Magisches Lichterfestival: Die China Lights 2025/2026 im Kölner Zoo

Die China Lights verwandeln den Kölner Zoo erneut in ein außergewöhnliches Lichtermeer, das Besucherinnen und Besucher auf 20 Hektar in eine farbenreiche Fantasiewelt entführt. Insgesamt 64 Lichtensembles mit rund 1.400 Figuren sowie über 4.000 LEDs und mehr als 15 Kilometern LED-Lichterketten machen das Event zu einem der größten Lichterfeste seiner Art. Das beliebte Lichterfestival China Lights findet bereits zum sechsten Mal statt und begeistert seit Jahren ein breites Publikum. Gleichzeitig bilden die China Lights den glanzvollen Abschluss des Jubiläumsjahres, denn 2025 feiert der Zoo sein 165-jähriges Bestehen.

Neue Themenwelten der China Lights Köln

Die China Lights Köln 2025/26 führen durch neu gestaltete Themenwelten, die den Rundgang zu einem abwechslungsreichen Erlebnis machen. Zu Beginn betreten die Gäste ein strahlendes Willkommensareal, das leuchtende Insekten, Amphibien und Reptilien präsentiert. Danach öffnet sich das Schnee-Plateau, in dem Mammuts, Bären und andere ausgestorbene Tiere in eindrucksvollen Lichtskulpturen erscheinen. Der Rundgang endet in einer dichten, geheimnisvollen Dschungellandschaft, die mit exotischen Vögeln, Affen und weiteren Tropenbewohnern aufwartet.

Besonderen Reiz erzeugen die illuminierten Figuren ausgestorbener Arten wie Wollnashorn, Säbelzahntiger, Dodo oder Höhlenbär. Sie führen in eine faszinierende Urzeitepoche zurück und knüpfen gleichzeitig an die Dinoworld-Sonderschau an, die realistische Dinosaurier wie T-Rex und Triceratops zeigt. Mit dieser Kombination möchten die Veranstalter der China Lights im Kölner Zoo auf das aktuelle Artensterben aufmerksam machen und den Schutz der Biodiversität in den Mittelpunkt rücken.

Spektakuläre Inszenierungen bei den China Lights

Die Lichtdesigner integrieren die Dino-Exponate der laufenden Sonderschau vollständig in ihr Beleuchtungskonzept, wodurch einzigartige Szenen entstehen. Besonders beeindruckend ist die riesige Urzeitlandschaft in der Zoo-Mitte, in der ein zwölf Meter hoher Vulkan in wechselnden Farben glüht und neben einem 30 Meter langen Argentinosaurus aufragt. Die Organisatoren betonen, dass ein Parcours entstanden ist, der in dieser Form erstmals in Köln und der Region zu sehen ist.

Der Aufbau der China Lights begann im November 2025 und brachte zahlreiche neue Installationen hervor. Zu den auffälligsten Figuren zählen das monumentale Greeting Gate, der realistisch wirkende XXL-Mosasaurier im Zoo-Weiher, überlebensgroße Mammuts und Höhlenbären, mächtige Chamäleons sowie die eindrucksvolle Vulkanlandschaft. Bereits vor dem Eingang kündigt eine 25 Meter lange Riesenschlange das Leuchtspektakel an und führt symbolisch in die Welt der China Lights.

Interaktives Erlebnis für Besucherinnen und Besucher

Die China Lights setzen verstärkt auf Interaktion und bieten in dieser Saison noch mehr Mitmachstationen als zuvor. An zehn verschiedenen Punkten können Gäste selbst aktiv werden: Sie lassen Blumen und Schmetterlinge durch Bewegungen erstrahlen, spazieren durch eine riesige Eule oder gestalten eigene Lichtbotschaften. Beliebte Fotospots ermöglichen zudem außergewöhnliche Erinnerungsbilder, darunter eine Aufnahme im Maul eines Dinosauriers oder ein Foto mit dem beleuchteten FC-Maskottchen Hennes IX.

Der gesamte Rundweg der China Lights Köln nutzt energieeffiziente LED-Technik und erstreckt sich über das gesamte Zoogelände. Die Zoo-Gastronomie sorgt mit warmen Speisen und Getränken für das passende Winterambiente, während besondere Fotopoint-Aktionen den Besuch abrunden.

China Lights als Highlight im Zoo-Jubiläumsjahr

Das Lichterfestival gehört zu den Höhepunkten des 165-jährigen Zoo-Jubiläums. Zusammen mit der Dinoworld-Sonderschau, die bis Ende 2026 läuft und während der Abendstunden neu illuminiert wird, entsteht ein umfassendes Erlebnis für die ganze Familie. Ergänzend dazu veröffentlichte der Kölner Zoo erstmals ein eigenes Panini-Album, das das Jubiläumsjahr zusätzlich begleitet.

Termine, Tickets und Besuchszeiten der China Lights

Die China Lights im Kölner Zoo starten am 12. Dezember 2025 und enden am 1. Februar 2026. Das Lichterfest öffnet täglich von 17:30 bis 21 Uhr, ausgenommen Heiligabend und Silvester. Tickets sind über die Website des Kölner Zoos erhältlich.

Zusätzlich zu den regulären Eintrittszeiten stehen verschiedene Ticketoptionen für die China Lights im Kölner Zoo zur Verfügung. Besucherinnen und Besucher können ein datumsgebundenes Online-Ticket erwerben, das – sofern verfügbar – für einen frei wählbaren Tag gültig ist und gleichzeitig einen VRS-Fahrausweis enthält. Der Eintrittspreis liegt hierbei bei 24 Euro für Erwachsene und 12 Euro für Kinder zwischen vier und zwölf Jahren, während jüngere Kinder kostenfrei mitgenommen werden können.

Alternativ dazu bietet der Zoo ein flexibel einlösbares Gutschein-Ticket an, das einmalig an einem beliebigen Veranstaltungstag genutzt werden kann. Für Erwachsene beträgt der Preis 28 Euro, für Kinder 15 Euro; auch hier erhalten Kinder bis drei Jahre freien Eintritt. Diese Tickets gelten ausschließlich für den Besuch der China Lights nach der täglichen Zooschließung, und der eventuell benötigte Fahrausweis muss separat gebucht werden.

Darüber hinaus gibt es ein Kombiticket, das ausschließlich bis 16:30 Uhr an der Zookasse erhältlich ist und sowohl den regulären Zoobesuch als auch den anschließenden Besuch der China Lights am selben Tag ermöglicht. Erwachsene zahlen hierfür 46 Euro, Kinder zwischen vier und zwölf Jahren 22 Euro, während die jüngsten Gäste weiterhin kostenfrei Zutritt erhalten.