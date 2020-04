Kostenlos ins Kölner Stadtmuseum zur virtuellen Bläck Fööss-Ausstellung

Eigentlich hätte die Ausstellung “50 JOHR BLÄCK FÖÖSS” im Kölnischen Stadtmuseum am 20. März 2020 feierlich eröffnet werden sollen. Die Coronavirus-Pandemie machte leider einen Strich durch die Rechnung. Doch jetzt können alle Fans der Bläck Fööss die Jubiläums-Ausstellung – mit Originalobjekten aus dem Privatbesitz der Band, witzigen Kulissen und viel Musik – trotz geschlossener Türen erleben.

Virtuelle “Bläck Fööss”-Ausstellung mit interaktiven Funktionen

Dank der finanziellen Unterstützung der “Freunde des Kölnischen Stadtmuseums e.V.” hat das Museumsteam innerhalb kürzester Zeit ein eindrucksvolles Projekt realisiert. Die Fans erwartet ein virtueller 360-Grad-Rundgang durch alle Ausstellungsbereiche, der ab dem 8. April 2020 online ist. Mit Hilfe von Mausklicks und Cursortasten können sich die Besucher auf der Internetseite “frei” durch die Museumsräume bewegen, Ausstellungstexte lesen und zahlreiche Objekte in Nahaufnahme betrachten.

Und nicht nur das: Ein Großteil der Hör- und Filmstationen aus der Ausstellung sind in den Rundgang interaktiv integriert. Und als Extra-Bonus gibt es zu ausgewählten Exponaten besondere Hörbeiträge. Hier erzählen nicht nur Kurator Dr. Philipp Hoffmann und Direktor Dr. Mario Kramp, sondern auch Kölner Persönlichkeiten wie Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker, Kulturdezernentin Susanne Laugwitz-Aulbach und die Bläck Fööss selber in lockerer Weise, was sie mit den Objekten, der Zeit und der Musik verbinden. Auch Videoclips mit einer digitalen Ausstellungsführung durch den Direktor und Kurator sind an den jeweiligen Exponaten abrufbar.

Ein Beitrag in Zeiten des Coronavirus in Köln

“Mit den vielen Details ist unser Rundgang sicherlich etwas ganz Besonderes”, sagt Kurator Dr. Philipp Hoffmann. “So können wir nicht nur den Fans die Wartezeit bis zum Ende der Krise verkürzen. Wir erreichen auch die Menschen, denen selbst in normalen Zeiten ein Museumsbesuch verwehrt ist. Es ist großartig, dass der Förderverein dies möglich gemacht hat. Mein Dank gilt aber auch der Oberbürgermeisterin, der Kulturdezernentin und den Bläck Fööss selber, die die virtuelle Tour mit eigenen Audiobeiträgen unterstützt haben!”

Der Vorsitzende des Fördervereins Freunde des Kölnischen Stadtmuseums e.V., H.W. Turadj Zarinfar, betont: “Angesichts der schwierigen Zeiten sind wir mit der Idee eines virtuellen Museumsraumes aktiv auf die Mitarbeiter des Kölnischen Stadtmuseums zugegangen. Wir freuen uns, dass die Idee spontan Anklang gefunden hat und wir als Initiator und Unterstützer ein solches Projekt ins Leben rufen konnten. Jetzt ist diese tolle, abwechslungsreiche Ausstellung – mit 50 Jahren Bandgeschichte, 50 Jahren Musikgeschichte und 50 Jahren Stadtgeschichte – trotz der Corona-Pandemie öffentlich zugänglich: ein weiterer Beitrag zum Aufruf “Zuhause bleiben”! Einen wirklichen Museumsbesuch kann der 360-Grad-Rundgang natürlich nicht ersetzen, aber es ist ein toller Vorgeschmack!”