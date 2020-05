Schluss mit Halbwahrheiten: Die größten Irrtümer rund um E-Bikes

Ob für den Weg zur Arbeit, den Einkauf oder eine Fahrt ins Gebirge: E-Bikes werden immer beliebter. Dabei ist das Elektrorad ist nicht nur ein reines Fortbewegungsmittel, sondern kommt auch für sportliche Zwecke zum Einsatz. Doch stimmt es, dass es nur etwas für Senioren ist oder – noch schlimmer – man damit zum echten Faulpelz wird? Und ist es richtig, dass es kompliziert in der Handhabung ist? Bei CityNEWS räumen wir mit den größten Irrtümern und Halbwahrheiten rund um E-Bikes auf.

E-Bikes sind nur etwas für Senioren

Natürlich gibt es heute viele Rentner, die mit dem Elektrofahrrad unterwegs sind. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass junge Menschen nicht ebenso etwas damit anfangen können. Schließlich sind mittlerweile sogar sportliche E-Mountainbikes – ja, selbst für Kinder – erhältlich. Was aktuell an Trends und Neuigkeiten am E-Bike-Markt zu beobachten ist, finden wir in jedem Fall äußerst spannend.

E-Bikes machen zwar ältere Menschen wieder mobil, aber sie eignen sich genauso für andere Altersgruppen. So lohnt sich ein Elektrorad z. B. für Pendler, die nicht völlig verschwitzt und gerädert am Arbeitsplatz ankommen wollen. Auch Personen, die aus gesundheitlichen Gründen mit keinem herkömmlichen Drahtesel unterwegs sein können, gewinnen wieder neue Freude am Fahrradfahren.

Man muss niemals treten

Nur weil das E-Bike einen Motor hat, bedeutet das nicht, dass man sich als Fahrer entspannt zurücklehnen kann. Schließlich ist es kein Moped, sondern immer noch ein Fahrrad. Der elektrische Antrieb ersetzt somit nicht die eigenen Tretbewegungen – er wirkt lediglich unterstützend.

Er setzt erst dann ein, wenn man in die Pedale zu treten beginnt. Je kräftiger man tritt, desto mehr läuft der er auf Hochtouren. Als Fahrer kann man dabei selbst entscheiden, wie stark die persönliche Muskelkraft beim Treten entlastet werden soll – es stehen mehrere Unterstützungsstufen zur Auswahl. Also: Ohne Treten geht es nicht, denn der Antrieb kommt erst zum Einsatz, sobald man in die Pedale tritt.

E-Bikes sind nur etwas für Unsportliche

Es mag stimmen, dass das E-Biken der ideale Sport für Übergewichtige ist. Dennoch lohnt es sich auch für Sportliche und Trainierte. Je nach ausgewählter Strecke und Unterstützungsstufe des Motors kann das Fahren ganz schön anstrengend sein.

Wer trotzdem denkt, dass Elektroräder nur für Bewegungsmuffel geeignet sind, sollte einmal E-Mountainbikern zusehen. Unter großer Anstrengung bezwingen sie die schwierigsten und steilsten Trails, die mit einem normalen Drahtesel nicht möglich wären. So eignen sich E-Bikes zwar für Unsportliche, aber gleichzeitig bieten sie viele neue Herausforderungen für Sportbegeisterte.

Elektro-Räder sind kompliziert

Der Irrglaube, dass elektrische Fahrräder kompliziert in der Handhabung sind, kommt nicht von irgendwoher. Sie sind mit vielen technischen Extras, wie Motor, Akku und Controller ausgerüstet. Viele Menschen schrecken genau deshalb davor zurück, sich eines anzuschaffen. Dabei ist das Gefährt im Grunde wie ein konventionelles Fahrrad aufgebaut.

Wenn man mit einem normalen Velo fahren kann, kann man in der Regel ebenfalls mit einem E-Bike richtig umgehen. Dazu muss man nur achtsam mit dem Akku umgehen und die passende Unterstützungsstufe des Antriebs auswählen. Im Zweifelsfall studiert man die Betriebsanleitung – und schon kann die Fahrt losgehen!

E-Bikes liegen hoch im Trend: Mit ihrer einfachen Handhabung begeistern sie auf alltäglichen und sportlichen Strecken. Das Elektrorad lohnt sich dabei nicht nur für Senioren und Bewegungsmuffel – auch Sportskanonen kommen damit voll auf ihre Kosten!