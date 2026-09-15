Kölner Karneval 2027: Ticketverkauf für TV-Sitzungen und Tribünen startet

Für alle Jecken und Karnevalsbegeisterten beginnt die Vorfreude auf die Session 2027 ab sofort ganz konkret: Am Mittwoch, den 16. September 2026, um punkt 12:00 Uhr öffnet das Festkomitee Kölner Karneval sein Buchungsportal. Ab diesem Zeitpunkt können Karten für die begehrten TV-Fernsehsitzungen sowie Tribünenplätze für den Kölner Rosenmontagszug und die Schull- un Veedelszöch online erworben werden.

Wer in der kommenden Karnevalssession live im Saal oder an der Zugstrecke dabei sein möchte, sollte sich den Termin gut vormerken, da erfahrungsgemäß viele Kontingente rasch vergriffen sind.

Top-Programm bei den großen Fernsehsitzungen des Festkomitees

Die Sitzungen des Festkomitees Kölner Karneval zählen zu den absoluten Höhepunkten der Kölner Fasteleer-Zeit. Das hochkarätige Programm vereint die bekanntesten Musiker, Redner und Tanzgruppen der Domstadt. Auf der Bühne stehen unter anderem musikalische Größen wie Cat Ballou, Brings, die Höhner, StadtRand und die Brassband Druckluft. Für beste Unterhaltung sorgen Spitzenredner wie Volker Weiniger, Achnes Kasulke, Martin Schopps und Bernd Stelter. Selbstverständlich werden auch das Kölner Dreigestirn 2027 der Session 2027 sowie zahlreiche Kölner Traditionskorps und Tanzgruppen das Publikum begeistern.

Folgende Sitzungstermine stehen ab Mittwoch, den 16. September 2026, um 12:00 Uhr zur Buchung bereit:

Proklamation des Kölner Kinderdreigestirns: Sonntag, 10. Januar 2027, ab 13:20 Uhr

Sonntag, 10. Januar 2027, ab 13:20 Uhr Kölle Alaaf – Die ZDF-Mädchensitzung: Dienstag, 13. Januar 2027, ab 15:00 Uhr

Dienstag, 13. Januar 2027, ab 15:00 Uhr Kölle Alaaf – Die große WDR4-Kostümsitzung: Donnerstag, 21. Januar 2027, ab 19:00 Uhr

Donnerstag, 21. Januar 2027, ab 19:00 Uhr Karneval in Köln – Die 1. ARD-Fernsehsitzung: Mittwoch, 27. Januar 2027, ab 19:00 Uhr

Mittwoch, 27. Januar 2027, ab 19:00 Uhr Karneval in Köln – Die 2. ARD-Fernsehsitzung: Freitag, 29. Januar 2027, ab 19:00 Uhr

Wichtiger Hinweis zur Prinzenproklamation im Gürzenich

Immer wieder erreichen das Festkomitee Anfragen zur feierlichen Proklamation des Kölner Dreigestirns im Gürzenich, die traditionell Anfang Januar stattfindet. Für diese festliche Inthronisierung im Gürzenich im Januar 2027 gibt es grundsätzlich keine Tickets im freien Verkauf zu erwerben. Die Plätze bei diesem offiziellen Spitzenereignis des Kölner Karnevals sind ausschließlich geladenen Gästen sowie Vertretern der Karnevalsgesellschaften und des öffentlichen Lebens vorbehalten.

Wer das Dreigestirn dennoch hautnah bei einer großen Festkomitee-Veranstaltung erleben möchte, hat dazu unter anderem bei der Kinderproklamation am 10. Januar 2027 sowie bei allen TV-Sitzungen die Gelegenheit.

Tribünenkarten für den Rosenmontagszug 2027 und die Schull- un Veedelszöch

Neben den Sitzungskarten startet am Mittwoch, den 16. September 2026, auch der Verkauf für sämtliche Festkomitee-Tribünen entlang des Zugwegs. Sowohl für die Schull- un Veedelszöch am Karnevalssonntag, den 7. Februar 2027, als auch für den Kölner Rosenmontagszug am 8. Februar 2027 stehen zahlreiche Plätze in unterschiedlichen Kategorien zur Verfügung.

Alle Standorte bieten eine hervorragende Sicht auf die Züge, verfügen über eigene sanitäre Anlagen und werden durch professionelles Sicherheitspersonal betreut.

Die Standorte der Tribünen im Überblick

Severinskirchplatz: Stehplatztribüne im Bereich des WDR in der Kölner Südstadt (Fernsehbilder möglich)

Stehplatztribüne im Bereich des WDR in der Kölner Südstadt (Fernsehbilder möglich) Mühlenbach: Komfortable Sitzplatztribüne

Komfortable Sitzplatztribüne Hohenzollernring: Mehrere Sitzplatztribünen für beste Sicht

Mehrere Sitzplatztribünen für beste Sicht Familientribüne Hohenzollernring: Spezieller Bereich mit Sitzplätzen und kindgerechter Gestaltung

Spezieller Bereich mit Sitzplätzen und kindgerechter Gestaltung Inklusionstribüne Hohenzollernring: Barrierefreier Bereich für Menschen mit Behinderung (Anfragen und Bewerbungen laufen direkt über den Landschaftsverband Rheinland per E-Mail an karneval-fuer-alle@lvr.de)

Barrierefreier Bereich für Menschen mit Behinderung (Anfragen und Bewerbungen laufen direkt über den Landschaftsverband Rheinland per E-Mail an karneval-fuer-alle@lvr.de) Burgmauer: Sitzplatztribünen mitten im Herzen der Stadt

Sitzplatztribünen mitten im Herzen der Stadt EL-DE Haus: Sitzplatztribüne an historischer Stätte

Sitzplatztribüne an historischer Stätte Heumarkt: Überdachte Sitzplatztribünen (sowohl mit als auch ohne Catering bzw. All-Inclusive-Angebot)

Überdachte Sitzplatztribünen (sowohl mit als auch ohne Catering bzw. All-Inclusive-Angebot) Taubenbrunnen: Sitzplatztribüne nahe dem Kölner Dom

Die Tribünenplätze für die Schull- un Veedelszöch am Karnevalssonntag befinden sich auf der überdachten Tribüne am Heumarkt.

Alle Informationen und Buchungsmöglichkeiten

Die Buchungslinks für die einzelnen Sitzungen und Tribünenplätze werden exakt am Mittwoch, den 16. September 2026, um 12:00 Uhr freigeschaltet. Eine Übersicht über das komplette Programm sowie der direkte Zugang zum Ticketportal sind über die offizielle Übersichtsseite unter www.koelnerkarneval.de/festkomitee-veranstaltungen zu finden.