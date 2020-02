In Köln wird ab Weiberfastnacht (Donnerstag, 20.02.2020) der Straßenkarneval gefeiert. In zahlreichen Veedeln finden dazu Karnevalsumzüge statt. Damit Sie immer den Durchblick haben, wann und wo welcher Zoch stattfindet, haben wir hier bei CityNEWS eine Übersicht mit allen Karnevalszügen 2020 in Köln zusammengestellt. Dazu gibt es eine interaktive Karte, auf der Sie sehen können, wo und wann der jeweilige Karnevalszug startet.

Übersicht: Alle Kölner Karnevalszüge 2020

Sie können einfach die Liste durchscrollen oder das Suchfeld in der rechten oberen Ecke nutzen, um einen bestimmten Karnevalszug in Köln zu finden.

[[["Datum","Ort","Uhrzeit","Aufstellungsplatz"],["Samstag, 15.02.2020","Innenstadt","19:00","Heumarkt"],["Donnerstag, 20.02.2020","S\u00fcdstadt","13:30","Chlodwigplatz"],["Freitag, 21.02.2020 ","Innenstadt","16:00","Ziel: Alter Markt"],["Samstag, 22.02.2020","Buchforst","13:00","Wildunger Str."],["Samstag, 22.02.2020","Porz-Wahn ","13:00","Nachtigallenstr."],["Samstag, 22.02.2020","Raderthal","13:11","Schulze-Delitzsch-Str."],["Samstag, 22.02.2020","Heimersdorf","13:30","Deliastr."],["Samstag, 22.02.2020","H\u00f6henberg","13:30","Merheimer Heide"],["Samstag, 22.02.2020","Wei\u00df","14:00","Auf dem Klemberg"],["Samstag, 22.02.2020","Ossendorf","14:00","Am Pistorhof"],["Samstag, 22.02.2020","Mauenheim","14:30","Etzelstr."],["Samstag, 22.02.2020","Merkenich","14:30","Spoerkelhof"],["Samstag, 22.02.2020","Riehl","14:30 ","Boltensternstr."],["Samstag, 22.02.2020","Bocklem\u00fcnd","15:00 ","Schumacherring"],["Samstag, 22.02.2020","Merheim","15:00 ","Detmolder Str."],["Samstag, 22.02.2020","Worringen","18:30 ","St.-T\u00f6nnis-Str."],["Sonntag, 23.02.2020","Bickendorf","10:00 ","Josef-Esser-Platz"],["Sonntag, 23.02.2020","Poll","10:00 ","M\u00fcllergasse"],["Sonntag, 23.02.2020","Vingst","10:30 ","Marktplatz"],["Sonntag, 23.02.2020","Innenstadt","11:11 ","Chlodwigplatz"],["Sonntag, 23.02.2020","Porz","12:00 ","K\u00f6lner Str."],["Sonntag, 23.02.2020","S\u00fcrth","12:00 ","Linde-Parkplatz"],["Sonntag, 23.02.2020","Neubr\u00fcck","12:00 ","Europaring"],["Sonntag, 23.02.2020","Longerich","13:00 ","Contzenstr."],["Sonntag, 23.02.2020","Niehl","13:30 ","Nesselrodestr."],["Sonntag, 23.02.2020","Esch","13:30 ","Greesberger Str."],["Sonntag, 23.02.2020","Br\u00fcck","13:30 ","Kleinfeldchensweg "],["Sonntag, 23.02.2020","D\u00fcnnwald","14:00 ","Leuchterstr."],["Sonntag, 23.02.2020","Holweide","14:00 ","Suitbertstr."],["Sonntag, 23.02.2020","Flittard","14:00 ","Georg-Zapf-Platz"],["Sonntag, 23.02.2020","H\u00f6henhaus","14:00 ","Von-Ketteler-Str."],["Sonntag, 23.02.2020","L\u00f6venich\/Weiden","14:00 ","K\u00f6lner Str."],["Sonntag, 23.02.2020","Meschenich","14:00 ","Alte Br\u00fchler Str."],["Sonntag, 23.02.2020","Ostheim","14:00 ","Markt R\u00f6srather Str."],["Sonntag, 23.02.2020","Stammheim","14:00 ","Elias-Gut-Str."],["Sonntag, 23.02.2020","Widdersdorf","14:00 ","Hauptstr."],["Sonntag, 23.02.2020","Worringen","14:00 ","An den Kaulen"],["Sonntag, 23.02.2020","Langel\/Rheinkassel","14:30 ","Rheinkasseler Weg"],["Sonntag, 23.02.2020","Rodenkirchen","15:00 ","Frankstr."],["Sonntag, 23.02.2020","Ensen\/Westhoven","16:00 ","K\u00f6lner Str."],["Sonntag, 23.02.2020","Porz-Langel","16:15 ","Hintergasse"],["Montag, 24.02.2020","Innenstadt","10:00 ","Chlodwigplatz"],["Montag, 24.02.2020","Worringen","10:00 ","Schmaler Wall"],["Montag, 24.02.2020","Godorf","11:30 ","Buchfinkenstr."],["Dienstag, 25.02.2020","Zollstock","10:49 ","Kendenicher Str."],["Dienstag, 25.02.2020","Nippes","13:00 ","Rennbahnstr."],["Dienstag, 25.02.2020","S\u00fclz","13:00 ","Gerolsteiner Str."],["Dienstag, 25.02.2020","S\u00fcdstadt","13:00 ","Wormser Str."],["Dienstag, 25.02.2020","Kalk","13:30 ","Kalker Markt"],["Dienstag, 25.02.2020","Ehrenfeld","13:45 ","Lenauplatz"],["Dienstag, 25.02.2020","Deutz","14:00 ","Alemannenstr."],["Dienstag, 25.02.2020","Dellbr\u00fcck","14:00 ","Hagedornstr."],["Dienstag, 25.02.2020","Junkersdorf","14:00 ","Alfons-Nowak-Str."],["Dienstag, 25.02.2020","M\u00fclheim","14:00 ","Tiefentalstr."],["Dienstag, 25.02.2020","Pesch","14:11 ","Jakobusstr."],["Dienstag, 25.02.2020","Porz-Z\u00fcndorf","17:30 ","Marktplatz Groov "]],[{"row":0,"col":0,"visualRow":0,"visualCol":0,"prop":0,"className":"htCenter","jtcellstyle":{"font-weight":"bold"}},{"row":0,"col":1,"visualRow":0,"visualCol":1,"prop":1,"className":"htCenter","jtcellstyle":{"font-weight":"bold"}},{"row":0,"col":2,"visualRow":0,"visualCol":2,"prop":2,"className":"htCenter","jtcellstyle":{"font-weight":"bold"}},{"row":0,"col":3,"visualRow":0,"visualCol":3,"prop":3,"className":"htCenter","jtcellstyle":{"font-weight":"bold"}},{"row":1,"col":0,"visualRow":1,"visualCol":0,"prop":0,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":1,"col":1,"visualRow":1,"visualCol":1,"prop":1},{"row":1,"col":2,"visualRow":1,"visualCol":2,"prop":2},{"row":1,"col":3,"visualRow":1,"visualCol":3,"prop":3},{"row":2,"col":0,"visualRow":2,"visualCol":0,"prop":0,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":2,"col":1,"visualRow":2,"visualCol":1,"prop":1},{"row":2,"col":2,"visualRow":2,"visualCol":2,"prop":2},{"row":2,"col":3,"visualRow":2,"visualCol":3,"prop":3},{"row":3,"col":0,"visualRow":3,"visualCol":0,"prop":0,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":3,"col":1,"visualRow":3,"visualCol":1,"prop":1},{"row":3,"col":2,"visualRow":3,"visualCol":2,"prop":2},{"row":3,"col":3,"visualRow":3,"visualCol":3,"prop":3},{"row":4,"col":0,"visualRow":4,"visualCol":0,"prop":0,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":4,"col":1,"visualRow":4,"visualCol":1,"prop":1},{"row":4,"col":2,"visualRow":4,"visualCol":2,"prop":2},{"row":4,"col":3,"visualRow":4,"visualCol":3,"prop":3},{"row":5,"col":0,"visualRow":5,"visualCol":0,"prop":0,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":5,"col":1,"visualRow":5,"visualCol":1,"prop":1},{"row":5,"col":2,"visualRow":5,"visualCol":2,"prop":2},{"row":5,"col":3,"visualRow":5,"visualCol":3,"prop":3},{"row":6,"col":0,"visualRow":6,"visualCol":0,"prop":0,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":6,"col":1,"visualRow":6,"visualCol":1,"prop":1},{"row":6,"col":2,"visualRow":6,"visualCol":2,"prop":2},{"row":6,"col":3,"visualRow":6,"visualCol":3,"prop":3},{"row":7,"col":0,"visualRow":7,"visualCol":0,"prop":0,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":7,"col":1,"visualRow":7,"visualCol":1,"prop":1},{"row":7,"col":2,"visualRow":7,"visualCol":2,"prop":2},{"row":7,"col":3,"visualRow":7,"visualCol":3,"prop":3},{"row":8,"col":0,"visualRow":8,"visualCol":0,"prop":0,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":8,"col":1,"visualRow":8,"visualCol":1,"prop":1},{"row":8,"col":2,"visualRow":8,"visualCol":2,"prop":2},{"row":8,"col":3,"visualRow":8,"visualCol":3,"prop":3},{"row":9,"col":0,"visualRow":9,"visualCol":0,"prop":0,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":9,"col":1,"visualRow":9,"visualCol":1,"prop":1},{"row":9,"col":2,"visualRow":9,"visualCol":2,"prop":2},{"row":9,"col":3,"visualRow":9,"visualCol":3,"prop":3},{"row":10,"col":0,"visualRow":10,"visualCol":0,"prop":0,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":10,"col":1,"visualRow":10,"visualCol":1,"prop":1},{"row":10,"col":2,"visualRow":10,"visualCol":2,"prop":2},{"row":10,"col":3,"visualRow":10,"visualCol":3,"prop":3},{"row":11,"col":0,"visualRow":11,"visualCol":0,"prop":0,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":11,"col":1,"visualRow":11,"visualCol":1,"prop":1},{"row":11,"col":2,"visualRow":11,"visualCol":2,"prop":2},{"row":11,"col":3,"visualRow":11,"visualCol":3,"prop":3},{"row":12,"col":0,"visualRow":12,"visualCol":0,"prop":0,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":12,"col":1,"visualRow":12,"visualCol":1,"prop":1},{"row":12,"col":2,"visualRow":12,"visualCol":2,"prop":2},{"row":12,"col":3,"visualRow":12,"visualCol":3,"prop":3},{"row":13,"col":0,"visualRow":13,"visualCol":0,"prop":0,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":13,"col":1,"visualRow":13,"visualCol":1,"prop":1},{"row":13,"col":2,"visualRow":13,"visualCol":2,"prop":2},{"row":13,"col":3,"visualRow":13,"visualCol":3,"prop":3},{"row":14,"col":0,"visualRow":14,"visualCol":0,"prop":0,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":14,"col":1,"visualRow":14,"visualCol":1,"prop":1},{"row":14,"col":2,"visualRow":14,"visualCol":2,"prop":2},{"row":14,"col":3,"visualRow":14,"visualCol":3,"prop":3},{"row":15,"col":0,"visualRow":15,"visualCol":0,"prop":0,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":15,"col":1,"visualRow":15,"visualCol":1,"prop":1},{"row":15,"col":2,"visualRow":15,"visualCol":2,"prop":2},{"row":15,"col":3,"visualRow":15,"visualCol":3,"prop":3},{"row":16,"col":0,"visualRow":16,"visualCol":0,"prop":0,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":16,"col":1,"visualRow":16,"visualCol":1,"prop":1},{"row":16,"col":2,"visualRow":16,"visualCol":2,"prop":2},{"row":16,"col":3,"visualRow":16,"visualCol":3,"prop":3},{"row":17,"col":0,"visualRow":17,"visualCol":0,"prop":0,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":17,"col":1,"visualRow":17,"visualCol":1,"prop":1},{"row":17,"col":2,"visualRow":17,"visualCol":2,"prop":2},{"row":17,"col":3,"visualRow":17,"visualCol":3,"prop":3},{"row":18,"col":0,"visualRow":18,"visualCol":0,"prop":0},{"row":18,"col":1,"visualRow":18,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":18,"col":2,"visualRow":18,"visualCol":2,"prop":2},{"row":18,"col":3,"visualRow":18,"visualCol":3,"prop":3},{"row":19,"col":0,"visualRow":19,"visualCol":0,"prop":0},{"row":19,"col":1,"visualRow":19,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":19,"col":2,"visualRow":19,"visualCol":2,"prop":2},{"row":19,"col":3,"visualRow":19,"visualCol":3,"prop":3},{"row":23,"col":4,"visualRow":23,"visualCol":4,"prop":4},{"row":20,"col":0,"visualRow":20,"visualCol":0,"prop":0},{"row":20,"col":1,"visualRow":20,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":20,"col":2,"visualRow":20,"visualCol":2,"prop":2},{"row":20,"col":3,"visualRow":20,"visualCol":3,"prop":3},{"row":24,"col":4,"visualRow":24,"visualCol":4,"prop":4},{"row":21,"col":0,"visualRow":21,"visualCol":0,"prop":0},{"row":21,"col":1,"visualRow":21,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":21,"col":2,"visualRow":21,"visualCol":2,"prop":2},{"row":21,"col":3,"visualRow":21,"visualCol":3,"prop":3},{"row":25,"col":4,"visualRow":25,"visualCol":4,"prop":4},{"row":22,"col":0,"visualRow":22,"visualCol":0,"prop":0},{"row":22,"col":1,"visualRow":22,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":22,"col":2,"visualRow":22,"visualCol":2,"prop":2},{"row":22,"col":3,"visualRow":22,"visualCol":3,"prop":3},{"row":26,"col":4,"visualRow":26,"visualCol":4,"prop":4},{"row":23,"col":0,"visualRow":23,"visualCol":0,"prop":0},{"row":23,"col":1,"visualRow":23,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":23,"col":2,"visualRow":23,"visualCol":2,"prop":2},{"row":23,"col":3,"visualRow":23,"visualCol":3,"prop":3},{"row":27,"col":4,"visualRow":27,"visualCol":4,"prop":4},{"row":24,"col":0,"visualRow":24,"visualCol":0,"prop":0},{"row":24,"col":1,"visualRow":24,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":24,"col":2,"visualRow":24,"visualCol":2,"prop":2},{"row":24,"col":3,"visualRow":24,"visualCol":3,"prop":3},{"row":28,"col":4,"visualRow":28,"visualCol":4,"prop":4},{"row":25,"col":0,"visualRow":25,"visualCol":0,"prop":0},{"row":25,"col":1,"visualRow":25,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":25,"col":2,"visualRow":25,"visualCol":2,"prop":2},{"row":25,"col":3,"visualRow":25,"visualCol":3,"prop":3},{"row":29,"col":4,"visualRow":29,"visualCol":4,"prop":4},{"row":26,"col":0,"visualRow":26,"visualCol":0,"prop":0},{"row":26,"col":1,"visualRow":26,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":26,"col":2,"visualRow":26,"visualCol":2,"prop":2},{"row":26,"col":3,"visualRow":26,"visualCol":3,"prop":3},{"row":30,"col":4,"visualRow":30,"visualCol":4,"prop":4},{"row":27,"col":0,"visualRow":27,"visualCol":0,"prop":0},{"row":27,"col":1,"visualRow":27,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":27,"col":2,"visualRow":27,"visualCol":2,"prop":2},{"row":27,"col":3,"visualRow":27,"visualCol":3,"prop":3},{"row":31,"col":4,"visualRow":31,"visualCol":4,"prop":4},{"row":28,"col":0,"visualRow":28,"visualCol":0,"prop":0},{"row":28,"col":1,"visualRow":28,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":28,"col":2,"visualRow":28,"visualCol":2,"prop":2},{"row":28,"col":3,"visualRow":28,"visualCol":3,"prop":3},{"row":32,"col":4,"visualRow":32,"visualCol":4,"prop":4},{"row":29,"col":0,"visualRow":29,"visualCol":0,"prop":0},{"row":29,"col":1,"visualRow":29,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":29,"col":2,"visualRow":29,"visualCol":2,"prop":2},{"row":29,"col":3,"visualRow":29,"visualCol":3,"prop":3},{"row":33,"col":4,"visualRow":33,"visualCol":4,"prop":4},{"row":30,"col":0,"visualRow":30,"visualCol":0,"prop":0},{"row":30,"col":1,"visualRow":30,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":30,"col":2,"visualRow":30,"visualCol":2,"prop":2},{"row":30,"col":3,"visualRow":30,"visualCol":3,"prop":3},{"row":34,"col":4,"visualRow":34,"visualCol":4,"prop":4},{"row":31,"col":0,"visualRow":31,"visualCol":0,"prop":0},{"row":31,"col":1,"visualRow":31,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":31,"col":2,"visualRow":31,"visualCol":2,"prop":2},{"row":31,"col":3,"visualRow":31,"visualCol":3,"prop":3},{"row":35,"col":4,"visualRow":35,"visualCol":4,"prop":4},{"row":32,"col":0,"visualRow":32,"visualCol":0,"prop":0},{"row":32,"col":1,"visualRow":32,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":32,"col":2,"visualRow":32,"visualCol":2,"prop":2},{"row":32,"col":3,"visualRow":32,"visualCol":3,"prop":3},{"row":36,"col":4,"visualRow":36,"visualCol":4,"prop":4},{"row":33,"col":0,"visualRow":33,"visualCol":0,"prop":0},{"row":33,"col":1,"visualRow":33,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":33,"col":2,"visualRow":33,"visualCol":2,"prop":2},{"row":33,"col":3,"visualRow":33,"visualCol":3,"prop":3},{"row":37,"col":4,"visualRow":37,"visualCol":4,"prop":4},{"row":34,"col":0,"visualRow":34,"visualCol":0,"prop":0},{"row":34,"col":1,"visualRow":34,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":34,"col":2,"visualRow":34,"visualCol":2,"prop":2},{"row":34,"col":3,"visualRow":34,"visualCol":3,"prop":3},{"row":38,"col":4,"visualRow":38,"visualCol":4,"prop":4},{"row":35,"col":0,"visualRow":35,"visualCol":0,"prop":0},{"row":35,"col":1,"visualRow":35,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":35,"col":2,"visualRow":35,"visualCol":2,"prop":2},{"row":35,"col":3,"visualRow":35,"visualCol":3,"prop":3},{"row":39,"col":4,"visualRow":39,"visualCol":4,"prop":4},{"row":36,"col":0,"visualRow":36,"visualCol":0,"prop":0},{"row":36,"col":1,"visualRow":36,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":36,"col":2,"visualRow":36,"visualCol":2,"prop":2},{"row":36,"col":3,"visualRow":36,"visualCol":3,"prop":3},{"row":40,"col":4,"visualRow":40,"visualCol":4,"prop":4},{"row":37,"col":0,"visualRow":37,"visualCol":0,"prop":0},{"row":37,"col":1,"visualRow":37,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":37,"col":2,"visualRow":37,"visualCol":2,"prop":2},{"row":37,"col":3,"visualRow":37,"visualCol":3,"prop":3},{"row":41,"col":4,"visualRow":41,"visualCol":4,"prop":4},{"row":38,"col":0,"visualRow":38,"visualCol":0,"prop":0},{"row":38,"col":1,"visualRow":38,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":38,"col":2,"visualRow":38,"visualCol":2,"prop":2},{"row":38,"col":3,"visualRow":38,"visualCol":3,"prop":3},{"row":42,"col":4,"visualRow":42,"visualCol":4,"prop":4},{"row":39,"col":0,"visualRow":39,"visualCol":0,"prop":0},{"row":39,"col":1,"visualRow":39,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":39,"col":2,"visualRow":39,"visualCol":2,"prop":2},{"row":39,"col":3,"visualRow":39,"visualCol":3,"prop":3},{"row":43,"col":4,"visualRow":43,"visualCol":4,"prop":4},{"row":40,"col":0,"visualRow":40,"visualCol":0,"prop":0},{"row":40,"col":1,"visualRow":40,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":40,"col":2,"visualRow":40,"visualCol":2,"prop":2},{"row":40,"col":3,"visualRow":40,"visualCol":3,"prop":3},{"row":44,"col":4,"visualRow":44,"visualCol":4,"prop":4},{"row":41,"col":0,"visualRow":41,"visualCol":0,"prop":0},{"row":41,"col":1,"visualRow":41,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":41,"col":2,"visualRow":41,"visualCol":2,"prop":2},{"row":41,"col":3,"visualRow":41,"visualCol":3,"prop":3},{"row":45,"col":4,"visualRow":45,"visualCol":4,"prop":4},{"row":42,"col":0,"visualRow":42,"visualCol":0,"prop":0},{"row":42,"col":1,"visualRow":42,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":42,"col":2,"visualRow":42,"visualCol":2,"prop":2},{"row":42,"col":3,"visualRow":42,"visualCol":3,"prop":3},{"row":47,"col":4,"visualRow":47,"visualCol":4,"prop":4},{"row":43,"col":0,"visualRow":43,"visualCol":0,"prop":0},{"row":43,"col":1,"visualRow":43,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":43,"col":2,"visualRow":43,"visualCol":2,"prop":2},{"row":43,"col":3,"visualRow":43,"visualCol":3,"prop":3},{"row":48,"col":4,"visualRow":48,"visualCol":4,"prop":4},{"row":44,"col":0,"visualRow":44,"visualCol":0,"prop":0},{"row":44,"col":1,"visualRow":44,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":44,"col":2,"visualRow":44,"visualCol":2,"prop":2},{"row":44,"col":3,"visualRow":44,"visualCol":3,"prop":3},{"row":49,"col":4,"visualRow":49,"visualCol":4,"prop":4},{"row":45,"col":0,"visualRow":45,"visualCol":0,"prop":0},{"row":45,"col":1,"visualRow":45,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":45,"col":2,"visualRow":45,"visualCol":2,"prop":2},{"row":45,"col":3,"visualRow":45,"visualCol":3,"prop":3},{"row":51,"col":4,"visualRow":51,"visualCol":4,"prop":4},{"row":46,"col":0,"visualRow":46,"visualCol":0,"prop":0},{"row":46,"col":1,"visualRow":46,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":46,"col":2,"visualRow":46,"visualCol":2,"prop":2},{"row":46,"col":3,"visualRow":46,"visualCol":3,"prop":3},{"row":52,"col":4,"visualRow":52,"visualCol":4,"prop":4},{"row":47,"col":0,"visualRow":47,"visualCol":0,"prop":0},{"row":47,"col":1,"visualRow":47,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":47,"col":2,"visualRow":47,"visualCol":2,"prop":2},{"row":47,"col":3,"visualRow":47,"visualCol":3,"prop":3},{"row":53,"col":4,"visualRow":53,"visualCol":4,"prop":4},{"row":48,"col":0,"visualRow":48,"visualCol":0,"prop":0},{"row":48,"col":1,"visualRow":48,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":48,"col":2,"visualRow":48,"visualCol":2,"prop":2},{"row":48,"col":3,"visualRow":48,"visualCol":3,"prop":3},{"row":54,"col":4,"visualRow":54,"visualCol":4,"prop":4},{"row":49,"col":0,"visualRow":49,"visualCol":0,"prop":0},{"row":49,"col":1,"visualRow":49,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":49,"col":2,"visualRow":49,"visualCol":2,"prop":2},{"row":49,"col":3,"visualRow":49,"visualCol":3,"prop":3},{"row":55,"col":4,"visualRow":55,"visualCol":4,"prop":4},{"row":50,"col":0,"visualRow":50,"visualCol":0,"prop":0},{"row":50,"col":1,"visualRow":50,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":50,"col":2,"visualRow":50,"visualCol":2,"prop":2},{"row":50,"col":3,"visualRow":50,"visualCol":3,"prop":3},{"row":56,"col":4,"visualRow":56,"visualCol":4,"prop":4},{"row":51,"col":0,"visualRow":51,"visualCol":0,"prop":0},{"row":51,"col":1,"visualRow":51,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":51,"col":2,"visualRow":51,"visualCol":2,"prop":2},{"row":51,"col":3,"visualRow":51,"visualCol":3,"prop":3},{"row":57,"col":4,"visualRow":57,"visualCol":4,"prop":4},{"row":52,"col":0,"visualRow":52,"visualCol":0,"prop":0},{"row":52,"col":1,"visualRow":52,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":52,"col":2,"visualRow":52,"visualCol":2,"prop":2},{"row":52,"col":3,"visualRow":52,"visualCol":3,"prop":3},{"row":58,"col":4,"visualRow":58,"visualCol":4,"prop":4},{"row":53,"col":0,"visualRow":53,"visualCol":0,"prop":0},{"row":53,"col":1,"visualRow":53,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":53,"col":2,"visualRow":53,"visualCol":2,"prop":2},{"row":53,"col":3,"visualRow":53,"visualCol":3,"prop":3},{"row":59,"col":4,"visualRow":59,"visualCol":4,"prop":4},{"row":54,"col":0,"visualRow":54,"visualCol":0,"prop":0},{"row":54,"col":1,"visualRow":54,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":54,"col":2,"visualRow":54,"visualCol":2,"prop":2},{"row":54,"col":3,"visualRow":54,"visualCol":3,"prop":3},{"row":60,"col":4,"visualRow":60,"visualCol":4,"prop":4},{"row":55,"col":0,"visualRow":55,"visualCol":0,"prop":0},{"row":55,"col":1,"visualRow":55,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":55,"col":2,"visualRow":55,"visualCol":2,"prop":2},{"row":55,"col":3,"visualRow":55,"visualCol":3,"prop":3},{"row":61,"col":4,"visualRow":61,"visualCol":4,"prop":4},{"row":56,"col":0,"visualRow":56,"visualCol":0,"prop":0},{"row":56,"col":1,"visualRow":56,"visualCol":1,"prop":1,"jtcellstyle":{"font-weight":"inherit"}},{"row":56,"col":2,"visualRow":56,"visualCol":2,"prop":2},{"row":56,"col":3,"visualRow":56,"visualCol":3,"prop":3},{"row":62,"col":4,"visualRow":62,"visualCol":4,"prop":4},[],[],[],[],{"row":63,"col":4,"visualRow":63,"visualCol":4,"prop":4}],[],[]] [] Datum Ort Uhrzeit Aufstellungsplatz Samstag, 15.02.2020 Innenstadt 19:00 Heumarkt Donnerstag, 20.02.2020 Südstadt 13:30 Chlodwigplatz Freitag, 21.02.2020 Innenstadt 16:00 Ziel: Alter Markt Samstag, 22.02.2020 Buchforst 13:00 Wildunger Str. Samstag, 22.02.2020 Porz-Wahn 13:00 Nachtigallenstr. Samstag, 22.02.2020 Raderthal 13:11 Schulze-Delitzsch-Str. Samstag, 22.02.2020 Heimersdorf 13:30 Deliastr. Samstag, 22.02.2020 Höhenberg 13:30 Merheimer Heide Samstag, 22.02.2020 Weiß 14:00 Auf dem Klemberg Samstag, 22.02.2020 Ossendorf 14:00 Am Pistorhof Samstag, 22.02.2020 Mauenheim 14:30 Etzelstr. Samstag, 22.02.2020 Merkenich 14:30 Spoerkelhof Samstag, 22.02.2020 Riehl 14:30 Boltensternstr. Samstag, 22.02.2020 Bocklemünd 15:00 Schumacherring Samstag, 22.02.2020 Merheim 15:00 Detmolder Str. Samstag, 22.02.2020 Worringen 18:30 St.-Tönnis-Str. Sonntag, 23.02.2020 Bickendorf 10:00 Josef-Esser-Platz Sonntag, 23.02.2020 Poll 10:00 Müllergasse Sonntag, 23.02.2020 Vingst 10:30 Marktplatz Sonntag, 23.02.2020 Innenstadt 11:11 Chlodwigplatz Sonntag, 23.02.2020 Porz 12:00 Kölner Str. Sonntag, 23.02.2020 Sürth 12:00 Linde-Parkplatz Sonntag, 23.02.2020 Neubrück 12:00 Europaring Sonntag, 23.02.2020 Longerich 13:00 Contzenstr. Sonntag, 23.02.2020 Niehl 13:30 Nesselrodestr. Sonntag, 23.02.2020 Esch 13:30 Greesberger Str. Sonntag, 23.02.2020 Brück 13:30 Kleinfeldchensweg Sonntag, 23.02.2020 Dünnwald 14:00 Leuchterstr. Sonntag, 23.02.2020 Holweide 14:00 Suitbertstr. Sonntag, 23.02.2020 Flittard 14:00 Georg-Zapf-Platz Sonntag, 23.02.2020 Höhenhaus 14:00 Von-Ketteler-Str. Sonntag, 23.02.2020 Lövenich/Weiden 14:00 Kölner Str. Sonntag, 23.02.2020 Meschenich 14:00 Alte Brühler Str. Sonntag, 23.02.2020 Ostheim 14:00 Markt Rösrather Str. Sonntag, 23.02.2020 Stammheim 14:00 Elias-Gut-Str. Sonntag, 23.02.2020 Widdersdorf 14:00 Hauptstr. Sonntag, 23.02.2020 Worringen 14:00 An den Kaulen Sonntag, 23.02.2020 Langel/Rheinkassel 14:30 Rheinkasseler Weg Sonntag, 23.02.2020 Rodenkirchen 15:00 Frankstr. Sonntag, 23.02.2020 Ensen/Westhoven 16:00 Kölner Str. Sonntag, 23.02.2020 Porz-Langel 16:15 Hintergasse Montag, 24.02.2020 Innenstadt 10:00 Chlodwigplatz Montag, 24.02.2020 Worringen 10:00 Schmaler Wall Montag, 24.02.2020 Godorf 11:30 Buchfinkenstr. Dienstag, 25.02.2020 Zollstock 10:49 Kendenicher Str. Dienstag, 25.02.2020 Nippes 13:00 Rennbahnstr. Dienstag, 25.02.2020 Sülz 13:00 Gerolsteiner Str. Dienstag, 25.02.2020 Südstadt 13:00 Wormser Str. Dienstag, 25.02.2020 Kalk 13:30 Kalker Markt Dienstag, 25.02.2020 Ehrenfeld 13:45 Lenauplatz Dienstag, 25.02.2020 Deutz 14:00 Alemannenstr. Dienstag, 25.02.2020 Dellbrück 14:00 Hagedornstr. Dienstag, 25.02.2020 Junkersdorf 14:00 Alfons-Nowak-Str. Dienstag, 25.02.2020 Mülheim 14:00 Tiefentalstr. Dienstag, 25.02.2020 Pesch 14:11 Jakobusstr. Dienstag, 25.02.2020 Porz-Zündorf 17:30 Marktplatz Groov

Karneval 2020 in Köln: Et Hätz schleiht im Veedel

Das Kölner Karnevalsmotto 2020 lautet: “Et Hätz schleiht im Veedel”. Das Motto ist dabei nicht nur eine Liebeserklärung an die 86 kölschen Stadtteile. Das Leitthema soll auch den vielen karnevalistischen Aktivitäten in den Veedeln Rückenwind geben. Vor allem bei den ca. 50 Zügen, die zwischen Weiberfastnacht und Veilchendienstag im Kölner Karneval stattfinden. Hier wird das Brauchtum und die Tradition ganz unmittelbar gelebt sowie völlig selbstverständlich auch an die nächsten Generationen weitergereicht.

Diese kleineren Züge – im Vergleich zum großen Kölner Rosenmontagszug – werden vom Festkomitee seit zwei Jahren vermehrt unterstützt. Z. B. durch Workshops, bei denen Genehmigungsverfahren genauso erklärt werden wie auch Sicherheitsauflagen und Versicherungsfragen. Dabei ist bislang nur ein Teil der Veedelszüge und Karnevalsvereine im offiziellen Kölner Festkomitee organisiert.

Zugleich möchte man mit dem Karnevalsmotto für die Session 2020 auch dafür werben, den Karneval in Köln und die Veedels-Kultur in der Nachbarschaft zu entdecken. “Hier läuft vielleicht die Musik manchmal vom Band und wird nicht live gespielt. Aber dafür schunkelt man mit Freunden und Familie. Und ganz nebenbei lernt man den Nachbarn oder die anderen Eltern aus der Grundschule besser kennen”, so der Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn. “Wer gerade beim Straßenkarneval Alternativen zur Kölner Altstadt oder der Zülpicher Straße sucht, der muss nur etwas genauer hinsehen! In jedem echt kölschen Veedel wird wunderbar gefeiert, direkt vor der Haustür.”

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen sind nicht ausgeschlossen.