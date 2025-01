UNIQLO eröffnet das HEATTECH Café in Köln

Vom 24. bis 31. Januar 2025 verwandelt UNIQLO das Galestro Café am Bahnhofsvorplatz 1 in das HEATTECH Café. Diese Aktion bietet Gästen die Möglichkeit, die innovative HEATTECH-Technologie von UNIQLO kennenzulernen, die Körperfeuchtigkeit in Wärme umwandelt.

Kulinarik trifft auf Technologie

Im HEATTECH Café können die Besucher nicht nur die gewohnte Speise- und Getränkekarte des Galestro Cafés genießen, sondern auch mehr über die Eigenschaften der Thermounterwäsche von UNIQLO erfahren. Vorgestellt werden drei Produkttypen:

HEATTECH: Ideal für Temperaturen zwischen 5 und 20 Grad – perfekt für den Winteralltag.

Extra Warm: Entwickelt für sehr kalte Tage bei Temperaturen von -5 bis 15 Grad.

Ultra Warm: Optimal für intensive Kälte von -20 bis 10 Grad.

Die japanische Thermotechnologie im Detail

HEATTECH ist eine fortschrittliche Thermotechnologie aus Japan, die vier verschiedene Fasern kombiniert. Diese sorgen dafür, Luft einzuschließen, Wärme zu speichern, Feuchtigkeit zu absorbieren, schnell zu trocknen und sich Bewegungen anzupassen.

Rabattaktion für Café-Besucher und Besucherinnen

Als besonderes Highlight erhalten alle Gäste des HEATTECH Cafés einen 5-Euro-Rabattgutschein beim Kauf eines beliebigen Getränks im Café. Dieser kann beim Kauf eines HEATTECH Ultra Warm Produkts im UNIQLO Store in der Hohe Straße in Köln verwendet werden.

Teil einer internationalen Hilfsinitiative

Das interaktive Erlebnis im HEATTECH Café ist Teil einer internationalen Kampagne von UNIQLO. Im Rahmen dieser Kampagne werden weltweit 1.000.000 HEATTECH-Produkte an Bedürftige gespendet. In Deutschland profitieren Organisationen wie die Berliner Stadtmission, Hanseatic Help in Hamburg und die Caritas in Düsseldorf von insgesamt 10.000 gespendeten HEATTECH-Produkten. Ziel ist es, Wärme in der kalten Jahreszeit an Bedürftige weiterzugeben.

Öffnungszeiten und Adresse

Das HEATTECH Café ist vom 24. bis 31. Januar 2025 täglich von 7:30 bis 21:00 Uhr geöffnet.

HEATTECH Café im Galestro Café

Bahnhofsvorplatz 1

50667 Köln