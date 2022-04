Kölner Frühlingsvolksfest 2022: Deutzer Kirmes am Rheinufer ist wieder da

Nach zwei Jahren Pause, bedingt durch die Corona-Pandemie, findet vom 16. April bis 1. Mai 2022 wieder das Kölner Frühlingsvolksfest statt. Am Deutzer Rheinufer präsentiert die Gemeinschaft Kölner Schausteller (GKS eG) eine bunte Mischung an Fahrgeschäften und weiteren Kirmes-Buden. So ist Spiel, Spaß und Action für Groß und Klein am Rheinufer garantiert.

Neben Klassikern wie dem Musik-Express, dem Break-Dancer, dem Autoscooter sowie dem Polyp sind auch einige moderne Fahrgeschäfte am Start. Auch eine Weltneuheit sowie zwei Köln-Premieren warten auf die Besucher der Deutzer Kirmes. Denn erstmalig auf einem Festplatz wird “Pandora” stehen. Bei dieser atemberaubenden Attraktion werden 16 Gäste mit Überschlägen ganze 13 Meter in die Höhe katapultiert. Dabei dreht sich das Ganze noch um die eigene Achse.

Deutzer Kirmes: Nervenkitzel und Spaß in atemberaubender Höhe

Wem diese Höhe noch nicht reicht, kann sich anschließend in den 80 Meter hohen Kettenflieger “Aeronaut” setzen und die Aussicht über die Domstadt genießen. Für die, denen das allerdings dann doch zu hoch ist, ist das gemütliche Riesenrad vielleicht die bessere Wahl. Premiere hat, neben dem Aeronaut, auch “Apollo 13” auf dem Kölner Frühlingsvolksfest 2022. Hier kann jeder ein Training für Astronauten absolvieren. Nachdem man durch das sieben Meter hohe Space-Shuttle gelangt ist und im Fahrgeschäft Platz genommen hat, wird es wild. Denn es geht dann mit 120 km/h in einer Rotation in 55 Meter Höhe hoch und über Kopf wieder hinab.

Aber natürlich kommen hier nicht nur die großen Besucher am Rheinufer auf ihre Kosten. Für Kinder stehen zahlreiche Fahrgeschäfte parat, an denen die kleinen Gäste sicher ihre Freude haben werden. Meldet sich nach so viel Spaß und Spannung der Hunger, hat man die Qual der Wahl bei einer großen Auswahl an leckeren Speisen und Getränken, die auf der Deutzer Kirmes angeboten werden.

Familientag mit ermäßigten Preisen auf dem Kölner Frühlingsvolksfest 2022

Wer also die Ostertage bzw. die Osterferien entspannt und doch mit Spaß und Action verbringen möchte, ist hier gut aufgehoben. Das erste Highlight erwartet die Besucher bereits am 16.04.2022, denn das Kölner Frühlingsvolksfest 2022 wird mit einem großen Feuerwerk eröffnet. Ein weiteres Feuerwerk wird dann das Ende der Deutzer Kirmes am 29.04.2022 einläuten.

Weitere Highlights sind sicher die Familientage, denn so ein Besuch der Kirmes kann schnell ins Geld gehen. An den beiden Familientagen, jeweils Mittwoch, dem 20. sowie dem 27.04.2022 werden alle Fahrgeschäfte sowie Speisen und Getränke zu stark ermäßigten Preisen angeboten. Auf der Kirmes gelten die Bedingungen der aktuellen Coronaschutz-Verordnung.

Alle Infos zur Deutzer Kirmes am Rheinufer

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag: 14:00 bis 22:00 Uhr

Mittwochs (Familientag) bereits um 13:00 Uhr geöffnet

Sonn- und Feiertage: 12:00 bis 22:00 Uhr

Highlights:

Feuerwerk am 16.04. und 29.04.2022

Familientage am 20.04. und 27.04.2022

Anfahrt:

Aufgrund der schlechten Parkplatzsituation ist es sinnvoll und ausdrücklich erwünscht, für die An- und Abreise die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. In unmittelbarer Nähe zum Festplatz befinden sich sowohl der Deutzer Bahnhof als auch mehrere Haltestellen der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB).

KVB Haltestellen in unmittelbarer Nähe:

Deutzer Freiheit (Linien 1, 7 und 9)

Suevenstraße (Linien 3 und 4)

Anreise mit der Deutschen Bahn:

Bahnhof Deutz-Messe / LANXESS arena