergleichen und mit nach Hause nehmen. Aus dem Rheinland ist die Messe für einen Tagesausflug bequem zu erreichen – der ideale Ort, um sich rechtzeitig vor der Adventszeit mit frischem Nachschub einzudecken.

Nachhaltigkeit auf dem Spielbrett: Verlage setzen auf grüne Materialien

Ein wichtiger Wandel vollzieht sich derzeit hinter den Kulissen der Spielebranche. Immer mehr Verlage achten bei der Produktion ihrer Neuheiten auf den ökologischen Fußabdruck.

Verzicht auf Plastik: Immer öfter wird bei Spielfiguren und Inlays auf Kunststoff verzichtet. Stattdessen kommen Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, Kartonage und recyceltes Papier zum Einsatz.

Immer öfter wird bei Spielfiguren und Inlays auf Kunststoff verzichtet. Stattdessen kommen Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, Kartonage und recyceltes Papier zum Einsatz. Lokale Produktion: Um lange Transportwege zu vermeiden, verlagern einige Hersteller die Produktion zunehmend nach Europa. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern sorgt oft auch für eine spürbar höhere Materialqualität beim Auspacken.

Die Spielesaison ist eröffnet

Ob treffsichere Taktik am Strategietisch, ungleiche Fraktionskämpfe, mitreißender Teamgeist oder unkomplizierte Unterhaltung zwischendurch – der aktuelle Brettspiel-Jahrgang bietet für jeden Geschmack und jede Runde das passende Erlebnis. Ein Besuch im lokalen Kölner Fachhandel oder ein Abstecher zur Messe SPIEL lohnt sich jetzt besonders, um Stöbern zu gehen und sich persönlich beraten zu lassen.