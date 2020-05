FIBO 2020 in Köln in diesem Jahr nur für Fachbesucher!

Aktualisiert am 14.05.2020: Die FIBO 2020 in Köln, die weltweit größte Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit, wird aufgrund der aktuellen Coronavirus-Lage in Köln verschoben und findet in diesem Jahr nur als Fachbesucher-Messe statt. Die Fitness-Messe wird vom 01. bis 03. Oktober 2020 stattfinden, allerdings ohne Privatbesucher. Zuvor wurden bereits auch schon die CCXP in Köln abgesagt und die gamescom 2020 findet nur als digitales Event statt.

Die Veranstalter gaben am 14.05.2020 bekannt, dass “die Entscheidung der NRW-Landesregierung eine Signalwirkung hat”. “Sie schafft Planungssicherheit, verbunden mit dem Vertrauen, damit verantwortlich umzugehen und hohe Sicherheits- und Hygienestandards zu gewährleisten”, so Hans-Joachim Erbel, CEO des FIBO-Veranstalters Reed Exhibitions. “Die Normalität muss erst wieder Laufen lernen. Die Entscheidung ist ein erster großer Schritt.” Vor diesem Hintergrund sei es nachvollziehbar, dass Messen vorerst nur für das Fach-Publikum geöffnet werden.

FIBO 2020 in Köln findet ohne Privatbesucher statt und nur Fachbesucher haben Zutritt

“Wir wissen, wie schmerzhaft diese Entscheidung für die FIBO-Community ist, die regelmäßig zur FIBO kommt. Doch bitte habt Verständnis dafür, dass uns die Hände gebunden sind und wir nicht anders können”, so FIBO-Chefin Silke Frank. Stattdessen sollen virtuelle Veranstaltungsformate mit Videos der Aussteller, Livestreams, Interviews und Workouts den kompletten Überblick über die Branchen-Highlights geben und für FIBO-Erlebnisse auch Zuhause sorgen. Alle bereits gekauften Privatbesucher-Tickets behalten ihre Gültigkeit für die FIBO 2021 oder können gegen Erstattung zurückgegeben werden.

Reine Business-Veranstaltung in den Kölner Messehallen

“Nach dem Lockdown der letzten Monate, der weite Teile der Branche existentiell getroffen hat, geht von der Entscheidung für die FIBO 2020 eine Signalwirkung aus. Sie wird ganz im Zeichen der Neuorientierung stehen, von der Impulse zur Revitalisierung ausgehen. Umso wichtiger ist es, noch vor der regulären FIBO 2021 mit einer ‚Sonder-Edition‘ in den Markt zu gehen”, so Silke Frank. Sie hat in den letzten Wochen in vielen Gesprächen mit Kunden und Verbänden erlebt hat, wie groß der Bedarf und die Notwendigkeit an Back-to-Business-Initiativen ist.

Darauf ist auch das Setup der FIBO im Oktober 2020 zugeschnitten, die erstmals an drei Tagen ausschließlich für Fachbesucher reserviert sein wird. Deshalb konzentriert sich die Fitness-Messe in diesem Jahr auf Themen, Veranstaltungsformate und Ausstellungsflächen, die speziell für Fachbesucher relevant sind. Der Sonntag entfällt als Veranstaltungstag. Insgesamt werden zur FIBO 2020 im Oktober 350 Aussteller erwartet.

Die FIBO bringt jedes Jahr mehr als 1.000 Aussteller und rund 145.000 Besucher aus 135 Ländern in Köln zusammen. Zur FIBO 2019 kamen insgesamt ca. 80.000 Fachbesucher. Weitere Infos unter: www.fibo.com

Letzte Aktualisierung am 14.05.2020