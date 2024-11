Die besten Brettspiel-Geschenkideen für Weihnachten 2024

Weihnachten steht vor der Tür, und für viele Familien und Freundeskreise gehört ein gutes Brettspiel einfach dazu. Die Spielewelt überrascht auch 2024 wieder mit kreativen Neuerscheinungen, die unterschiedlichste Spielertypen ansprechen – von Geschichtenerzählern und Strategie-Fans bis hin zu Krimi-Detektiven und Fantasy-Liebhabern. Hier stellen wir die spannendsten Brettspiele vor, die sich als perfekte Geschenke für Spielbegeisterte eignen. Diese Titel bieten ein tolles Spielerlebnis, sind hochwertig gestaltet und bieten Abenteuer für lange Abende.

Abenteuerspiele

Cartaventura: Karawane

Verlag: KOSMOS

Preis: ca. 12,99 €

Spieleranzahl: 1–4 Spieler

Alter: Ab 12 Jahren

Spieldauer: ca. 60 Minuten

Beschreibung: “Cartaventura: Karawane” entführt die Spieler in die Wüstengegenden des Nahen Ostens. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Abenteurern und erleben ein interaktives Storytelling, bei dem jede Entscheidung den Verlauf der Geschichte beeinflusst. Mit verzweigten Handlungssträngen und alternativen Enden variiert das Spiel je nach Entscheidungen und sorgt so für einen hohen Wiederspielwert. Die atmosphärische Kartengestaltung und die detailreichen Illustrationen machen das Spiel zu einem besonderen Erlebnis für Freunde von Geschichte und Abenteuer.

Cartaventura: Hollywood

Verlag: KOSMOS

Preis: ca. 12,99 €

Spieleranzahl: 1–4 Spieler

Alter: Ab 12 Jahren

Spieldauer: ca. 60 Minuten

Beschreibung: In “Cartaventura: Hollywood” versetzt das Spiel die Spieler in das Los Angeles der 1940er Jahre. Die Handlung ist angelehnt an die goldene Ära des Kinos, und die Spieler übernehmen die Rollen von Filmemachern oder Schauspielern, die in eine Welt voller Intrigen und Geheimnisse eintauchen. Spieler beeinflussen durch ihre Entscheidungen den Verlauf der Geschichte, was den Spielern immer wieder neue Möglichkeiten eröffnet. Für Filmfans und Abenteurer ist dieses Spiel ein perfektes Geschenk.

Weitere Abenteuerspiele:

The Initiative

(Asmodee, ca. 39,99 €, 1–4 Spieler, ab 8 Jahren) Ein narratives Spiel, bei dem die Spieler als Gruppe Rätsel lösen und eine geheimnisvolle Geschichte durchspielen.

T.I.M.E Stories Revolution: A Midsummer Night

(Space Cowboys, ca. 29,99 €, 1–4 Spieler, ab 12 Jahren) Ein kooperatives Spiel mit Zeitschleifen und Abenteuern in unterschiedlichen Szenarien.

Unlock! Timeless Adventures

(Asmodee, ca. 19,99 €, 1–6 Spieler, ab 10 Jahren) Ein Escape-Room-Spiel, das mit Karten und Rätseln verschiedene Abenteuer in unterschiedlichen Zeitepochen nachstellt.

Destinies

(Lucky Duck Games, ca. 44,99 €, 1–3 Spieler, ab 14 Jahren) Ein story-getriebenes Abenteuer, das App-unterstützt gespielt wird und eine Mischung aus Rollenspiel und Brettspiel bietet. Spieler beeinflussen die Geschichte durch ihre Entscheidungen.

Kooperative Abenteuer- und Familienspiele

Der Herr der Ringe: Gemeinsam zum Schicksalsberg

Verlag: KOSMOS

Preis: ca. 34,99 €

Spieleranzahl: 2–4 Spieler

Alter: Ab 10 Jahren

Spieldauer: 45–60 Minuten

Beschreibung: Basierend auf J.R.R. Tolkiens Meisterwerk ermöglicht “Der Herr der Ringe: Gemeinsam zum Schicksalsberg” den Spielern, die Abenteuer von Frodo und der Gemeinschaft des Rings nachzuerleben. Die Spieler kooperieren, um Mittelerde vor Saurons dunklen Mächten zu beschützen und den Ring sicher zum Schicksalsberg zu bringen. Jeder Spieler übernimmt eine der bekannten Figuren mit individuellen Fähigkeiten, die auf dem Weg entscheidend sind. Durch die Kombination aus Strategie, Atmosphäre und packender Erzählung wird das Spiel ein besonderes Highlight für Fantasy-Fans und Familien.

Schlafende Götter

Verlag: Feuerland Spiele

Preis: ca. 79,99 €

Spieleranzahl: 1–4 Spieler

Alter: Ab 13 Jahren

Spieldauer: 60–120 Minuten

Beschreibung: In “Schlafende Götter” schlüpfen die Spieler in die Rolle von Kapitänin Sofi Odessa und ihrer Crew, die sich auf einem Schiff namens “Manticore” befinden. Das Ziel: in einer fremden, mysteriösen Welt nach neun Totems zu suchen, um nach Hause zurückzukehren. Das Spiel bietet eine offene Welt, in der die Spieler entscheiden, wohin sie reisen und welche Abenteuer sie erleben möchten. Dabei wird die Geschichte durch ein riesiges Abenteuerbuch vorangetrieben, das auf Entscheidungen und Entdeckungen der Spieler reagiert. Die Kombination aus Exploration, Ressourcenmanagement und taktischen Kämpfen sorgt für ein fesselndes Spielerlebnis, das sich über mehrere Abende erstrecken kann. Besonders reizvoll ist, dass das Spiel kooperativ gespielt wird und Spieler jederzeit ein- und aussteigen können, ohne den Spielfluss zu stören.

Weitere kooperative Abenteuer:

Die Legenden von Andor

(KOSMOS, ca. 49,99 €, 2–4 Spieler, ab 10 Jahren) Ein kooperatives Fantasy-Spiel, in dem Spieler die Welt von Andor retten müssen. Mit jeder Partie entwickelt sich eine spannende Geschichte.

Gloomhaven: Die Pranken des Löwen

(Feuerland Spiele, ca. 59,99 €, 1–4 Spieler, ab 14 Jahren) Eine vereinfachte Version des bekannten “Gloomhaven”-Spiels, ideal für Einsteiger in die Welt von Dungeon-Crawlern.

Der verrückte Professor – Abenteuer in der Geisterschule

(KOSMOS, ca. 29,99 €, 1–4 Spieler, ab 8 Jahren) Ein kooperatives Familienspiel, bei dem Spieler zusammenarbeiten, um Rätsel zu lösen und Geheimnisse zu lüften.

Strategiespiele

Earthborne Rangers

Verlag: Earthborne Games

Preis: ca. 99,99 €

Spieleranzahl: 1–4 Spieler

Alter: Ab 14 Jahren

Spieldauer: 90–120 Minuten

Beschreibung: In “Earthborne Rangers” schlüpfen die Spieler in die Rolle von Umweltschützern in einer post-apokalyptischen Welt, die sich der Natur zurückerobert hat. Die Spieler durchstreifen eine offene Welt, lösen Missionen und passen ihre Charaktere individuell an. Die strategische Tiefe des Spiels liegt in der Kombination von Deck-Building und kooperativen Elementen. Jeder Spieler entscheidet selbst, wie er die Natur schützen und das Ökosystem bewahren will. Die hochwertigen Illustrationen und das umweltbewusste Design machen es zu einem echten Highlight für Fans von thematischen Strategiespielen.

Evacuation

Verlag: Pegasus Spiele

Preis: ca. 59,99 €

Spieleranzahl: 1–4 Spieler

Alter: Ab 14 Jahren

Spieldauer: 60–120 Minuten

Beschreibung: “Evacuation” ist ein komplexes Strategiespiel von Vladimir Suchy, dem bekannten Designer von “Underwater Cities” und “Praga Caput Regni”. Hier übernehmen die Spieler die Kontrolle über eine hochentwickelte Zivilisation, die ihre ursprüngliche Heimat verlassen muss, um einen neuen Planeten zu besiedeln. Während sie Ressourcen abbauen und Technologien entwickeln, müssen sie ihre Bevölkerung sicher in eine neue Welt evakuieren. Das Spiel bietet eine tiefgründige Mischung aus Ressourcenmanagement, Logistik und Planung, die strategisches Denken erfordert.

Weitere Strategiespiele:

Terraforming Mars: Ares Expedition

(FryxGames, ca. 39,99 €, 1–4 Spieler, ab 12 Jahren) Ein strategisches Spiel, bei dem die Spieler den Mars bewohnbar machen und um die effizienteste Terraforming-Strategie konkurrieren.

Cascadia

(KOSMOS, ca. 34,99 €, 1–4 Spieler, ab 10 Jahren) Ein wunderschön gestaltetes Legespiel, bei dem Spieler eine Landschaft mit Tieren und Pflanzen gestalten.

Wingspan

(Feuerland Spiele, ca. 49,99 €, 1–5 Spieler, ab 10 Jahren) Ein preisgekröntes Strategiespiel rund um das Beobachten von Vögeln und das Ansiedeln von verschiedenen Arten in unterschiedlichen Lebensräumen.

Krimi- und Deduktionsspiele

Suspects: Mörderischer Marathon

Verlag: KOSMOS

Preis: ca. 14,99 €

Spieleranzahl: 1–5 Spieler

Alter: Ab 12 Jahren

Spieldauer: ca. 90–150 Minuten

Beschreibung: “Suspects: Mörderischer Marathon” ist ein spannendes Krimispiel, bei dem die Spieler in die Rolle von Ermittlern schlüpfen und einen Mordfall aufklären. Bei einem Marathonlauf wurde ein Verbrechen begangen, und die Spieler müssen durch Indizien und Befragungen herausfinden, wer der Täter ist. Durch Kombination von Hinweisen und cleveres deduktives Denken erarbeiten sie sich den Fall und können den Täter überführen. Dieses Spiel ist perfekt für Krimifans, die eine Herausforderung im Stile von Agatha Christie und Sherlock Holmes suchen.

Weitere Krimi- und Deduktionsspiele:

Chronicles of Crime 2400

(Lucky Duck Games, ca. 34,99 €, 1–4 Spieler, ab 12 Jahren) Ein kooperatives Krimispiel, bei dem Spieler mit einer App Verbrechen im futuristischen Paris aufklären.

MicroMacro: Crime City – All In

(Pegasus Spiele, ca. 29,99 €, 1–4 Spieler, ab 12 Jahren) Ein Suchspiel, bei dem die Spieler Verbrechen in einer detaillierten Stadtkarte aufklären.

Detective: City of Angels

(Van Ryder Games, ca. 59,99 €, 1–5 Spieler, ab 12 Jahren) Ein deduktives Spiel, das im Los Angeles der 1940er Jahre spielt und Verhöre und Täuschung kombiniert.

Familienspiele

Werwölfe der Finsternis Deluxe Edition

Verlag: Ravensburger

Preis: ca. 24,99 €

Spieleranzahl: 8–20 Spieler

Alter: Ab 10 Jahren

Spieldauer: 30–60 Minuten

Beschreibung: Die Deluxe-Edition des beliebten “Werwölfe”-Spiels ist ein Klassiker für große Gruppen und Familienrunden. Die Spieler übernehmen die Rolle von Dorfbewohnern oder Werwölfen und müssen versuchen, herauszufinden, wer die Werwölfe in der Runde sind – oder sich als Werwolf geschickt tarnen. Mit einem modernisierten Regelwerk und neuen Charakterkarten ist das Spiel noch intensiver und aufregender. Ein Klassiker für lustige Spielabende und perfekt als Geschenk für alle, die Verhandlungsgeschick und Bluffen lieben.

Meisterdetektiv

Verlag: Haba

Preis: ca. 29,99 €

Spieleranzahl: 1–4 Spieler

Alter: Ab 6 Jahren

Spieldauer: 30 Minuten

Beschreibung: “Meisterdetektiv” ist ein spannendes Kinderspiel, das den kleinen Spielern Detektivarbeit spielerisch näherbringt. Sie sammeln Hinweise und lösen kindgerechte Kriminalfälle, die sich an einem liebevoll gestalteten Spielbrett abspielen. Die kurzen, aber unterhaltsamen Aufgaben fördern die logischen Fähigkeiten und das Teamwork der Kinder und bieten eine tolle gemeinsame Aktivität für Familien mit jüngeren Kindern.

Weitere Familienspiele:

Dixit Odyssey

(Libellud, ca. 34,99 €, 3–12 Spieler, ab 8 Jahren) Ein kreatives Erzählspiel, bei dem Spieler mit fantastischen Illustrationen Geschichten und Assoziationen finden.

Carcassonne

(Hans im Glück, ca. 29,99 €, 2–5 Spieler, ab 7 Jahren) Ein moderner Klassiker, bei dem Spieler Landschaften aus Plättchen legen und Ritter, Mönche oder Bauern platzieren.

King of Tokyo

(IELLO, ca. 29,99 €, 2–6 Spieler, ab 8 Jahren) Ein schnelles Familienspiel, bei dem Monster gegeneinander um die Vorherrschaft in Tokio kämpfen.

Kreativ- und Denkspiele

Zen Garden

Verlag: Queen Games

Preis: ca. 49,99 €

Spieleranzahl: 2–4 Spieler

Alter: Ab 8 Jahren

Spieldauer: 35 Minuten

Beschreibung: Die Spieler erschaffen in diesem Spiel ihren eigenen Zen-Garten, indem sie Gartensteine, Pflanzen und Gebäude harmonisch anordnen. Der entspannte Spielaufbau und das ästhetische Design lassen die Spieler in eine japanisch inspirierte Welt eintauchen, in der die Balance und Ästhetik der eigenen Gestaltung zählt. Ein schönes, meditatives Spielerlebnis, ideal für Spieler, die ein ruhiges, strategisches Spiel suchen.

Weitere Kreativ- und Denkspiele:

Azul

(Next Move Games, ca. 34,99 €, 2–4 Spieler, ab 8 Jahren) Ein farbenfrohes Legespiel, bei dem Spieler Fliesenmosaike nach ästhetischen Regeln zusammenstellen.

Calico

(Ravensburger, ca. 34,99 €, 1–4 Spieler, ab 10 Jahren) Ein Puzzlespiel, bei dem Spieler bunte Decken für Katzen nähen und Muster perfekt anordnen.

Sagrada

(Pegasus Spiele, ca. 39,99 €, 1–4 Spieler, ab 12 Jahren) Ein wunderschönes Würfelspiel, bei dem Spieler bunte Glasfenster erschaffen.

Besondere Empfehlungen

ISS Vanguard

Verlag: Awaken Realms

Preis: ca. 149,99 €

Spieleranzahl: 1–4 Spieler

Alter: Ab 14 Jahren

Spieldauer: 90–180 Minuten pro Partie, jedoch als Kampagne über viele Stunden hinweg spielbar

Beschreibung: “ISS Vanguard” ist ein episches, kooperatives Weltraumabenteuer, bei dem die Spieler eine Crew von Raumfahrern steuern, die das unbekannte Universum erkunden. In diesem strategischen und narrativen Kampagnenspiel übernehmen die Spieler die Kontrolle über das Raumschiff “Vanguard” und ihre Besatzung. Die Mission: Erforscht unerforschte Planeten, entdeckt fremde Lebensformen und entschlüsselt das Mysterium hinter einer antiken außerirdischen Technologie.

7th Continent

Verlag: Serious Poulp

Preis: ca. 129,99 €

Spieleranzahl: 1–4 Spieler

Alter: Ab 14 Jahren

Spieldauer: 5–20 Stunden pro Kampagne

Beschreibung: “7th Continent” ist ein kooperatives Erkundungs- und Überlebensspiel, das die Spieler in eine mysteriöse, unbekannte Welt versetzt. Nachdem die Spieler als Entdecker von einer verhängnisvollen Expedition zurückgekehrt sind, stellen sie fest, dass sie von einem Fluch befallen sind. Nun müssen sie zu dem verfluchten Kontinent zurückkehren, um den Fluch zu brechen.

Das Spiel basiert auf einem “Choose Your Own Adventure”-Stil, bei dem die Spieler durch Aufdecken von Plättchen die riesige, unerforschte Welt erkunden. Dabei müssen sie Ressourcen sammeln, Rätsel lösen und Entscheidungen treffen, die den Verlauf der Geschichte maßgeblich beeinflussen.

Sky Team

Verlag: KOSMOS

Preis: ca. 39,99 €

Spieleranzahl: 2 Spieler (kooperativ)

Alter: Ab 10 Jahren

Spieldauer: 20–40 Minuten

Beschreibung: “Sky Team” ist ein spannendes, kooperatives Spiel für genau zwei Spieler, bei dem sie als Pilot und Co-Pilot eines Flugzeugs arbeiten, um es sicher zu landen. Die Spieler müssen koordiniert zusammenarbeiten, um Treibstoff zu verwalten, die Geschwindigkeit zu kontrollieren und auf Wetterbedingungen zu reagieren. Die Kommunikation und Zusammenarbeit sind entscheidend, da jede Entscheidung den Ausgang des Spiels beeinflusst. Die verschiedenen Flughäfen und Missionen sorgen für abwechslungsreiche Herausforderungen.

Diese Auswahl an Brettspielen für Weihnachten 2024 bietet Abwechslung für jede Art von Spielertyp und für jeden Anlass, sei es ein entspannter Familienabend oder ein strategisches Spielerlebnis mit Freunden. Von fantasievollen Abenteuern und spannenden Krimis bis hin zu entspannenden Denkspielen und kniffligen Strategie-Spielen gibt es für jeden Geschmack das passende Geschenk – perfekt, um die Feiertage gemeinsam zu genießen und unvergessliche Spielmomente zu erleben.