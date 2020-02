Erstmals seit den Anfängen der Geisterzüge zu Beginn der 90-er Jahren findet der diesjährige Umzug nicht an Karnevalssamstag statt, sondern eine Woche früher. Der Geisterzug 2020 in Köln startet am Samstag, 15.02.2020 um 19 Uhr am Heumarkt und geht mitten durch die Innenstadt der Rheinmetropole.

Von Beginn an verstand sich der Geisterzug als Demonstration mit aktuellen politischen Themen und Anliegen. Während der Karnevalszeit war er daher so gut wie die einzige öffentliche Kundgebung, die mit einem politischen Motto durch die Straßen zog. Die Mischung aus Karneval und Demonstration kam gut an und veranlasste viele Menschen sich dem Zug kostümiert und trommelnd anzuschließen. Aufgrund der Weigerung der Polizei bzw. den offiziellen Stellen, den Kölner Geisterzug als Demonstration anzuerkennen, wurde dieser in diesem Jahr kurzerhand um eine Woche vorverlegt.

Geisterzug in Köln galt als Karnevalsveranstaltung

Dazu erklärten die Organisatoren, der Verein Ähzebär un Ko e.V.: “Die Polizei schätzt den Geisterzug als “gewöhnlichen Karnevalszug” ein. Aber dieser Aufzug ist aus einer Demonstration entstanden und wollte immer als Demonstration verstanden werden, wurde mit politischen Motti durchgeführt und auch in fast allen Jahren zumindest von kleineren Teilnehmergruppen als Demonstration für oder gegen verschiedenste Themen genutzt.” Und weiter: “Im Geisterzug werden im Gegensatz zu “gewöhnlichen Karnevalszügen” z.B. keine Kamellen geworfen. Und wir führen keine Fahrzeuge mit. Damit ist der Geisterzug mit Abstand der umweltfreundlichste Um- und Aufzug. Außerdem unterscheiden wir uns dadurch, dass wir im Dunkeln gehen.”

Der 29. Gesiterzug steht auch in diesem Jahr unter einem politischen und gesellschaftlichen Leitthema. Das Motto 2020 lautet, in Anlehnung an “Fridays for future”: “Jeister för Zokunf“. Der Verein Ähzebär un Ko e.V. und seine Mitstreiten möchte damit auf die menschengemachte globale Erwärmung und deren Folgen aufmerksam machen. Gleichzeitig sind alle, ob Karnevalist oder nicht, aufgerufen, mit zu demonstrieren. So will man Köln, Deutschland und dem Rest der Welt zeigen, dass es während der fünften Jahreszeit nicht nur um Kamelle, Spaß und Alkohol geht.

Vom Heumarkt aus durch die Kölner Innenstadt

Am Samstag, 15. Februar 2020 geht der Geisterzug gegen 19 Uhr vom Heumarkt aus durch die Kölner Innenstadt und endet am Friesenwall. Die Aufstellung beginnt ab 18 Uhr ebenfalls am Heumarkt. Wer möchte, kann sich jederzeit anschließen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Als Kostüm sind möglichst schaurig-schöne Verkleidungen erwünscht. Veranstalter haben jedoch eine kleine Bitte: “An diejenigen, die bislang mit den langweiligen Standard-Halloween-Masken mitgelaufen sind: Tragt bitte wenigstens eine rote Nase!”.

Der genaue Zugweg ist wie folgt:

Heumarkt,

Unter Käster,

Alter Markt,

Bechergasse,

Kurt-Hackenberg-Platz,

Am Domhof,

Trankgasse,

Komödienstr.,

Burgmauer,

Neven-DuMont-Str.,

Breite Str.,

Ehrenstr.,

Friesenwall

Auflösung am Friesenwall Ecke Palmstr.