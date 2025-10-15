Die lange Nacht der Kölschen Brauhäuser – Ein Abend voller Lebensfreude

Am 25. Oktober 2025 verwandelt sich Köln in ein einziges großes Brauhaus. Unter dem Motto “Kölsch verbindet” lädt die Initiative zur Langen Nacht der Kölschen Brauhäuser ein – einem Fest, das die kölsche Lebensfreude, die Musik und die Gemeinschaft feiert. Überall in der Domstadt öffnen Brauhäuser ihre Türen und bieten ein buntes Programm aus Konzerten, Partys, Führungen und Mitmachaktionen.

Kölsch als Symbol für Zusammenhalt

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht nicht nur das Bier, sondern vor allem das, was es symbolisiert: Gemeinschaft, Offenheit und das typisch kölsche Miteinander. Jedes teilnehmende Brauhaus bringt seine eigene Handschrift in den Abend ein. Dadurch entsteht ein lebendiges Bild der kölschen Brauhauskultur in all ihren Facetten – von urig-traditionell bis modern und experimentierfreudig. Ziel ist es, die Vielfalt der Kölner Gastronomie zu zeigen und zu erleben, wie sehr Kölsch Menschen verbinden kann.

Musik, Mitsingen und kölsche Kultur

Musik spielt an diesem Abend eine zentrale Rolle. Zahlreiche Bands und Künstler treten in den verschiedenen Brauhäusern auf und sorgen für ausgelassene Stimmung. Im Bayenthaler Wirtshaus können Besucherinnen und Besucher beim Mitsingkonzert mit der Band “Hörgerät” ihre Stimmen erheben. In der Brauerei zur Malzmühle sorgen Constantin Gold und Moritz Köpping für ein großes Mitsingevent. Wer lieber selbst aktiv wird, kann im Brauhaus Pütz beim Schockturnier teilnehmen oder im Em Kölsche Boor sein Wissen beim Kneipenquiz unter Beweis stellen.

Im Reissdorf am Griechenmarkt begeistert die Band “King Loui” das Publikum, während im Reissdorf am Hahnentor Live-Musik und DJ-Programm die Nacht durchziehen. Auch das Gaffel am Dom lädt zu einem Mitsingabend mit Ben Randerath ein, und im Hellers Brauhaus tritt das beliebte Trio “Et Thekenterzett” auf. Im Papa Joe’s wechseln sich handgemachte Musik und die berühmte Roboterband ab, und im Peters am Hahnentor sorgt Mathias Nelles für kölsche Stimmung zum Mitschunkeln.

Feiern, Erleben und Entdecken

Neben Musik und Gesang gibt es viele kreative Aktionen. Die Brauwelt Köln bietet nächtliche Taschenlampenführungen durch die Brauerei an, die Einblicke in die Kunst des Brauens gewähren. In Longerich lockt das dortige Brauhaus mit Live-Musik und frischen Reibekuchen, während die Schreckenskammer mit einer besonderen Aktion aufwartet: jedes elfte Kölsch ist gratis.

In der Ubierschänke und im Em Golde Kappes wird bis tief in die Nacht gefeiert, getanzt und gelacht. Auch hier steht der Gedanke im Vordergrund, gemeinsam einen fröhlichen Abend zu verbringen – ohne große Eintrittsbarrieren, einfach in kölscher Tradition.

Eintritt frei und offen für alle

Fast alle Veranstaltungen der Langen Nacht der Kölschen Brauhäuser sind eintrittsfrei. Nur für einige Programmpunkte, etwa Führungen oder Turniere, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Das ermöglicht es allen Besucherinnen und Besuchern, spontan von einem Ort zum nächsten zu ziehen und mehrere Brauhäuser an einem Abend zu entdecken.

Da viele Häuser gut besucht sein werden, lohnt es sich, frühzeitig zu planen oder zu reservieren. Die Programme starten zu unterschiedlichen Zeiten – manche bereits am Nachmittag, andere erst gegen Abend – und gehen oft bis spät in die Nacht.

Ein Abend, der Köln verbindet

Die Lange Nacht der Kölschen Brauhäuser ist weit mehr als nur ein Event. Sie ist ein Symbol für das, was Köln im Innersten ausmacht: Geselligkeit, Musik, Humor und die Fähigkeit, das Leben gemeinsam zu feiern. Wenn in den Brauhäusern gesungen, gelacht und angestoßen wird, spürt man, was “Kölsch verbindet” wirklich bedeutet. Es ist ein Abend, an dem die Stadt ihre Seele zeigt – ehrlich, herzlich und lebensfroh.