Neues Highlight für Radsportfans: Van Rysel eröffnet ersten Store in Köln

Die französische Performance-Marke Van Rysel hat ihren ersten Shop in Deutschland eröffnet – und das mitten in Köln. Ab sofort finden Rennrad- und Gravel-Begeisterte im Decathlon Köln-Marsdorf auf rund 300 Quadratmetern alles, was das ambitionierte Radlerherz begehrt.

Der neue Van Rysel Shop ist nicht nur Verkaufsfläche, sondern ein echtes Markenerlebnis. Kund:innen können aus rund 40 hochwertigen Rennradmodellen wählen – darunter Highlights wie das RCR-F, XCR und EDR. Ergänzt wird das Angebot durch professionelle Beratung, individuelles Bike-Fitting sowie exklusive Radsportbekleidung und Zubehör, das auch im Profibereich zum Einsatz kommt.

“Wir freuen uns sehr über die Eröffnung unseres ersten Stores in Deutschland – hier in Köln-Marsdorf”, so Store Manager Lorenz Wilkes. “Unser Ziel ist es, ein fokussiertes Einkaufserlebnis zu schaffen, das unsere Leidenschaft für den Radsport widerspiegelt.”

Ambition trifft auf Innovation

Die Radsportmarke Van Rysel (flämisch für “aus Lille”) entstand nur wenige Kilometer von den Kopfsteinpflastern des legendären Paris-Roubaix und hat sich seit ihrer Gründung 2019 der Entwicklung innovativer Produkte für leistungsorientierte Radsportler:innen verschrieben. Dabei reicht das Angebot von ambitionierten Einsteiger:innen bis hin zu Profi-Teams – etwa dem Team DECATHLON AG2R LA MONDIALE, das 2024 mit High-End-Equipment wie dem RCR-R PRO Bike, RCR- und XCR-Helmen sowie der PERF 900 Brille ausgestattet wurde.

Köln als strategischer Standort

Warum Köln? “Die Stadt hat eine aktive und leidenschaftliche Rennrad-Community – genau das Umfeld, das wir suchen”, sagt Maxime Delabre, Chief Marketing & Communications Officer von Van Rysel. Für die Marke mit starkem Fokus auf Forschung, Technologie und Leistung ist der deutsche Fahrradmarkt ein zentraler Wachstumsmotor. “In Köln bauen wir nicht nur einen Shop – wir schaffen ein echtes Zuhause für Performance-Cycling”, betont Delabre.

Auch bei großen Events wie “Rund um Köln” am 18. Mai 2025 und den ADAC Cyclassics am 17. August 2025 wird Van Rysel Präsenz zeigen.

Treffpunkt für die Radszene

Mit regelmäßigen Community Rides in Kooperation mit dem Lemon Cycling Club will Van Rysel zudem die lokale Kölner Radsportkultur stärken. Die Teilnehmer:innen können sich nicht nur sportlich vernetzen, sondern auch neue Produkte der Marke testen und erleben.

Auch personell wächst Van Rysel in Köln: Sieben neue Arbeitsplätze wurden geschaffen. Das Team vor Ort ist an einheitlicher Van-Rysel-Kleidung erkennbar und steht Kund:innen mit Fachwissen und Begeisterung zur Seite.

Kommende Aktivitäten in Deutschland:

Rund um Köln – 18. Mai 2025

ADAC Cyclassics – 17. August 2025