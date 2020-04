Nachdem die Gottesdienste im Kölner Dom seit dem 14. März 2020 wegen der Coronavirus-Pandemie unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfanden, werden diese ab Mai sukzessive und unter strengen hygienischen Auflagen wieder im Kölner Dom für die Öffentlichkeit geöffnet. Als erste Heilige Messe dieser Art wird das Pontifikalamt mit Kardinal Woelki am Sonntag, 3. Mai 2020 um 10 Uhr, wieder mit Gläubigen im Wahrzeichen der Rheinmetropole gefeiert.

Nach einigen Wochen, in denen das Mitfeiern ausschließlich vor dem Fernseh- oder Computerbildschirm möglich waren, können die Gläubigen – nach vorheriger Anmeldung – nun endlich wieder zum Gottesdienst in den Kölner Dom kommen. Dafür stehen 122 Plätze pro Gottesdienst zur Verfügung.

Gottesdienste im Kölner Dom nur mit Zugangskarten

Während die Plätze für diesen Gottesdienst und einige Folgegottesdienste noch intern vergeben werden, um mit den neuen Anforderungen an Hygiene und Sicherheit erste Erfahrungswerte zu sammeln, wird es ab Mittwoch, 6. Mai 2020, auf der Webseite des Kölner Doms unter: www.koelner-dom.de/zugangskarten möglich sein, kostenlose Zugangskarten für Gottesdienste zu erhalten.

Jeden Mittwoch um 9 Uhr werden dann zukünftig auf der angegebenen Webseite die Gottesdienste der kommenden Woche freigeschaltet. Pro Buchung ist es möglich, maximal zwei kostenfreie Tickets zu erwerben. Dabei ist die Teilnehmerzahl pro Gottesdienst auf 122 begrenzt. Eine telefonische Kartenreservierung für alle, die z.B. keinen Internetzugang haben, ist mittwochs bis freitags jeweils zwischen 11 Uhr und 13 Uhr unter der Rufnummer 0221 – 17 94 02 22 möglich.

Die Morgengottesdienste werktags im Kölner Dom können ab dem 4. Mai 2020 wieder ohne Voranmeldung besucht werden. Auch hier gilt allerdings die maximale Besucherzahl von 122 Personen. Die Daten aller Besucher werden erfasst, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können.

Zahlreiche Einschränkungen und Regeln wegen Coronavirus

Um die liturgischen Feiern so zu gestalten, dass die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus maximal vermieden werden kann, gelten zahlreiche Sonderregelungen. So werden alle Menschen gebeten, die sich krank oder unwohl fühlen, auf eine Teilnahme am Gottesdienst im Kölner Dom zu verzichten und zu Hause zu bleiben. Wer einen der Sonntagsgottesdienste oder an den Gottesdiensten werktags um 18:30 Uhr mitfeiern möchte, muss sich nach dem oben beschriebenen Verfahren eine kostenlose Zugangskarte sichern, die nicht übertragbar ist.

Außerdem wird dringend empfohlen, auf dem Weg zum Kölner Dom und in der Kathedrale selbst eine entsprechende Schutzmaske zu tragen. Vor dem Westportal weisen entsprechende Bodenmarkierungen den Weg zum Einlass, der etwa eine Stunde vor den jeweiligen Gottesdiensten beginnt. In Kürze stehen vor dem Dom kontaktlose Desinfektionsspender bereit, an denen sich alle Besucher vor dem Betreten der Kirche die Hände desinfizieren können. Nach der Kontrolle der Zugangskarten weisen die Domschweizer den Besuchern einen markierten Platz zu. Platzwechsel sind nicht möglich.

Kein Gesang und Mindestabstand muss eingehalten werden

Während der Liturgie sind die Mitfeiernden aufgefordert, ausreichend Abstand voneinander zu halten und auf jeglichen Körperkontakt – etwa das Händeschütteln zum Friedensgruß – zu verzichten. Der Gesang innerhalb der Liturgien entfällt bis auf Weiteres. Für den Kommuniongang gibt es markierte Laufwege und Bodenmarkierungen. Die Mundkommunion unterbleibt bis auf Weiteres.

Nach dem Gottesdienst erfolgt der Ausgang aus dem Kölner Dom über das Südportal. Auch dabei werden alle Besucher gebeten, ausreichend Abstand voneinander zu halten und auf dem Roncalliplatz die Regelungen zum Kontaktverbot auf öffentlichen Plätzen zu beachten.

Übersicht: Gottesdienste im Kölner Dom

Ab dem 4. Mai 2020 werden im Kölner Dom zu den folgenden Zeiten Gottesdienste gefeiert:

Montag – Samstag: 6:30 Uhr 8 Uhr 10 Uhr 18:30 Uhr (erst ab dem 11.05.2020 besuchbar)

Sonntag: 7 Uhr 8:30 Uhr 10 Uhr 12 Uhr 17 Uhr 19 Uhr



