Fitnessstudios und Sportvereine in Köln starten in Corona-Zeiten wieder!

Seit Wochen zur Untätigkeit verdammt, können Sportler und Fitnessfans aufatmen. Die Zeit der Bewegungslosigkeit bzw. der minimalen oder improvisierten körperlichen Betätigung ist vorbei. Zwar war z. B. Joggen während der aktuellen Corona-Krise immer erlaubt, sofern die Kontaktbeschränkungen eingehalten wurden, aber ansonsten sah es in bewegungstechnischer Hinsicht doch ziemlich mau aus. Nicht wenige dürften diesen Umstand auch auf der Waage mit Schrecken festgestellt haben. Nun können die überflüssigen Pfunde wieder wirkungsvoll in den Kölner Fitnessstudios abtrainiert werden.

Denn der Bund und die Länder haben zahlreiche Lockerungen auch im Bereich des Sports beschlossen. Im Rahmen eines bestimmten Zeitplanes ist die körperliche Bestätigung unter strengen Auflagen im Rahmen des Infektionsschutzes wieder möglich. Aber was ist denn jetzt genau und ab wann gestattet?

Fitnessstudios sind wieder geöffnet

Seit dem 11. Mai 2020 dürfen Fitnessstudios in NRW wieder öffnen. Natürlich nur unter strengen Auflagen und Hygienemaßnahmen. Das dürfte ein großes Stück Freiheit für die Menschen bedeuten, für die ihre körperliche Fitness und ihre regelmäßigen Workouts ein Teil ihrer Lebensphilosophie sind. Dies, verbunden mit einer guten Workout-Playlist, und der Tag ist gerettet.

Beim Sportprogramm im Fitnessstudio ist allerdings einiges zu beachten. So ist der Zutritt zum so zu regeln, dass nicht mehr Kunden in die Einrichtung gelangen als Plätze in den Kursräumen und Geräte nutzbar sind. Ersatzweise ist als Maßstab pro 7 Quadratmeter Fläche nicht mehr als 1 Kunde zuzulassen. Die Kontaktdaten der Kunden, Zeitpunkt des Betretens und Verlassens des Fitnessstudios sowie die Teilnahme an bestimmten Kursen sind zur Ermöglichung einer Personennachverfolgung zu dokumentieren. Der Inhaber muss diese Daten für 4 Wochen aufbewahren und anschließend vernichten. Beschäftigte in Fitnessstudios müssen grundsätzlich eine Schutzmaske tragen. Kunden wird das Tragen einer entsprechenden Maske – außer bei Ausdauersportarten – empfohlen. Sportarten mit unvermeidbarem Körperkontakt sind unzulässig. Ebenso verboten ist aufgrund der Aerosolbelastung jedes hochintensive Ausdauertraining (Indoor-Cycling, HIIT und anaerobes Schwellentraining).

Erste Schwimmbäder stehen wieder bereit

Ab dem 21. Mai 2020 kommen die Wasserratten wieder auf ihre Kosten, denn dann öffnen in Köln auch wieder die Freibäder. Auch hier gibt es allerdings bestimmte Regeln, an die sich die Besucher halten müssen.

Hallen- und Spaßbäder sowie Wellness-Einrichtungen dürfen erst ab 30. Mai 2020 Besucher hereinlassen. Auch hier müssen strenge Sicherheitsvorkehrungen und Hygienemaßnahmen getroffen werden. Ebenfalls ist dann auch wieder Sport mit Körperkontakt gestattet, auch in geschlossenen Räumen. Außerdem können wieder Wettbewerbe im Kinder- und Jugendbereich sowie bei den Amateuren gestartet werden. Hier sind dann unter Auflagen auch wieder die Nutzung von Umkleideräumen und Sanitäranlagen erlaubt.

Sport treiben für ein bisschen Normalität im Corona-Alltag

Bereits seit dem 7. bzw. dem 11. Mai 2020 ist kontaktfreier (Breiten-) Sport und der entsprechende Trainingsbetrieb wieder erlaubt. Das heißt, dass auch Vereine wieder aktiv werden können. Allerdings dürfen Einrichtungen wie Dusche, Umkleide und sonstige Gemeinschaftsräume nach wie vor nicht genutzt werden. Und auch Zuschauer sind noch nicht gestattet. Voraussetzung für die Öffnung ist das Vorliegen eines entsprechenden Hygiene- und Schutz-Konzeptes, ähnlich wie auch bereits bei körpernahen Dienstleistungen oder in den verschiedenen Gastronomiebetrieben in NRW.

Schritt für Schritt kehrt somit etwas wie Normalität in den Corona-Alltag zurück. Auch wenn man sich nun wieder mehr oder weniger mit körperlicher Betätigung verausgaben kann, ist weiterhin Vorsicht geboten. Wird man allzu leichtsinnig und missachtet, vielleicht auch im Eifer des Gefechtes, die vorgeschriebenen Corona-Regeln, kann es mit der neu gewonnenen Freiheit schnell wieder vorbei sein. Also gilt es nach wie vor, die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Auch deswegen ist die weltgrößte Fitnessmesse FIBO 2020 in Köln in diesem Jahr eine reine Fachbesucher-Veranstaltung zu der Privatbesucher im Oktober nicht zugelassen werden.

Fußball-Bundesliga mit Geisterspielen gestartet

Auch für alle Fußball-Fans gibt es eine gute Nachricht, denn auch die Bundesliga setzt ihre Saison fort. Und das in der 1. und 2. Bundesliga seit dem 16. Mai 2020 mit dem 26. Spieltag. Das Ganze läuft aber ohne Zuschauer in den Stadien, als sogenannte Geisterspiele. Dafür gibt es die Partien ohne Stadionbesucher kostenlos im TV in der Konferenzschaltung bei Sky zu sehen – zu mindestens an den ersten beiden Spieltagen. Der letzte Spieltag der Saison soll übrigens dann der 27. bzw. 28. Juni 2020 sein.

Im Zuge der Anpassungen des Rahmenterminkalenders für den Spielbetrieb der Frauen und Männer hat der DFB auch die Termine der verbliebenen Spiele in den DFB-Pokalwettbewerben festgelegt. Als Datum für das DFB-Pokalfinale der Männer ist der 4. Juli 2020 vorgesehen, die Halbfinalspiele sollen am 9. und 10. Juni 2020 ausgetragen werden. Im DFB-Pokal der Frauen sollen die Viertelfinalpartien am 3. Juni 2020 stattfinden, die Halbfinalspiele sind für den 10. und 11. Juni 2020 vorgesehen, das Endspiel soll wie bei den Männern am 4. Juli 2020 durchgeführt werden.

Hier haben wir für Sie die Spielpläne der 1. Bundesliga und 2. Bundesliga zum kostenlosen Download.

Weitere wichtige Informationen zum Coronavirus

In einem aktuellen Live-Ticker hier bei CityNEWS informieren wir Sie ständig über die genauen Entwicklungen und Neuigkeiten rund um die Ausbreitung des Coronavirus in Köln.

Welche Maßnahmen, Regeln und Verbote in Köln genau gelten, haben wir in einer aktuellen Übersicht zusammengefasst.