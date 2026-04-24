Shake Company gastiert mit “Vier werden Eltern” in Köln: Regenbogenfamilie im Rampenlicht

Die Shake Company Zürich kehrt zurück in die Domstadt und sorgt für frischen Wind in der Kölner Kulturlandschaft: Vom 19. Juni bis zum 12. Juli 2026 präsentiert das Ensemble jeweils um 19:00 Uhr die ebenso humorvolle wie tiefgründige Komödie Vier werden Eltern in der Volksbühne am Rudolfplatz. Nach dem triumphalen Erfolg der Produktion “The Show must go wrong” im Jahr 2019 verspricht dieses neue Stück erneut erstklassige Unterhaltung, die modernen Zeitgeist mit emotionalem Tiefgang verbindet.

Vier werden Eltern: Ein ungewöhnlicher Plan und seine Tücken

Im Zentrum der Handlung stehen zwei Paare, die ein gemeinsames Ziel verbindet: Binja und Samy wünschen sich sehnlichst ein Kind, während ihre engen Freunde Nico und Janosh gerade erst das Scheitern ihrer Adoptionspläne verkraften mussten. Was bei einem gemeinsamen Abendessen als spontane Idee beginnt, formt sich schnell zu einem mutigen Projekt. Mithilfe einer Samenspende wollen sie eine moderne Regenbogenfamilie gründen und das Abenteuer Elternschaft zu viert angehen. Doch der Plan, der anfangs nach einer pragmatischen und fortschrittlichen Lösung klingt, entwickelt sich rasch zu einem emotionalen Drahtseilakt.

Zwischen Kinderwunsch und moralischem Dilemma

Die Harmonie gerät ins Wanken, als unterschiedliche Vorstellungen von Erziehung und Verantwortung aufeinandertreffen. Besonders kompliziert wird es, als Binja aufgrund belastender Erfahrungen mit medizinischen Eingriffen auf eine natürliche Befruchtung besteht. Die Autoren Roman Riklin und Michael Elsener beweisen hier großes Fingerspitzengefühl. Mit viel Witz und einem Gespür für zwischenmenschliche Dynamiken beleuchten sie Themen wie Co-Elternschaft und künstliche Befruchtung, ohne dabei an inhaltlicher Tiefe zu verlieren. Es gelingt ihnen, ernste Fragen mit einer Leichtigkeit zu behandeln, die das Publikum gleichermaßen zum Lachen und Nachdenken anregt.

Ein vielseitiger Kultursommer am Rudolfplatz

“Vier werden Eltern” bildet den Auftakt für ein abwechslungsreiches Sommerprogramm in der Volksbühne am Rudolfplatz. Im direkten Anschluss bringt das Kammertheater Karlsruhe vom 17. Juli bis zum 9. August 2026 mit der musikalischen Komödie “Abba Alaaf – Waterloo im Bällebad” ordentlich Stimmung nach Köln. Ein besonderes internationales Highlight erwartet die Besucher zudem am 22. Juli 2026, wenn die Harvard Krokodiloes, Harvards älteste A-cappella-Gruppe, im Rahmen ihrer Welttournee für zwei exklusive Auftritte Station machen. Den krönenden Abschluss der Saison bildet vom 14. August bis zum 11. Oktober 2026 das Erfolgs-Musical Die Königs vom Kiez, das das unverwechselbare Flair des Hamburger Schmidt Theaters direkt auf die Aachener Straße transportiert.

Ticket-Informationen

Wer erleben möchte, wie sich das Chaos rund um die moderne Familienplanung auflöst, kann sich ab sofort seinen Platz sichern. Eintrittskarten für alle Vorstellungen sind sowohl über Kölnticket als auch direkt über die Website der Volksbühne am Rudolfplatz erhältlich.