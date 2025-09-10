Aktive Herbstferien für Kinder, Jugendliche und Familien in Jugendherbergen

Nix los in den Herbstferien? Von wegen! Zwischen Niederrhein, Eifel und Bergischem Land halten die Jugendherbergen im Rheinland für Kids, Teens und Familien einzigartige Abenteuer und jede Menge Ferienspaß bereit. Im Herbst ist von actiongeladenen Outdoor-Programmen bis zu kreativen Familienangeboten für jede Altersgruppe etwas dabei.

Outdoor-Abenteuer für echte Naturfans

Wer die Natur hautnah erleben möchte, ist in der “Survival Academy” der Jugendherberge Simmerath-Rurberg genau richtig. Aus elf verschiedenen Workshops stellen sich Kinder und Jugendliche ihr persönliches Abenteuerprogramm zusammen – vom Paddeln im Kanadier über Biwak-Bauen bis hin zum Klettern im Hochseilgarten. Der Rursee und die wilde Landschaft des Nationalparks Eifel bieten dafür die perfekte Kulisse.

Auch beim Programm “Wildnis-Scouts” ist Entdeckergeist gefragt. Hier schlüpfen Kids in die Rolle von Naturforschern und gehen bei spannenden Expeditionen der Tier- und Pflanzenwelt im Hardter Wald auf die Spur.

Action, Trendsport und Mutproben

Wer Lust auf Nervenkitzel hat, findet in der “Stunt Academy” eine außergewöhnliche Herausforderung. Körperbeherrschung, Präzision und Vertrauen stehen hier im Mittelpunkt. Ähnlich aufregend geht es beim Programm “Fit4Parkour” zu. Inmitten der beeindruckenden Industriekulisse des Landschaftsparks Duisburg-Nord lernen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sie Mauern, Treppen und Rohre sportlich überwinden – ein echtes Highlight für Bewegungsfans.

Für sprachbegeisterte Jugendliche bietet die Jugendherberge Nideggen die “English Fun Week” an. Hier verbindet sich innovatives “Adventure Learning” mit sportlichen Aktivitäten wie Rock Climbing, Archery und American Sports. Englisch lernen passiert ganz nebenbei – fast wie von selbst.

Manege frei: Zirkusferien für Familien

Auch Familien kommen in den Herbstferien nicht zu kurz. In der Jugendherberge Nettetal-Hinsbeck heißt es: “Manege frei!” Unter einem echten Zirkuszelt lernen Groß und Klein gemeinsam Kunststücke, lassen Teller tanzen, jonglieren mit Reifen oder wagen sich auf das Drahtseil.

Darüber hinaus bieten viele Jugendherbergen Themen-Wochenenden sowie attraktive Sparpakete für die individuelle Feriengestaltung an. So lassen sich die Ferien flexibel und abwechslungsreich gestalten.

Preise, Infos und Buchung

Eine einwöchige Ferienfreizeit kostet ab 343 Euro pro Person – inklusive Unterbringung, Verpflegung, Betreuung und Programm. Alle Angebote sowie eine Übersicht freier Plätze gibt es online unter www.jh-ferien.de. Persönliche Beratung bietet das Service-Team der Jugendherbergen im Rheinland unter 0211 – 30 26 30 26.