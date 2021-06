Die Kulinarische Schnitzeljagd kehrt in diesem Sommer zum dritten Mal nach Köln zurück. Am 10. Juli, 7. August und 11. September 2021 haben jeweils bis zu 300 Teilnehmer die Möglichkeit, die gastronomischen Geheimtipps der Rheinmetropole zu erschmecken. Mit der Tour am 7. August 2021 wird es dieses Jahr erstmalig auch eine rein vegane Schnitzeljagd geben.

Alle guten Dinge sind bekanntlich drei. Da liegt es nahe, dass die Kulinarische Schnitzeljagd in ihrem dritten Jahr in Folge mit drei Touren in die Domstadt kommt. An der Kulinarischen Schnitzeljagd nehmen hauptsächlich inhabergeführte Restaurants, Cafés und Feinkostläden teil. Für die Teilnehmer ist es eine ideale Möglichkeit, neue Läden kennenzulernen und ihnen nach der schweren Corona-Zeit der vorübergehenden Schließung wieder auf die Beine zu helfen. Schließlich ist es jetzt wichtiger denn je, dass die Läden einen erfolgreichen Neustart haben.

An dieser Stelle kommt die Kulinarische Schnitzeljagd ins Spiel. Denn die Genuss-Tour bringt jedem Laden innerhalb eines Tages bis zu 300 Kunden. Sie ist also eine ideale Möglichkeit für die teilnehmenden Läden auf sich aufmerksam zu machen und ihren Kundenstamm zu erweitern. Die Teilnehmer wiederum lernen ca. 12 neue Läden kennen und können ihren kulinarischen Horizont erweitern. Sie bewegen sich dabei nicht zusammen umher, sondern individuell in Kleingruppen oder alleine – also absolut coronakonform.

Jede Tour wird individuell und persönlich erstellt und führt die Teilnehmer in jeweils andere Stadtteile. Dabei arbeiten für das aus Düsseldorf stammende Konzept für jede Stadt andere Scouts, die die Touren vor Ort zusammenstellen.

Drei Touren mit abwechslungsreichen Genuss-Locations in Köln

Den Auftakt macht in diesem Jahr die linksrheinische Tour am 10. Juli 2021. Zu den bisherigen Zusagen der teilnehmenden Läden für diese Schnitzeljagd gehört die Kochschule esswahres in Sülz, der Lakritzspezialitäten-Laden Kuletsch, der Craftbeer Store Bierlager, der italienische Feinkostladen Viani Sülz, vomFass, die Kaffeebar der einbrand Rösterei, Bambules Chilistube sowie Chapmans Surf and Beach.

Am 7. August 2021 findet in Köln die erste rein vegane Tour statt. Zu verdanken haben wir dies einer ehemaligen Teilnehmerin der ersten veganen Tour in Düsseldorf, der es so gut gefallen hat, dass sie das Konzept direkt selbst in ihre Heimat bringen wollte. Die vegane Tour ist eine ideale Gelegenheit für die Läden auf ihr veganes Angebot hinzuweisen, selbst wenn ihre Speisekarte nicht rein vegan ist. Gleichzeitig ist es für die Teilnehmer spannend zu erleben, wie vielseitig die rein pflanzliche Küche ist. Diese Läden sind bisher bei der Premiere der ersten veganen Tour dabei: Der Lakritzspezialitäten-Laden Kuletsch, der BioGourmetClub – eine rein pflanzliche Kochschule & Akademie, Mashery Hummus Kitchen, der Craftbeer Store Bierlager, Burrito Rico, Schmelzpunkt, YUICERY, das Café gesund & süß sowie die Kaffeebar der einbrand Rösterei.

Den krönenden Abschluss bildet die Tour am 11. September 2021 mit diesen bisherigen Zusagen: BioGourmetClub Kochschule & Akademie, Chapmans Surf and Beach, Bierlager, Café Orlando, Viani Sülz und die Kaffeebar der einbrand Rösterei. In den kommenden Wochen werden weitere Zusagen folgen, sodass die Teilnehmer davon ausgehen können, mindestens 11 verschiedene Lokalitäten kennenzulernen.

Kulinarische Schnitzeljagd geht kein Corona-Risiko ein

Natürlich werden die jeweils aktuell geltenden Corona-Vorschriften bei den Veranstaltungen umgesetzt. Sollte ein Termin wegen steigender Inzidenzzahlen verschoben werden müssen oder ausfallen, bekommen die Teilnehmer entweder neue Tickets, ihr Geld zurück erstattet oder Gutscheine für weitere Touren – daher geht niemand mit dem Kauf eines Tickets für die Kulinarische Schnitzeljagd ein Risiko ein.