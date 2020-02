LETZTE AKTUALISIERUNG AM 23.02.2020 – 16:20 UHR: Aufgrund der Wetterlage werden die Schull- und Veedelszöch 2020 in Köln aus Sicherheitsgründen abgesagt. Durch den starken Wind von Sturm lösten sich immer wieder Verkleidungen und ragten in den Zugweg. Um alle Teilnehmenden und alle Jecken am Zugweg zu schützen, können die Zöch nicht stattfinden, so die Stadt Köln in einer aktuellen Erklärung. Die Teilnehmer der Schull- und Veedelszöch 2020 waren bereits in der Kölner Südstadt zum Start aufgestellt, als die Nachricht sich wie ein Lauffeuer am Aufstellort an der Severinstraße verbreitete.

Bereits am Karnevalssamstag wurde beschlossen, dass es wegen der Wetterprognose bei den Schull- un Veedelszöch 2020 in Köln einige kurzfristige Änderungen geben sollte. Der Deutsche Wetterdienst warnt am Karnevalssonntag vor kräftigen Regenfällen und am späten Nachmittag vor Sturmböen. Deswegen sollte der Karnevalszug am Sonntag, 23.02.2020 früher beginnen und einen großen Teil des Zugweges auslassen (s. Zugweg-Beschreibung).

Nach dem aktuellen Stand sind für den Kölner Rosenmontagszug bisher keine Änderungen geplant, so das Festkomitee Kölner Karneval.

In den Kölner Veedeln werden Karnevalszüge abgesagt

Die Schull- und Veedelszöch 2020 sollten von der Schildergasse aus direkt in die Krebsgasse einbiegen, weiter auf die Breite Straße und in Richtung Heumarkt ziehen. Dabei sollte der Karnevalszug nicht direkt am Neumarkt, den Rudolfplatz mit der Hahnentorburg und auch nicht über die Kölner Ringe, Friesenplatz und Magnusstraße ziehen, so der Zugleiter Willi Stoffel noch am Vortag. Damit trotzdem alle Pänz teilnehmen können, sollten die Kölner Schull- un Veedelszöch 2020 außerdem bereits um 10:45 Uhr statt um 11:11 Uhr starten.

Daraus wurde nun durch Sturm “Yulia” leider nichts. Bis zuletzt hatte man bei den Organisatoren gehofft, dass Petrus ein wenig Einsehen hat, doch ist die Wetterlage einfach zu gefährlich. Natürlich ist es sehr schade für die zahlreichen Teilnehmer, die sich nach monatelanger Vorbereitungszeit auf den Zoch gefreut haben, jedoch geht die Gesundheit – vor allem bei den vielen Kindern – eindeutig vor.

Auch andere Karnevalszüge in den Kölner Veedeln werden laut Kölner Stadt-Anzeiger ebenfalls am Sonntag, 23.02.2020 leider nicht stattfinden können. So gibt es Absagen in Flittard, Höhenhaus, Lövenich / Weiden, Niehl, Rheinkassel und Stammheim. In anderen Stadtteilen entscheiden die Organisatoren erst kurz vor Beginn ob und wie die jeweiligen Karnevalszüge stattfinden können. Zusagen gibt es z.B. aus Bickendorf, Brück, Bucheim, Dünnwald, Esch, Holweide, Meschenich, Neubrück, Ostheim, Poll, Porz, Sürth, Wahn, Widdersdorf und Vingst. In Rodenkirchen wird man eine verkürzte Strecke wählen und in Langel startet man den Veedelszoch etwas früher.

Der WDR ändert nun kurzfristig sein Fernsehprogramm. Ursprünglich war geplant ab 12:20 Uhr die Schull- un Veedelszöch 2020 zu zeigen. Da diese jetzt ausfallen, zeigt der WDR im TV die Sendung “Karneval in Köln 2010 XXL”.

Kein Nachholtermin geplant aber …

Wegen der immer stärker werdenden Böen und bereits gelöster Verkleidungen von Tribünen und Absperrungen mussten die Schull- un Veedelszöch leider abgesagt werden. Nach aktueller Wetterprognose ist der Kölner Rosenmontagszug nicht gefährdet und ein Teil der Schull- un Veedelszöch wird mit dabei sein!

Zugleiter Holger Kirsch hat aus jeder Schule und jeder Veedelsgruppe zwei Teilnehmer eingeladen und gemeinsam werden alle Vertreter eine Gruppe im großen Rosenmontagszug stellen. Je eine Gruppe der Schulen und Veedelsvereine ist im Rosenmontagszug komplett vertreten – diese Plätze wurden bereits ausgelost. Die glücklichen Gewinner sind die Katholische Grundschule Kapitelstraße und der Stammdesch Kölsche Sonnenkinder. Also werden beim Kölner Rosenmontagszug insgesamt rund 200 Teilnehmer der Schull- un Veedelszöch mitgehen. Auf Einladung des Festkomitees und der Freunde und Förderer des Kölnischen Brauchtums wird es darüber hinaus im Frühjahr ein buntes Fest für alle eigentlichen Teilnehmer der abgesagten Schull- un Veedelszöch geben.

Die Kölner Schull- un Veedelszöch

ACHTUNG: DIE SCHULL- UN VEEDELSZÖCH 2020 IN KÖLN SIND KURZFRISTIG ABGESAGT WORDEN! Was für die großen Traditionskorps und Karnevalsgesellschaften der Kölner Rosenmontagszug ist, sind für die Schulen und kleinen Vereine aus den Stadtvierteln die Schull- un Veedelszöch. Seit vielen Jahrzehnten sind sie unter der Schirmherrschaft der Freunde und Förderer des Kölnischen Brauchtums e.V. ein fester Bestandteil des Kölner Karnevals. Und auch in dieser Session werden wieder über 8.000 Teilnehmer der Zöch von mehr als 300.000 kostümierten Jecken am Straßenrand empfangen.

Das Besondere an den Schull- un Veedelszöch ist, dass hier die Basis des Kölner Karnevals am Werk ist und sich zwei Züge (die Schulen und die Stadtteile) hier zusammentun, zu einem großen Karnevalsumzug. In monatelanger Arbeit schneidern, nähen und basteln die Teilnehmer der verschiedenen Schulen und Verein an ihren Kostümen und Wagen. Dabei sind die Materialien, ebenso wie das Wurfmaterial, zumeist von den Teilnehmern selbst finanziert. Mit jeder Menge Engagement und viel Liebe zum Detail kommen so herrlich bunte Kostüme zustande. Oftmals sind diese auf ein Motto ausgerichtet, welches auch durchaus mal gesellschaftskritisch ausfallen kann. Viele Gruppen werden von Musikern begleitet, die zusätzlich für entsprechende Stimmung im und am Karnevalszug sorgen.

Geplante Strecke der Schull- un Veedelszöch 2020 in Köln

ACHTUNG: DIE SCHULL- UN VEEDELSZÖCH 2020 IN KÖLN SIND KURZFRISTIG ABGESAGT WORDEN! 53 Schulen, darunter 580 Musiker und 54 Veedelsgruppen mit rund 200 Musikern sollten an den Schull- un Veedelszöch 2020 teilnehmen. Damit gehört dieser Umzug eigentlich zu einem der größten im gesamten Rheinland. Doch Petrus macht in diesem Jahr dem jecken Treiben ein Strich durch die Rechnung. Ursprünglich war der Start in diesem Jahr wegen der aktuellen Wetterlage bereits von 11:11 Uhr auf 10:45 Uhr verschoben worden. Nun erfolgte am Sonntag die komplette Absage zum Zoch.

Wollte man eigentlich am Chlodwigplatz in der Kölner Südstadt starten und bis zur Stolkgasse ziehen, kamen die vielen Gruppen gar nicht erst durch die Severinstorburg. Im Vorfeld hatte mn bereits Maßnahmen getroffen, um eine Durchführung der Kölner Schul- un Veedelszöch 2020 zu ermöglichen. Leider vergebens. So wurde die Zugstrecke, die sowieso bereits kürzer geplant war, nochmals deutlich gekürzt. Doch auch das reichte wohl für die Sicherheit der Teilnehmer und Besucher nicht aus. Hier haben wir für Sie den geplanten Zugweg inklusive aller bereits organisierten Änderungen in der Übersicht und als Karte zum kostenlosen Download.

HIER AUSKLAPPEN: Weg Kölner Schull- und Veedelszöch 2020 Chlodwigplatz durch das Severinstor,

Severinstraße,

Löwengasse,

Weberstraße,

Follerstraße,

Mathiasstraße,

Mühlenbach,

Hohe Pforte,

Hohe Straße,

Schildergasse bis kurz vor Neumarkt

Krebsgasse,

Breite Straße,

Tunisstraße,

Brückenstraße,

Obenmarspforten,

Quatermarkt,

Gürzenichstraße,

Heumarkt,

Unter Käster,

Alter Markt,

Bechergasse,

Am Hof,

Wallrafplatz,

Unter Fettenhennen,

Trankgasse,

Bahnhofsvorplatz,

Domprobst-Ketzer-Straße,

Marzellenstraße,

An den Dominikanern,

in der Stolkgasse lösen sich die Schull- un Veedelszöch auf. Alle Angaben ohne Gewähr – vorbehaltlich Änderungen

Reihenfolge der Gruppen bei den Schull- und Veedelszöch

ACHTUNG: DIE SCHULL- UN VEEDELSZÖCH 2020 IN KÖLN SIND KURZFRISTIG ABGESAGT WORDEN! CityNEWS hat für Sie die eigentlich geplante Start-Reihenfolge bzw. Aufstellung bei den nun mehr abgesagten Kölner Schull- un Veedelszöch 2020.

HIER AUSKLAPPEN: Schullzoch Schullzoch 01 Zugleiter

Zugleiter 02 M01) Tambour- u. Hornistenclub Kalk

M01) Tambour- u. Hornistenclub Kalk 03 M02) Spielmannszug Reiningen-Dielingen

M02) Spielmannszug Reiningen-Dielingen 04 V01) Tanzgruppe Hellige Pänz

V01) Tanzgruppe Hellige Pänz 05 V02) Tanzgruppe GLHKM

V02) Tanzgruppe GLHKM 06 Bannerträger

Bannerträger 07 S01) Montessori Grundschule Gilbachstr.

S01) Montessori Grundschule Gilbachstr. 08 S02) Hauptschule Reutlinger Straße

S02) Hauptschule Reutlinger Straße 09 S03) Sankt-Nikolaus-Schule

S03) Sankt-Nikolaus-Schule 10 M03) Tambourcorps Asperden

M03) Tambourcorps Asperden 11 S04) Schule Thymianweg

S04) Schule Thymianweg 12 S05) Liebfrauenschule Erzb. Gymnasium

S05) Liebfrauenschule Erzb. Gymnasium 13 S06) KGS Forststraße

S06) KGS Forststraße 14 M04) Tambourcorps Herongen

M04) Tambourcorps Herongen 15 S07) KGS Kapitelstraße

S07) KGS Kapitelstraße 16 S08) Hasenschule

S08) Hasenschule 17 S09) Ferdinand Lassalle Realschule

S09) Ferdinand Lassalle Realschule 18 M05) Neppeser Dorfmusikante

M05) Neppeser Dorfmusikante 19 S10) KGS Lohrbergstraße

S10) KGS Lohrbergstraße 20 S11) Königin Luise Schule

S11) Königin Luise Schule 21 S12) Kölsche Pänz us Brüssel

S12) Kölsche Pänz us Brüssel 22 S13) Städt. Apostelgymnasium

S13) Städt. Apostelgymnasium 23 S14) Heinrich Böll Gesamtschule

S14) Heinrich Böll Gesamtschule 24 S15) KGS Zugweg

S15) KGS Zugweg 25 S16) Erzb. Ursulinengymnasium

S16) Erzb. Ursulinengymnasium 26 S17) Erzb. Ursulinenrealschule

S17) Erzb. Ursulinenrealschule 27 S18) Heinrich-Mann-Gymnasium

S18) Heinrich-Mann-Gymnasium 28 S19) 11. GM Ferdinandstraße

S19) 11. GM Ferdinandstraße 29 S20) Friedrich-Wilhelm-Gymnasium

S20) Friedrich-Wilhelm-Gymnasium 30 S21) Aktive Schule Köln

S21) Aktive Schule Köln 31 S22) Städt. Gymnasium Köln-Deutz

S22) Städt. Gymnasium Köln-Deutz 32 S23) Bertha von Suttner Realschule

S23) Bertha von Suttner Realschule 33 M06) Trööte, Trumme, Jlockespill

M06) Trööte, Trumme, Jlockespill 34 S24) LVR Belvederestraße

S24) LVR Belvederestraße 35 S25) Hölderlin-Gymnasium

S25) Hölderlin-Gymnasium 36 S26) Europaschule Köln Zollstock

S26) Europaschule Köln Zollstock 37 S27) Gesamtschule Frankstraße IGIS

S27) Gesamtschule Frankstraße IGIS 38 S28) GGS Ricarda Huch

S28) GGS Ricarda Huch 39 M07) Kapelle der Freien Waldorfschule

M07) Kapelle der Freien Waldorfschule 40 S29) Freie Waldorfschule Weichselring

S29) Freie Waldorfschule Weichselring 41 S30) GGS Riphahnstraße

S30) GGS Riphahnstraße 42 S31) Internationale Friedensschule

S31) Internationale Friedensschule 43 S32) Kath. Grundschule Fußfallstraße

S32) Kath. Grundschule Fußfallstraße 44 S33) KGS Dellbrück Grundschule

S33) KGS Dellbrück Grundschule 45 S34) Albert-Magnus Gymnasium

S34) Albert-Magnus Gymnasium 46 S35) Ursula Kuhr Schule

S35) Ursula Kuhr Schule 47 M08) Tricorönchen

M08) Tricorönchen 48 S36) Dreikönigsgymnasium

S36) Dreikönigsgymnasium 49 S37) Genoveva-Gymnasium

S37) Genoveva-Gymnasium 50 M09) Los Kravallos

M09) Los Kravallos 51 S38) Kölner Domsingschule

S38) Kölner Domsingschule 52 S39) Kaiserin-Augusta Gymnasium

S39) Kaiserin-Augusta Gymnasium 53 S40) Kath. Hochschule

S40) Kath. Hochschule 54 S41) Johann-Gottfried-Herder-Gymn.

S41) Johann-Gottfried-Herder-Gymn. 55 S42) Humboldt-Gymnasium

S42) Humboldt-Gymnasium 56 S43) Max Ernst Gesamtschule

S43) Max Ernst Gesamtschule 57 S44) Berufskolleg Ehrenfeld

S44) Berufskolleg Ehrenfeld 58 S45) Erich Kästner Gymnasium

S45) Erich Kästner Gymnasium 59 S46) Rhein Gymnasium

S46) Rhein Gymnasium 60 S47) Erzb. Irmgardisgymnasium

S47) Erzb. Irmgardisgymnasium 61 S48) Gymnasium Schaurtestrasse

S48) Gymnasium Schaurtestrasse 62 S49) Städt. Hansa Gymnasium Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: 21.02.2020 HIER AUSKLAPPEN: Veedelszoch Veedelszoch 01 Zugleiter

Zugleiter 02 Bannerträger

Bannerträger 03 V1) Rhein. Musikschule

V1) Rhein. Musikschule 04 V2) Kölsche Fründe 1995

V2) Kölsche Fründe 1995 05 M1) Jugenschützenkapelle Neuvrees

M1) Jugenschützenkapelle Neuvrees 06 V3) Schnieke Funke 0815

V3) Schnieke Funke 0815 07 V4) Raderberger Karnevalsclub 1980

V4) Raderberger Karnevalsclub 1980 08 M2) Blasorchester Schwlentrup Lemgo

M2) Blasorchester Schwlentrup Lemgo 09 V5) Junge un Mädcher v. Erbhof 1966

V5) Junge un Mädcher v. Erbhof 1966 10 V6) Fidele Höhenberger

V6) Fidele Höhenberger 11 M3) Spielmannszug Altastenberg

M3) Spielmannszug Altastenberg 12 V7) De Löstige Reechterinne

V7) De Löstige Reechterinne 13 V8) Stammdesch Kölsche Klüngel 1999

V8) Stammdesch Kölsche Klüngel 1999 14 M4) Stadtkapelle Warstein

M4) Stadtkapelle Warstein 15 V09) Stammdesch VeedelsJemös

V09) Stammdesch VeedelsJemös 16 V10) Löstije Eierköpp

V10) Löstije Eierköpp 17 V11) Kath. / Evang. Jugend in Köln

V11) Kath. / Evang. Jugend in Köln 18 V12) Kath. Jugend Chlodwigplatz

V12) Kath. Jugend Chlodwigplatz 19 V13) Veedelsverein Stolze Ströpp 1968

V13) Veedelsverein Stolze Ströpp 1968 20 V14) 11.000 Kölner Jungfraue

V14) 11.000 Kölner Jungfraue 21 V15) Kath. Jugend im Dekanat Köln

V15) Kath. Jugend im Dekanat Köln 22 V16) Stammdesch Südstadtjecke

V16) Stammdesch Südstadtjecke 23 V17) Stammtisch De Kevverndoos

V17) Stammtisch De Kevverndoos 24 V18) Spillmannsgasser Junge

V18) Spillmannsgasser Junge 25 V19) Kölsche Mädcher – Kölsche Junge

V19) Kölsche Mädcher – Kölsche Junge 26 V20) Fröbel Bildung

V20) Fröbel Bildung 27 V21) Stammtisch Ihrenfelder 11er Rat

V21) Stammtisch Ihrenfelder 11er Rat 28 V22) Jecke Öhrcher 2014

V22) Jecke Öhrcher 2014 29 V23) De Moondachsträcker

V23) De Moondachsträcker 30 M05) Kurpfälzer Trabanten

M05) Kurpfälzer Trabanten 31 V24) De Löstige Zollstocker

V24) De Löstige Zollstocker 32 V25) Stammdesch De Knollendorfer

V25) Stammdesch De Knollendorfer 33 V26) Stammdesch Ratteköpp

V26) Stammdesch Ratteköpp 34 V27) Karnevals Club Stief Fött

V27) Karnevals Club Stief Fött 35 V28) Och Jeck

V28) Och Jeck 36 V29) Samba de Colonia

V29) Samba de Colonia 37 V30) – entfällt –

V30) – entfällt – 38 V31) 1. FC Köln u. Kölner Haie

V31) 1. FC Köln u. Kölner Haie 39 V32) Kölle Alarm

V32) Kölle Alarm 40 V33) Kölner Klutengarde 1908

V33) Kölner Klutengarde 1908 41 V34) Helenia Colonia

V34) Helenia Colonia 42 V35) Höhenberger Lumpe

V35) Höhenberger Lumpe 43 V36) DLRG

V36) DLRG 44 V37) Stammdesch Om Piefes

V37) Stammdesch Om Piefes 45 V38) Alexianer Werkstätten

V38) Alexianer Werkstätten 46 V39) KG Ponyhof

V39) KG Ponyhof 47 V40) Stammdesch Kölsche Sonnekinder

V40) Stammdesch Kölsche Sonnekinder 48 V41) YFU Rheinland OG Köln

V41) YFU Rheinland OG Köln 49 V42) Rheinische Stiftung f. Bildung

V42) Rheinische Stiftung f. Bildung 50 V43) Kaygass Schull

V43) Kaygass Schull 51 V44) Stammtisch Nie Gehässig v. 1928

V44) Stammtisch Nie Gehässig v. 1928 52 V45) De Raderdollen Merheimer

V45) De Raderdollen Merheimer 53 V46) Köln Kitas

V46) Köln Kitas 54 V47) Bocklehoma

V47) Bocklehoma 55 M06) Gerderather Musik- u. Tanzfreunde

M06) Gerderather Musik- u. Tanzfreunde 56 V48) Krankenpflegeschule KH Porz

V48) Krankenpflegeschule KH Porz 57 V49) Dreimol vun Hätze

V49) Dreimol vun Hätze 58 V50) – entfällt –

V50) – entfällt – 59 V51) Kölner Elf – Die Bürgerzentren

V51) Kölner Elf – Die Bürgerzentren 60 M07) Nachtfalter Schränzer Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: 21.02.2020

WDR zeigt statt Schull- un Veedelszöch Kölner Karnevalssitzung

UPDATE: Der WDR ändert kurzfristig sein Fernsehprogramm. Ursprünglich war geplant ab 12:20 Uhr die Schull- un Veedelszöch 2020 zu zeigen. Da diese nun ausfallen, zeigt der WDR im TV die Sendung “In Kölle jebützt – Das volle Programm”. Unter diesem herzlichen Motto stand die traditionelle Fernsehsitzung “Karneval in Köln” 2010. Drei Stunden lang zeigt der WDR noch einmal die Highlights aus dem Großen Saal des Kölner Gürzenichs.

Für eine Top-Stimmung sorgen unter anderen hochkarätige Stars wie die Bläck Fööss, “De Blötschkopp” Marc Metzger, Guido Cantz, Bernd Stelter, Jürgen Beckers, Höhner, Paveier, Räuber und die Klüngelköpp unter dem “närrischen Regiment” des Kölner Dreigestirns Prinz Markus I., Bauer Hubert und Jungfrau Martina. Es spielt das Orchester Markus Quodt.

Auch per kostenlosen Livestream kann man bei dem jecken Programm dabei sein.

So fahren Bus und Bahn an Karnevalssonntag

Bedingt durch den Karnevalsveranstaltungen wird es am Sonntag zu etlichen Änderungen im Bus- und Bahnverkehr geben. Grundsätzlich fahren die Bahnen am Karnevalssonntag nach Sonntagsfahrplan.

Bahnverkehr

Es kommt zu folgenden Trennungen bzw. Änderungen im Fahrplan der Bahn-Linien:

Bahn-Linien 1, 7 und 9 Bahn-Linien 1, 7 und 9 Die Bahn-Linien 1, 7 und 9 werden zwischen Neumarkt und Heumarkt von ca. 10:30 Uhr bis 16 Uhr getrennt. Während der Linientrennung fahren die Bahnen der Linien 1, 7 und 9 aus Weiden, Frechen bzw. Sülz kommend bis zur Haltestelle “Neumarkt” und von dort zurück. Die Bahnen aus Bensberg, Zündorf bzw. Königsforst fahren bis zur Haltestelle “Heumarkt” und von dort wieder zurück. Ein Ersatzbus-Verkehr zwischen Heumarkt und Neumarkt kann nicht eingerichtet werden. Die Bahnen der Linie 1 fahren im Zeitraum von 10 Uhr bis 17 Uhr im 10-Minuten-Takt.

Die Bahn-Linie 7 fährt im Zeitraum von 10 Uhr bis 17 Uhr zwischen den Haltestellen “Zündorf” und “Aachener Straße/Gürtel” im 10-Minuten-Takt. Wegen des Umzuges in Frechen fahren die Bahnen auf der Linie 7 von 12 Uhr bis 20 Uhr nur bis zur Haltestelle “Frechen Bahnhof”.

Auch die Bahnen der Linie 9 fahren von 10 Uhr bis 17 Uhr im 10-Minuten-Takt. Die Linie 9 wird von 18:30 Uhr bis 3 Uhr morgens erneut, in gleicher Weise wie in den Tagen zuvor, umgeleitet und ein entsprechender Ersatzbus-Verkehr zwischen den Haltestellen “Universitätsstraße” und “Sülz Hermeskeiler Platz” eingerichtet. Bahn-Linie 4 Bahn-Linie 4 Eine zusätzliche Bahn-Linie “E 4” verstärkt von ca. 9:30 Uhr bis 17 Uhr im 15-Minuten-Takt zwischen den Haltestellen “Keupstraße” und “Bickendorf” die reguläre Linie 4, so dass auf diesem Abschnitt ein 7,5-Minuten-Takt erreicht wird. Bahn-Linie 5 Bahn-Linie 5 Auf der Linie 5 fahren die Bahnen von 10 Uhr bis 15 Uhr nach einem Sonderfahrplan im 10-Minuten-Takt. Bahn-Linien 15, 16 und 17 Bahn-Linien 15, 16 und 17 Die Bahn-Linien 15 und 16 werden zwischen Chlodwigplatz und Ubierring von ca. 9 Uhr bis 15 Uhr getrennt. Die Bahn-Linie 15 wird zwischen 8 Uhr und 9 Uhr sowie zwischen 15 Uhr und 20 Uhr zwischen “Ubierring” und “Longerich Friedhof” verstärkt. Wegen des Umzuges in Longerich werden im Zeitraum von 13 Uhr bis 17:30 Uhr die Fahrten auf der Bahn-Linie 15 mit Ziel “Longerich Friedhof” ab der Haltestelle “Wilhelm-Sollmann-Straße” auf den Weg der Linie 12 bis zur Haltestelle “Niehl” umgeleitet. Die Fahrten auf der Linie 15 mit Ziel “Chorweiler” finden ohne Veränderung auf dem normalen Linienweg statt.

Die Stadtbahnen der Linie 16 aus Richtung Niehl fahren zwischen 9 Uhr und 15 Uhr ebenfalls bis zur Haltestelle “Ulrepforte”. Von Bonn kommend fahren die Bahnen wie an den Vortagen bis “Severinstraße” und zurück; der Halt an der Haltestelle “Kartäuserhof” entfällt.

Die Bahn-Linie 17 fährt an diesem Tag nicht. Bahn-Linie 18 Bahn-Linie 18 Auf der Bahn-Linie 18 finden von 21 Uhr bis 23 Uhr zusätzliche Fahrten zwischen den Haltestellen “Buchheim Herler Straße” und “Klettenbergpark” statt. Der durchgehende Nachtverkehr der Bahn im 30-Minuten-Takt findet auch in der Nacht von Karnevalssonntag auf Rosenmontag statt.

Busverkehr

Im Busverkehr werden die Haltestellen “Marktstraße”, “Bonntor”, “Severinskirche”, “Rosenstraße”, “Bonner Wall”, “Chlodwigplatz” und “Waidmarkt” auf den Linien 106, 132 und 133 während der Schull- und Veedelszöch nicht bedient. Die Bus-Linien 106, 132 und 133 werden jeweils während der Umzüge in der Kölner Südstadt über die Rheinuferstraße umgeleitet.

Auf der Linie 126 fahren die Busse zwischen 10 Uhr und 18 Uhr im 30-Minuten-Takt.

Die Linie 136 wird zwischen 11 Uhr und 13 Uhr sowie zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr verdichtet.

Die Busse der Linien 136 und 146 fahren im Zeitraum von ca. 10 Uhr bis 17 Uhr stadteinwärts nur bis zur Haltestelle “Rudolfplatz”. Diese wird als Ersatzhaltestelle auf der Richard-Wagner-Straße vor Haus Nr. 3-5 eingerichtet.

Auf den Bus-Linien 123, 125, 126, 131, 132, 136, 143, 145, 149, 156, 157, 165, 166 und 167 wird der fahrplanmäßige Nachtverkehr wie samstags durchgeführt.

Als praktische Hilfe empfehlen wir allen Jecken sich die kostenlose mobil-nrw App aufs Smartphone zu laden. So hat man alle Fahrpläne und Änderungen immer in der Hosentasche direlt dabei.

Letzte Aktualisierung: 23.02.2020 um 12:20 Uhr