Jetzt, wo sich die Corona-Zahlen in der Domstadt positiv entwickeln, füllt sich die Kölner City auch endlich wieder mit Leben. Daher überrascht es nicht, dass die Menschen die Lockerungen nutzen, um sich und ihren Familien mal wieder etwas Gutes zu tun. Und dazu gehört mit Sicherheit auch – der ein oder andere Genussmoment. Da liegt es doch nahe, sich beispielsweise in der Lindt Boutique im Herzen von Köln, in der Neumarkt Galerie, einmal genauer umsehen.

Hier kann man sich an der großen Palette an Schokoladen-Spezialitäten erfreuen. Seien es die zartschmelzenden Lindor-Kugeln in verschiedenen Geschmacksrichtungen, traditionellen Pralinés oder unser erfrischendes Sommer-Sortiment. Exklusive und ausgefallene Kreationen, sowie verschiedenste Geschenk-Variationen runden das umfangreiche Sortiment ab. Dort findet sicher jeder etwas, egal ob große oder kleine Genießer.

Personalisierte Geschenkkörbe und Präsente von Lindt

Neben dem Standard-Sortiment bietet der Store in der Rheinmetropole zudem exklusive Produkte, die nur in den Boutiquen erhältlich sind. Und natürlich stellen die freundlichen und hilfsbereiten Mitarbeiter, rund um Shop-Leiter Kai Seehaber, auch gerne personalisierte Geschenkkörbe und Präsente zusammen.

Allzulange musste man auf Feiern mit Familie und Freunden verzichten. Deshalb freut man sich auf jeden noch so kleinen Anlass, um mit seinen Lieben zusammen zu kommen. Und egal, ob Hochzeit, Taufe, Geburtstag etc., mit leeren Händen möchte niemand erscheinen. Und da kommen die köstlichen Schokoladen-Variationen gerade recht, denn im Store in der Neumarkt Galerie findet sich für jeden Anlass mit Sicherheit das Richtige.

Schokoladiger Genuss seit 1845

Das 1845 in der Schweiz gegründete Unternehmen erfreut auch in Deutschland seit rund 100 Jahren die Schokoladenliebhaber. Feinster Kakao und ein einzigartiges Röst- und Mahlverfahren begründen den einzigartigen Geschmack der Lindt-Schokolade. Bei der Herstellung achtet das Unternehmen auf beste Zutaten aus nachhaltigem und fairem Anbau bzw. Handel. Und für die Zukunft hat sich das Unternehmen noch einige ehrgeizige Ziele gesetzt. Bis 2025 sollen so unter anderem:

100 Prozent des Kakaos aus nachhaltigen Programmen bezogen werden.

die gesamten Kakaolieferungen frei von Abholzungen sein.

der Schokoladenabfall im Produktionsprozess je produzierter Tonne halbiert werden.

Zudem engagiert sich das Unternehmen mit einem Farming Program bereits seit vielen Jahren in den Herkunftsländern der Kakao- und Milchbauern oder Vanillepflücker zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsumstände der Familien.

Lindt Boutique Köln Neumarkt 2-4

50667 Köln Tel.: 0221 – 59 81 37 77

Mail: Koeln-Shop-DE@lindt.com