Nach wochenlanger Schließung – wegen der aktuellen Coronavirus-Pandemie – dürfen die städtischen Kölner Museen ab Dienstag, 05.05.2020, wieder für die Besucher öffnen. Mit dem Gesundheitsamt in Köln wurden strenge Hygiene- und Schutzmaßnahmen abgestimmt, die sich an den neubeschlossenen Lockerungen, Richtlinien und Maßnahmen orientieren.

So müssen die Mitarbeiter sowie alle Besucher der Kölner Museen eine Schutzmaske oder Mund-Nase-Bedeckung tragen und den behördlich vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten. Ein Plexiglas-Visier-Schutz (ein sogenanntes Face-Shield) wird nicht als Mund-Nasen-Bedeckung anerkannt und nur akzeptiert, wenn ein ärztliches Attest bescheinigt, dass der Träger die übliche Mund-Nasen-Bedeckung nicht verwenden kann.

Die Schutz- und Hygieneregeln gelten auch an den Museumskassen, an denen wie gewohnt Tickets erworben werden können. Jahreskarten für die Museen der Stadt Köln können um sieben Wochen – den Zeitraum der Schließung – verlängert werden.

Diese städtischen Museen in Köln sind wieder geöffnet

Hier haben wir für Sie eine Übersicht über das Ausstellungsprogramm der städtischen Museen in Köln sowie nähere Infos zu Hygiene- und Schutzbestimmungen in den einzelnen Einrichtungen zusammengestellt.

Kölnisches Stadtmuseum

Die Sonderausstellung 50 Johr Bläck Fööss 1970-2020 (05.05. bis 27.09.2020) ist geöffnet.

Zusätzlich zu den behördlichen Schutz- und Hygienemaßnahmen gelten folgende besondere Schutzmaßnahmen:

Max. 30 Personen können das Museum gleichzeitig besuchen, max. 15 pro Etage

Eingang und Ausgang werden räumlich getrennt und Wartende durch eine genaue Besucherführung gelenkt

Trennlinien auf dem Boden helfen den Besuchern im Wartebereich die Abstände einzuhalten

Der Kassenbereich ist durch einen “Spuckschutz” hygienisch gesichert

Vorrichtungen zum Händewaschen und zur Handdesinfektion sind vorhanden

Handläufe, Türklinken und ähnliches werden regelmäßig desinfiziert, Kopfhörer und Touchscreens werden desinfiziert, nachdem diese benutzt wurden

MAKK – Museum für Angewandte Kunst Köln

Die Abteilung “Kunst + Design im Dialog” sowie die Sonderausstellung: “Design Gruppe Pentagon” (bis 14.06.2020) sind geöffnet.

Es gelten besondere Eintrittspreisregelungen. So zahlen bis zum 14.06.2020 die Besucher nur 5 Euro (ermäßigt 2,50 Euro) Eintritt für die Sonderausstellung und die Schausammlung “Design”.

Zusätzlich zu den behördlichen Schutz- und Hygienemaßnahmen gelten folgende besondere Schutzmaßnahmen:

Max. 40 Personen können das Museum gleichzeitig besuchen

Die jeweils zu beachtenden Steh- und Abstandsflächen sind durch Markierungen im Innen- und Außenbereich gekennzeichnet

Museum für Ostasiatische Kunst

Die Ständige Sammlung ist eingeschränkt zugänglich. Zusätzlich findet die Sonderausstellung “Trunken an Nüchternheit. Wein und Tee in der chinesischen Kunst” (bis 16.08.2020) statt.

Museum Ludwig

Die Ständige Sammlung sowie die Sonderausstellung “Stille Ruinen. F.A. Oppenheim fotografiert die Antike” (bis 14.06.2020) sind geöffnet.

Zusätzlich zu den behördlichen Schutz- und Hygienemaßnahmen gelten folgende besondere Schutzmaßnahmen:

Max. 400 Personen können das Museum gleichzeitig besuchen

An Kasse und Garderobe wurden Plexiglasabtrennungen angebracht

Markierungen am Boden dienen als Hinweis auf die einzuhaltende Abstandsregelung

Hinweise auf die geltenden Hygieneregeln finden sich auf Plakaten und Screens sowie an den Aufzügen, die max. von 2 Personen gleichzeitig genutzt werden dürfen.

NS-Dokumentationszentrum

Die Dauerausstellung, die Gedenkstätte sowie die Sonderausstellungen “Kriegsenden in Köln: 6. März bis 8. Mai 1945” (bis 24.05.2020) und “Die IG Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz” (bis 24.05.2020) sind geöffnet.

Da nicht alle Angebote genutzt werden können, z.B. bleiben die Medienstationen außer Betrieb, wurde der Eintritt auf 2 Euro ermäßigt. Zusätzlich zu den oben genannten behördlichen Schutz- und Hygienemaßnahmen werden Desinfektionsmittel bereitgestellt.

Römisch-Germanisches Museum

Das Römisch-Germanische Museum im Belgischen Haus kann erst am Freitag, 08.05.2020, öffnen. Das weltberühmte Dionysos-Mosaik im Stammhaus am Roncalliplatz ist bereits ab dem 05.05.2020 wieder zugänglich.

Zusätzlich zu den behördlichen Schutz- und Hygienemaßnahmen gelten folgende besondere Schutzmaßnahmen:

Max. 20 Personen können das Museum gleichzeitig besuchen

Ein Besuch als Gruppe ist derzeit nicht möglich

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud

Die Ständige Sammlung sowie die Sonderausstellungen “Amor ist ewig – Trilogie I. Liebeslektüre zur Rubenszeit” (bis 24.05.2020) und “Poesie der See. Niederländische Marinemalerei” (ab 21.05.2020) sind geöffnet.

Diese städtischen Museen in Köln bleiben geschlossen

Das Rautenstrauch-Joest-Museum und das Museum Schnütgen können erst öffnen, wenn das im gemeinsamen Foyer eingerichtete Infektionsschutz-Zentrum den Komplex verlassen hat. Der Kölner Krisenstab sucht derzeit mit Nachdruck nach einem Alternativstandort. Voraussichtlich Ende dieser Woche wird bekannt gegeben, wann auch das Rautenstrauch-Joest-Museum und das Museum Schnütgen wieder öffnen.

Einschränkungen in den Kölner Museen

Die Gastronomie in den Museen bleibt geschlossen und Führungen sowie Veranstaltungen finden voerst nicht statt. “Derzeit ist noch nicht abzusehen, unter welchen Bedingungen Veranstaltungen des Museumsdienstes, wie z.B. Führungen oder Workshops in den Kölner Museen wieder möglich sein werden. Wir müssen davon ausgehen, dass die Durchführung mit erheblichen Einschränkungen verbunden sein wird”, so Matthias Hamann, Direktor des Museumsdienstes Köln. Bereits gebuchte Veranstaltungen müssen leider abgesagt werden.

“Sobald die Sicherheitsmaßnahmen in den Museen erfolgreich angelaufen sind und wir wieder neue Buchungen für Führungen und Veranstaltungen annehmen und bearbeiten können, geben wir dies bekannt”, so Matthias Hamann weiter.

KölnTag im Mai 2020 findet statt

Der nächste KölnTag am Donnerstag, 07.05.2020, findet statt! Die Kölner Museen sind bis 22 Uhr bei kostenlosen Eintritt für alle Kölner geöffnet. Aufgrund der aktuellen Lage finden aber wie bereits erwähnt keine Führungen oder besondere Veranstaltungen statt.

Aktuelle Infos zu den Öffnungszeiten und Ausstellungen der Museen der Stadt Köln gibt es unter: museenkoeln.de.

