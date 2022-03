Pop-Up-Event am zukünftigen Standort des Kölnischen Stadtmuseums

Mit der Wiedereröffnung im ehemaligen Modehaus Franz Sauer im Herbst 2022 beginnt für das Kölnische Stadtmuseum ein neues Kapitel. Denn es ist nicht nur ein Standortwechsel: Das Museum stellt sich mit dem Umzug mit ungewöhnlichen Formaten und auffälligem Design komplett neu auf. Zur Feier veranstaltet das Museum ab 1. April 2022 ein ganz besonderes Pop-Up-Event.

Vom 1. April bis 15. Mai 2022 finden in einer Bar mit Club-Atmosphäre im rückwärtigen Teil des neuen Gebäudes Konzerte, DJ-Sets, Gin-Tastings, Lesungen und vieles mehr statt. Teil der Bar ist eine Fotoausstellung, die die glamouröse Vergangenheit des ehemaligen Modehauses lebendig werden lässt und einen exklusiven Einblick in den Umbau zum modernen Museum gibt.

“Bis zur Geschäftsaufgabe 2016 war das Haus eine der ersten Kölner Adressen für hochwertige Mode und Designermarken”, erklärt Silvia Rückert, die stellvertretende Museumsdirektorin. “Ich freue mich sehr, dass wir die Geschichte dieses eleganten Gebäudes und die aktuelle Verwandlung in ein Museum in einer ungewöhnlichen Ausstellung – einer Pop-Up-Bar – zeigen können! Denn das ehemalige Modehaus ist kein Kaufhaus mehr. Es ist ebenso auch noch kein Museum.”

Viele kostenlose Veranstaltungen bei Pop-Up-Event

Bar, Ausstellung und der kleine Biergarten mit Blick auf das benachbarte Museum KOLUMBA sind mittwochs bis samstags von 17 bis 22 Uhr geöffnet. Die Besucher können sich fast jeden Abend auf ein anderes Live-Event freuen! Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist kostenlos. Den Auftakt macht am 1. April 2022 der Singer-Songwriter Dari mit einfühlsamen deutschen Pop-Songs, am 2. April 2022 folgt der Musiker Ben Randerath mit 90er-Jahre Pop-Klassikern und Trash-Hymnen zum Mitsingen, am 6. April 2022 tritt Ant Utama, ein Singer-Songwriter aus Neuseeland, auf. Bar und Ausstellung befinden sich übrigens im rückwärtigen Teil des neuen Museumsstandorts mit der Adresse Kolumbahof 3.

“Es ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei”, betont Yvonne Katzy, Kuratorin der Pop-Up-Ausstellung, und verrät: “Der kultige Bartresen ist übrigens die ehemalige Leuchtreklame SAUER, die an der Außenfassade Minoritenstraße angebracht war und von uns auf ein Untergestell gesetzt wurde.”

Das Pop-Up-Event wird unterstützt durch die Freunde des Kölnischen Stadtmuseums e.V. und andere Partnern. “Es macht wirklich Spaß zu sehen, mit welchen überraschenden Formaten sich das Museum zurzeit neu aufstellt”, betont der ehemalige Kölner Oberbürgermeister Jürgen Roters, der 2. Vorsitzende der Freunde des Kölnischen Stadtmuseums e.V. “Das Pop-Up-Event zeigt: Dieses Museum kann und wird am neuen Standort Zugangsschwellen abbauen und neue Zielgruppen ansprechen. Gerne begleiten wir als Freunde des Museums diesen Prozess aktiv.”

POP-UP-EVENT am zukünftigen Standort des Kölnischen Stadtmuseums

Minoritenstraße 13 (Eingang über Kolumbahof 3)

50667 Köln

Fotoausstellung, Konzerte, DJs, Gin-Tastings, Lesungen und vieles mehr. Vom 1. April bis 15. Mai 2022 immer mittwochs bis samstags von 17-22 Uhr. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen und der Ausstellung ist kostenlos! Weitere Infos unter: www.koelnisches-stadtmuseum.de

