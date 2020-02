Am Montag, 24.02.2020 werden wieder rund eine Million Jecke am Straßenrand zu Gast sein. Denn ab 10:00 Uhr startet der Höhepunkt der Karnevalssession in der Domstadt. Der Kölner Rosenmontagszug 2020 zieht durch die Innenstadt der Rheinmetropole. Unter dem Sesions-Motto Et Hätz schleiht em Veedel werden sich über 60 Gruppen durch die Kölner Innenstadt schlängeln. Zum Abschluss erwartet die Jecken das Kölner Dreigestirn mit Prinz, Bauer und Jungfrau, die sich zum letzten Mal in der Session ihrem närrischen Volk zeigen werden.

Eine besondere Ehre wird dabei der Kult-Band “Bläck Fööss”, die in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum feiert, zuteil. Denn jeder einzelne Wagen trägt ein Zitat aus dem berühmten Bläck-Fööss-Song “En unserem Veedel”. Und um das Motto noch einmal besonders hervorzuheben, wird es in diesem Jahr eine echte Veedelsgruppe geben. Hier sind stellvertretend für alle “guten Seelen der Nachbarschaft” aus den 86 Veedeln der Stadt Köln 86 besonders engagierte Menschen dabei, ebenso wie die neun Bezirksbürgermeister.

Neben aktuellen regionalen Themen werden im Kölner Rosenmontagzug 2020 auch Merkel, AfD sowie weitere gesellschaftliche Themen persifliert. So werden Brexit, Trump und Co. auf den über 25 Persiflagewagen ebenfalls kräftig auf den Arm bzw. in den Fokus genommen.

Tausende bunt kostümierte Jecke und Tanzgruppen, unzählige Traditionskorps in schmucken Uniformen, stattliche Reiterkorps sowie etliche Musikgruppen und Spielmannszüge aus dem In- und Ausland: das erwartet den Besucher beim Kölner Rosenmontagszug 2020. Über 60 Fest- und Prunkwagen der teilnehmenden Gesellschaften werden dabei den Kölner Karneval repräsentieren. Rund 3,5 Stunden zieht sich der bunte Lindwurm auf dem 7,5 Kilometer Zugweg quer durch die Kölner Innenstadt.

Eine Million Zuschauer am Straßenrand und auf den 90 Tribünen können sich an 76 Musik-Kapellen mit rund 2.600 Musikern erfreuen. Zudem werfen die Teilnehmer des Zuges hundertausende Strüßjer sowie tonnenweise Süßigkeiten und Schokolade in die Menge. Und natürlich werden zahlreiche Bützjer verteilt. Auf den Höhepunkt des bunten Treibens verabschieden sich Prinz Christian II., Bauer Frank und Jungfrau Griet als Kölner Dreigestirn aus dieser Karnevalssession. Als kleine “Wiedergutmachung” für die Jecken wird zum Schluss des Kölner Rosenmontagszugs 2020 das Motto für die kommende Karnevalssession bekanntgegeben.

Der Zug startet am Montag, 24.02.2020 um 10 Uhr am Chlodwigplatz in der Kölner Südstadt und zieht dann durch die Kölner Innenstadt. Am Ort der Auflösung in der Mohrenstraße wird die erste Gruppe gegen 13:47 Uhr erwartet. Hier gibt es eine kostenlose Karte des Zugwegs zum Download.

Weg des Rosenmontagszugs 2020 im Detail

HIER AUSKLAPPEN: Weg Kölner Rosenmontagszug 2020 Chlodwigplatz durch das Severinstor,

Severinstraße,

Löwengasse,

Weberstraße,

Follerstraße,

Mathiasstraße,

Mühlenbach,

Hohe Pforte,

Hohe Straße,

Schildergasse,

Neumarkt,

Apostelnstraße,

Mittelstraße,

Rudolfplatz durch die Hahnentorburg,

Hohenzollernring,

Friesenplatz,

Magnusstraße,

Zeughausstraße,

Burgmauer,

Neven-DuMont-Straße,

Appellhofplatz,

Neven-Du Mont-Straße,

Breite Straße,

Tunisstraße,

Brückenstraße,

Obenmarspforten,

Quatermarkt,

Gürzenichstraße,

Heumarkt,

Unter Käster,

Alter Markt,

Bechergasse,

Am Hof,

Wallrafplatz,

Unter Fettenhennen,

Trankgasse,

Bahnhofsvorplatz,

Domprobst-Ketzer-Straße,

Marzellenstraße,

An den Dominikanern,

Unter Sachsenhausen,

Kattenbug,

Zeughausstraße,

in der Mohrenstraße löst sich der Kölner Rosenmontagszug auf. Alle Angaben ohne Gewähr – vorbehaltlich Änderungen

CityNEWS hat für Sie die komplette Start-Reihenfolge bzw. Aufstellung beim Kölner Rosenmontagszug 2020.

Gruppen 1 - 36 Gruppen 1 – 36 Einleitung mit: Kölsche Funkentöter v. 1932

Zugleiter Holger Kirsch

50 Jahre Bläck Fööss 01) Kölner Funken Artillerie blau weiß v. 1870

Kölner Funken Artillerie blau weiß v. 1870 02) Sieger Kostüm Schull- un Veedelszöch

Sieger Kostüm Schull- un Veedelszöch 03) Grosse Braunsfelder KG v. 1976

Grosse Braunsfelder KG v. 1976 04) KG Schlenderhaner Lumpe

KG Schlenderhaner Lumpe 05) Große Sülz-Klettenberger KG v. 1928

Große Sülz-Klettenberger KG v. 1928 06) Große Kölner KG 1882

Große Kölner KG 1882 07) Kölner Karnevals-Verein Unger uns 1948

Kölner Karnevals-Verein Unger uns 1948 08) Kölner KG Blau-Weiß 1956

Kölner KG Blau-Weiß 1956 09) KG UHU Köln-Dellbrück v. 1924

KG UHU Köln-Dellbrück v. 1924 10) KG Die Isenburger Köln-Holweide 1974

KG Die Isenburger Köln-Holweide 1974 11) KG Müllemer Junge v. 1951

KG Müllemer Junge v. 1951 12) Altstädter Köln 1922

Altstädter Köln 1922 12a) Goldene Jungs

Goldene Jungs 14) Alte Kölner KG Schnüsse Tring v. 1901

Alte Kölner KG Schnüsse Tring v. 1901 15) Kölsche Huhadel v. 1985

Kölsche Huhadel v. 1985 16) Große Mülheimer KG 1903

Große Mülheimer KG 1903 17) Lyskircher Junge v. 1930

Lyskircher Junge v. 1930 18) Treuer Husar Blau-Gelb v. 1925 Köln

Treuer Husar Blau-Gelb v. 1925 Köln 19) KKG Blomekörfge 1867

KKG Blomekörfge 1867 20) Lostige Paulaner Kölner KG v. 1949

Lostige Paulaner Kölner KG v. 1949 22) Kölnische KG v. 1945

Kölnische KG v. 1945 23) KG Lövenicher Neustädter 1903

KG Lövenicher Neustädter 1903 24) KKG Nippeser Bürgerwehr 1903

KKG Nippeser Bürgerwehr 1903 25) KKG Alt-Lindenthal 1967

KKG Alt-Lindenthal 1967 26) KKG Fidele Zunftbrüder v. 1919

KKG Fidele Zunftbrüder v. 1919 27) KKG Schwazze Kääls v. 1956

KKG Schwazze Kääls v. 1956 28) Deutzer KG Schäl Sick v. 1952

Deutzer KG Schäl Sick v. 1952 29) KG Kölle bliev Kölle v. 1960

KG Kölle bliev Kölle v. 1960 30) Ehrenpreis “Goldener Lappenclown”

Ehrenpreis “Goldener Lappenclown” 31v) Kölner Ratsbläser

Kölner Ratsbläser 31) Festkomitee-Präsident C. Kuckelkorn

Festkomitee-Präsident C. Kuckelkorn 31a) Musikwagen I: LuJö mit Lupo und Miljö

Musikwagen I: LuJö mit Lupo und Miljö 31b) Festkomitee-Vorstand und Gäste

Festkomitee-Vorstand und Gäste 32) Kölsche Funke rut-wieß v. 1823

Kölsche Funke rut-wieß v. 1823 33) KG Kölsche Grielacher v. 1927

KG Kölsche Grielacher v. 1927 34) Große KG Greesberger Köln v. 1852

Große KG Greesberger Köln v. 1852 35) KKG Mer Blieve Zesamme v. 1937

KKG Mer Blieve Zesamme v. 1937 36) KG Kölsche Narren Gilde v. 1967 Alle Angaben ohne Gewähr – vorbehaltlich Änderungen. Stand: 17.02.2020 Gruppen 37 - 68 Gruppen 37 – 68 37) Große Allgemeine KG v. 1900 Köln

Große Allgemeine KG v. 1900 Köln 38) Et Hätz schleiht em Veedel

Et Hätz schleiht em Veedel 39) KKG Fidele Fordler v. 2001

KKG Fidele Fordler v. 2001 40) KG Sr. Tollität Luftflotte 1926

KG Sr. Tollität Luftflotte 1926 41) 1. Kleine KG Lostige Innenstädter 1980

1. Kleine KG Lostige Innenstädter 1980 42) Das Kölner Kinderdreigestirn

Das Kölner Kinderdreigestirn 43) Bürgergarde blau-gold v. 1904

Bürgergarde blau-gold v. 1904 43a) Tanzgruppe Hellige Knäächte un Mägde

Tanzgruppe Hellige Knäächte un Mägde 44) Große Ehrenfelder KG Rheinflotte v. 1951

Große Ehrenfelder KG Rheinflotte v. 1951 44a) Große KG Närrische Insulaner 1927

Große KG Närrische Insulaner 1927 45) KG Blau-Rot 1969 Köln-Dellbrück

KG Blau-Rot 1969 Köln-Dellbrück 46) Colombina Colonia

Colombina Colonia 46a) Tanzgruppe Kölsch Hännes´chen 1955

Tanzgruppe Kölsch Hännes´chen 1955 47) Willi Ostermann Gesellschaft Köln 1967

Willi Ostermann Gesellschaft Köln 1967 48) Große Dünnwalder KG – Fidele Jonge

Große Dünnwalder KG – Fidele Jonge 49) Kölner Husaren-Korps v. 1972

Kölner Husaren-Korps v. 1972 50) Große Junkersdorfer KG v. 1973

Große Junkersdorfer KG v. 1973 51) Kölner Narren-Zunft v. 1880

Kölner Narren-Zunft v. 1880 52) RömerGarde Köln-Weiden

RömerGarde Köln-Weiden 53) KG Kölsche Lotterbove 1957

KG Kölsche Lotterbove 1957 54) Große KG Frohsinn Köln 1919

Große KG Frohsinn Köln 1919 55) Reiter-Korps Jan von Werth v. 1925

Reiter-Korps Jan von Werth v. 1925 56) 1. FC Köln

1. FC Köln 57) Musikwagen II: King Loui

Musikwagen II: King Loui 58) KG Alt-Köllen v. 1883

KG Alt-Köllen v. 1883 59) KG Pänz vun d´r Päädsbahn 1956

KG Pänz vun d´r Päädsbahn 1956 60) StattGarde Colonia Ahoj

StattGarde Colonia Ahoj 61) Die Grosse v. 1823 KG

Die Grosse v. 1823 KG 61a) Fidele Kölsche

Fidele Kölsche 62) Kölner KG Fidele Burggrafen v. 1927

Kölner KG Fidele Burggrafen v. 1927 63) Gew. Originalität Schull- un Veedelszöch

Gew. Originalität Schull- un Veedelszöch 64) KG Alt-Severin 1951

KG Alt-Severin 1951 65) EhrenGarde der Stadt Köln 1902

EhrenGarde der Stadt Köln 1902 66) Jungfrau Griet und Bauer Frank

Jungfrau Griet und Bauer Frank 67) Prinzen-Garde Köln 1906

Prinzen-Garde Köln 1906 68) Kölner Prinz Christian II.

Kölner Prinz Christian II. Schluss: Bekanntgabe Motto der Karnevalssession 2021 Alle Angaben ohne Gewähr – vorbehaltlich Änderungen. Stand: 17.02.2020

Hier finden Sie alle Infos, Daten und Fakten rund um Deutschlands ältesten und größten Karnevalsumzug von uns zusammengefasst. Wie lang ist der Zoch? Wieviele Teilnehmer und Wagen ziehen durch die Domstadt? Wie lautet das Motto? Und wie sicher ist es beim Kölner Rosenmontagszug 2020? Antworten zu allen Fragen finden Sie hier!

Strecke Strecke: Der Zug ist insgesamt ca. 8,2 Kilometer lang, die Zugstrecke hat eine Länge von 7,5 km.

Vom Startplatz am Chlodwigplatz in der Kölner Südstadt bis zum Auflösungspunkt an der Mohrenstraße in der Nähe des Kölner Doms brauchen die Teilnehmer etwa 3,5 Stunden. Teilnehmer Teilnehmer: Teilnehmer insgesamt: ca. 12.000

Fußgruppenteilnehmer: ca. 3.200

Tanzgruppenteilnemer: ca. 1.500

Teilnehmer auf den Wagen: ca. 1.300

Musiker: ca. 2.600 (76 Kapellen)

Helfer: ca. 4.000 Wagen Wagen: Persiflagewagen: 26

Festwagen: 61

Kutschen: 37

Bagage-Wagen: 75

Kleine Bahnen: 6

Reparaturwagen: 3

Equipe-Wagen: 3 Tribünen Tribünen: 90 Tribünen

80 LKW-Tribünen Wurfmaterial Wurfmaterial: 300 Tonnen Süßigkeiten

700.000 Schokoladentafeln

220.000 Schachteln Pralinen

300.000 Blumensträuße

Tausende Stoffpuppen und kleine Präsente Hilfsorganisationen Hilfsorganisationen: 1 Einsatzleitung

4 Einsatzabschnittsleitungen

5 Unfall-Hilfe-Stellen (UHS) mit Arzt

19 mobile Unfall-Hilfe-Stellen

64 Sanitätstrupps (Hauptbahnhof, Rathaus)

2 Rettungstrupps

9 Ärzte im Einsatz (4 über Soll)

548 Helfer Barrierefreiheit Barrierefreiheit für Blinde und Behinderte Wie bereits im letzten Jahr wird auch dieses Mal ein spezielles Bühnenprogramm für Blinde und Sehbehinderte am Zugweg geben. Der LVR finanziert auf einer Tribüne eine spezielle Live-Beschreibung, eine sogenannte Audio-Deskription. An den Mikrofonen stehen Wolfgang Gommersbach, Blindenreporter beim 1. FC Köln und die WDR-Moderatorin sowie Sängerin Andrea Schönenborn. Für Menschen im Rollstuhl wird es auf der LVR-Tribüne geschützte und überdachte Plätze geben. Abfallwirtschaftsbetriebe Abfallwirtschaftsbetriebe: 95 Fahrzeuge

200 Mitarbeiter

420 Kubikmeter Müll

36 Tonnen Sand gestreut (in bestimmten Bereichen für die Sicherheit der Pferde) Sicherheit Sicherheit: 2.100 Personen an Sicherheitspersonal (Zugordner, Wagenbegleiter, Personal an den Deichseln), gestellt von den Gesellschaften, dem Festkomitee und von externen Sicherheitsunternehmen, begleiteten den Zug oder sichern die Tribünen

Zudem sind ca. 2.000 Polizeibeamte im Einsatz

Während des Rosenmontagszugs (wie auch an den anderen jecken Tagen) gilt in Köln ein LKW-Fahrverbot



Beste Sicht auf den Zoch für große und kleine Jecken

Der beste Ratschlag für die Besucher des Kölner Rosenmontagszugs lautet: Anreisen, bevor sich der Zoch in Bewegung setzt! Denn schon vor Beginn des Spektakels ziehen große Gruppen von Jecken in bunten Kostümen durch die Straßen; es wird gesungen, gelacht, geschunkelt. Kommt man zu spät, ist es fast unmöglich, noch einen guten Platz mit bester Sicht zu erhaschen. Nach dem Umzug verlagert sich das Ganze dann in die umliegenden Kneipen, dort wird es dann richtig eng. Was der Stimmung allerdings keinen Abbruch tut.

Am Zug selbst bleiben für Nachzüglern nur noch die hinteren Plätze. Vordrängeln sollte man sich tunlichst verkneifen, denn damit macht man sich selbst bei den sonst so toleranten Kölnern nur unbeliebt. Allerdings machen sich etliche Teilnehmer auf den Wagen im Zug den Spaß, gerade die Personen, die im Hintergrund stehen, mit Pralinenschachteln etc. abzuwerfen. So bekommt man durchaus auch dort seinen Teil ab.

Ungeschriebenes Gesetz am Straßenrand: Die vorderste Reihe gehört natürlich den Pänz, sprich den Kindern. Große, die das nicht berücksichtigen, ziehen sich den Unmut der Umstehenden zu. Und natürlich passt die Reihe dahinter auf alle Kinder auf, egal ob eigene oder fremde Pänz, denn trotz der “Wagenengel” ist der Sicherheitsabstand zu den großen Prunkwagen manchmal gefährlich gering.

Tipp: In der Nähe des Kölner Doms sollte man besser nicht stehen bleiben. Denn hier stauen sich die in letzter Minute am Hauptbahnhof angereisten Besucher. Wer die Wagen und Gruppen in Ruhe betrachten möchte, ist am ehesten am Ort der Aufstellung, dem Chlodwigplatz in der Kölner Südstadt aufgehoben. Hier kann man bis zum Beginn des Zuges um 10 Uhr in aller Ruhe die Gruppen bestaunen. Auf Kamelle muss man hier allerdings verzichten, denn werfen dürfen die Zugteilnehmer erst auf der Severinstraße.

Das Umwelt- und Verbraucherschutzamt der Stadt Köln erarbeitete in Absprache mit dem Festkomitee viele Verbesserungen für die eingesetzten Pferde im Kölner Rosenmontagszug 2020. Wissenschaftliche Erkenntnisse und Untersuchungen wurden bei den Gesprächen und den daraus resultierenden strengeren Richtlinien berücksichtigt.

So gibt es vielerlei Maßnahmen, wie teils bereits im Jahr 2019, durchgeführt. So werden stichprobenartig mindestens 50 Blutproben von den Pferden entnommen und auf unerlaubt eingesetzte Beruhigungsmittel überprüft. Außerdem führen Veterinäre Inspektionen an den verschiedenen Aufstellorten, während des Zuges und im Anschluss an den Umzug durch. Ebenso muss die FN-Gelassenheitsprüfung ebenso wie alle Impfungen nachgewiesen werden. Auch der Kutschenführerschein, der bereits 2019 gefordert wurde, war wieder Voraussetzung für die Teilnahme und um schwere Unfälle mit den Pferden im Rosenmontagszug 2020 zuvermeiden.

Unabhängig davon soll die Beschallung an besonderes exponierten Plätzen reduziert werden. Zudem sollen keine Musikinstrumente, wie zum Beispiel Trommeln, auf dem Pferd gespielt oder direkt am Pferd getragen werden. Als weitere Maßnahme wurde in diesem Jahr das Verhältnis von Reitergewicht zum Gewicht des Pferdes neu geregelt. So darf das Gewicht des Reiters einschließlich Sattel maximal 20 Prozent des Pferdegewichtes haben.

Ein Thema, das auch im Kölner Rosenmontagszug 2020 eine immer größer werdende wichtige Rolle spielt, ist die Nachhaltigkeit. So fährt ein großer Teil der Bagagewagen bereits mit Hybridantrieben, die den Zugweg fast komplett elektrisch zurücklegen. Auf lange Sicht sollen alle Fahrzeuge hier elektrisch unterwegs sein. Die Traktoren, welche die Fest- und Persiflagewagen ziehen, werden aufgerüstet und mit Rußpartikelfiltern ausgestattet.

Außerdem sollen nach und nach immer weniger Plastikverpackungen im Zug benutzt werden. Hier macht Zugleiter Holger Kirsch den Anfang und wirft erstmals Strüßjer, die nicht in Folie verpackt sind, in die Menge. Auch entlang des Zugweges gibt es Veränderungen. So verwenden die Bewirtungsstände am Straßenrand ausschließlich wiederverwendbare Verpackungen. Das gilt sowohl für Geschirr und Besteck als auch für Becher, die allesamt kompostierbar sind.

Wie immer, überträgt der WDR im Fernsehen den Zug ab 10 Uhr live. Zum diesjährigen Motto “Et Hätz schleiht em Veedel” werden die beiden altgedienten Kommentatoren Wicky Junggeburth und Guido Cantz auf altbekannte Art einiges zu sagen haben. Allerdings geht der WDR bereits mit einem Vorprogramm auf Sendung und berichtet von 9 Uhr an live von den Vorbereitungen.

Wie schon in den letzten Jahren präsentiert auch dieses Mal Marita Köllner das Musikprogramm im Vorfeld. Am Zugweg wieder mit dabei ist Sabine Heinrich. Die Moderatorin bewegt sich auf der Severinstraße und fängt die Stimmung bei den Gruppen, Helfern und Jecken ein. Eine ganz besondere Perspektive hat dieses Mal Yvonne Willicks. Sie erlebt den Zug nämlich als Reporterin auf dem Zugleiterwagen. Und die Reporterin Svenja Kellershohn sammelt zum gleichen Zeitpunkt Eindrücke in der Südstadt.

Von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr zeigt auch das Erste / ARD eine Zusammenfassung des Kölner Rosenmontagszug 2020.

Im Anschluss an den Kölner Rosenmontagszug 2020 schaltet der WDR gegen 15 Uhr zum Zoch in Düsseldorf. Das Motto in der NRW-Landeshauptstadt lautet in diesem Jahr: “Unser Rad schlägt um die Welt”.

Nach dem Zoch wird im TV weitergefeiert

Für alle die dann noch nicht genug haben, zeigt der WDR ab 16:15 Uhr ein zweiteiliges “Best Of” der angesagtesten Karnevalsparty in ganz Köln – der WDR-Arkadenparty zu Weiberfastnacht.

Um 20:15 Uhr zeigt das Erste / ARD die Aufzeichnung der ARD-Karnevalssitzung aus dem Kölner Gürzenich. Bis 23:30 Uhr wird hier unter dem Motto “Et Hätz schleiht im Veedel” ordentlich abgefeiert, mit allem was Rang und Namen im Kölner Karneval hat. Die Moderation übernimmt der Vize-Präsident des Festkomitees Kölner Karneval von 1823 e.V. Dr. Joachim Wüst. Das Motto der traditionellen ARD-Fernsehsitzung am Rosenmontag lautet wie schon zur Session: “Et Hätz schleiht im Veedel!” Das Publikum kann sich hier auf die Top-Stars des Kölner Karneval freuen, wie Kasalla, Brings, Cat Ballou, Höhner, Räuber, Paveier, Querbeat, das Kölner Dreigestirn und viele andere.

Kurz vor Mitternacht ab 23:40 Uhr zeigt auch der WDR die traditionelle ARD-Sitzung in seinem Programm.

Anreise mit Bus und Bahn zum Feiern nach Köln

An Rosenmontag, 24. Februar, fahren die Bahnen der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) bis ca. 7:30 Uhr nach Sonntagsfahrplan, anschließend nach Freitagsfahrplan, so dass dann grundsätzlich ein Zehn-Minuten-Takt realisiert wird. Auf verschiedenen Bahn-Linien werden zusätzliche Fahrten angeboten. Zudem stehen weitere Bahnen bereit, um bedarfsorientiert Zusatzfahrten zu leisten. Der Nachtverkehr wird im 30-Minuten-Takt durchgeführt.

Wegen des Rosenmontagszuges kommt es zu folgenden Veränderungen im Fahrplan und bei den KVB-Linien:

Bahn-Linien 1, 7 und 9 Bahn-Linien 1, 7 und 9 Die Linien 1, 7 und 9 werden zwischen Neumarkt und Heumarkt von ca. 09:30 Uhr bis 17:00 Uhr getrennt. Während der Linientrennung fahren die Bahnen der Linien 1, 7 und 9 aus Weiden, Frechen bzw. Sülz kommend bis zur Haltestelle “Neumarkt” und von dort zurück. Die aus Bensberg, Zündorf bzw. Königsforst kommenden Bahnen fahren bis zur Haltestelle “Heumarkt” und von dort wieder zurück. Ein Ersatzbus-Verkehr zwischen Heumarkt und Neumarkt kann nicht eingerichtet werden. Die Linie 9 wird von 14:30 Uhr bis 3:00 Uhr umgeleitet und ein entsprechender Ersatzbus-Verkehr zwischen den Haltestellen “Universitätsstraße” und “Sülz Hermeskeiler Platz” eingerichtet. Bahn-Linie 12 Bahn-Linie 12 Die Linie 12 fährt nach Sonderfahrplan im 10-Minuten-Takt zwischen “Zollstock Südfriedhof” und “Merkenich”. Bahn-Linien 15 und 16 Bahn-Linien 15 und 16 Die Bahnlinien 15 und 16 werden zwischen Chlodwigplatz und Ubierring von ca. 09:00 Uhr bis 15:30 Uhr getrennt. Auf der Linie 15 werden von 8:00 Uhr bis 9:00 Uhr und von 15:30 Uhr bis 20:00 Uhr Zusatzfahrten zwischen den Haltestellen “Ubierring” und “Longerich” angeboten. Die Bahnen der Linie 16 fahren aus Bonn bzw. Wesseling kommend auf dem Weg der Linie 17 bis zur Haltestelle “Severinstraße” und zurück. Der Halt an der Haltestelle “Kartäuserhof” entfällt. Die Linie 16 wird zwischen Wesseling und Bonn bzw. zwischen Brühl-Mitte und Bonn ganztägig nach Sonderfahrplan bedient. Bahn-Linie 17 Bahn-Linie 17 Die Bahnlinie 17 fährt an Rosenmontag nicht. Die Fahrten, die nach normalem Fahrplan in Sürth enden, werden bis nach Wesseling verlängert. Von Niehl kommend fahren die Bahnen bis “Ubierring”. Auf diesem regulären Linienweg ist die Trennung der Linie 16 während des Rosenmontagszugs zu beachten (siehe oben). Linie 18 Linie 18 Auf der Linie 18 werden zwischen 21:00 Uhr und 23:00 Uhr zusätzliche Fahrten zwischen Buchheim und Klettenberg durchgeführt. Die Bahnlinie 18 wird zwischen Wesseling und Bonn bzw. zwischen Brühl-Mitte und Bonn ganztägig nach Sonderfahrplan bedient. Der durchgehende Nachtverkehr der Stadtbahn im 30-Minuten-Takt wird auch in der Nacht von Rosenmontag auf Karnevalsdienstag angeboten. Bus-Linien Bus-Linien Die Busse verkehren an Rosenmontag ganztägig nach Sonntagsfahrplan. Für zusätzliche Fahrten stehen weitere Busse zur Verfügung. Im Busverkehr werden die Haltestellen “Marktstraße”, “Bonntor”, “Severinskirche”, “Rosenstraße”, “Bonner Wall”, “Chlodwigplatz” und “Waidmarkt” auf den Linien 106, 132 und 133 zum Kölner Rosenmontagszug 2020 nicht bedient. Die Bus-Linien 106, 132 und 133 werden jeweils während des Zuges in der Kölner Südstadt über die Rheinuferstraße umgeleitet. Die Busse der Linien 136 und 146 fahren im Zeitraum von 9:30 Uhr bis 17:30 Uhr die Haltestelle “Neumarkt” nicht an. Die Haltestelle “Rudolfplatz” wird stadteinwärts auf die Richard-Wagner-Str. 3-5 verlegt. Auf der Linie 121 gibt es einen ganztägigen Linienbetrieb inkl. des Gewerbegebietes Fühlingen / Feldkassel. Auf den Linien 120, 123, 125, 126, 131, 136, 143, 145, 149, 156, 157, 163, 165, 166 und 167 findet der Nachtverkehr nach dem Freitags-Fahrplan statt.